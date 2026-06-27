TANAAKK株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：田中 翔一朗 ）では、2025年4月1日に連結子会社化した創業93年の老舗コンシューマーブランド「ルシアン」について、全面的な事業転換を手掛け、卸業としての量販店法人販売チャネルを維持しながら、全世界にショッピング体験を提供するハイブリッドなオムニチャネル戦略、HDC（Hybrid Direct to Customer）モデルを推し進めてまいりました。 ■ ルシアンについて LECIEN（ルシアン）は、1924年から続くグローバル刺しゅうブランドCOSMO®（コスモ®）をはじめとして、1933年の創業期から手がけるルシアンレースアトリエ®、さらには1955年からは、刺繍とレースのデザイン力を活かしたインナーウェア事業（PBプラス™︎やルシアンインナー）へ進出してきました。エンブロイダリーから始まり、刺繍糸、刺繍針、刺繍キット、刺し子、レース、インナーウェア、アミュレットなど、京都発、世界中で愛されるブランドの供給能力拡張を計画的に進めています。 ■ 対象ブランドURL（ルシアン） https://inner-jp.lecien.com/ ルシアン インナーウェア公式ショップ：LECIEN® ・部活ブラ®、はつブラ®、Frameey®（フレーミー）、menca.®、BBスムーザー®、肩らっくす®、腰こりらっくす®、マジカルフィット®、肌フィット®、PowerShape®、NightSupport®ブラ®、しゃれた®、きれい魅せ®、シルエット革命®、MAKEKEEP™︎、GOODCHOICE™︎クロスメッシュ、お悩み解決シリーズ™︎、スポーツまもり™︎、OH HAPPY GLAMOUR!™︎、RefleshCooler™︎など、数々のオリジナルヒットアイテムを取り揃えています。 ・日本、台湾、韓国、シンガポールから公式ショップで購入可能。北米、欧州、アジアなどの海外展開を計画的に進めています。 ・確かな生産能力を持つルシアンならではのインナーウェアを取り揃えています。 ■ 本件に関するお問い合わせ先 TANAAKK株式会社 広報担当 e-mail: info@tanaakk.com / URL: https://www.tanaakk.com/