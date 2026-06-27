今年の夏はグリングリンしよう！北海道グリーンランド、40年目の夏シーズンが盛大に始まる!!

空知リゾートシティ株式会社

空知リゾートシティ株式会社が展開する、北海道グリーンランド遊園地(北海道岩見沢市、遊園地支配人大津百幹)は、6月26日(金)に40周年を記念したセレモニーを実施いたしました。

当日は、岩見沢市長の松野 哲氏と市内の幼稚園児によるテープカットを行ったほか、今秋まで開催予定のイベントを紹介しました。

開園40周年を迎えた北海道グリーンランドでは、わくわくドキドキがあふれる遊園地として、さまざまな催しを展開してまいります。

イベント情報

40周年記念セレモニーテープカットの様子。

夏季シーズンのイベントは7月4日（土）からスタートします。テレビで活躍中のヒーロー・ヒロインによるキャラクターショーをはじめ、7月25日（土）には岩見沢の夜空を彩る「いわみざわ彩花まつり花火大会」、8月22日（土）には「FIREWORKSillusionいわみざわ公園花火大会」を開催します。また、7月11日（土）には「夜の遊園地大合コンイベント グリコン」、7月12日（日）には「遊園地コスプレイベント グリコス」も実施するなど、幅広い世代にお楽しみいただける多彩なイベントを予定しています。

各イベントの詳細は、北海道グリーンランド遊園地公式ホームページのイベント情報をご覧ください。

花火大会について

公式HPイベント情報はコチラから!! :https://h-greenland.com/park/events/

2026年度は、7月25日（土）に「いわみざわ彩花まつり花火大会」、8月22日（土）に「FIREWORKS illusion いわみざわ公園花火大会」を開催します。

遊園地内から迫力ある花火を間近で鑑賞できるほか、アトラクションに乗りながら花火を楽しめる、遊園地ならではの特別な体験をお楽しみいただけます。

夏の思い出づくりに、ぜひ北海道グリーンランドへお越しください。

遊園地を彩る花火をご堪能あれ。「いわみざわ彩花まつり花火大会」開催内容

開催日：7月25日(土)※雨天時順延で7月26日(日)開催

場所：北海道グリーンランド遊園地

遊園地営業時間：9:30～21:00

打上時間：20:00～

打ち上げ数：5,500発

観覧料：入園料のお支払いで観覧可

駐車場：有料駐車1日1,000円

入園料については、下記表よりご確認ください。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/165877/table/11_1_1ffb063176bf8aed0977af013a8d440a.jpg?v=202606270551 ]

また、16時以降からの入園の場合はWEB販売の花火特別料金での入園が可能です。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/165877/table/11_2_eb9441d67a6d95b76c3339dcebfb9b6b.jpg?v=202606270551 ]

【その他注意事項について】

- 花火大会準備により、「池回りゴーカート」、「スワンボート」が終日運休となります。- 花火打上1時間前より、テントなどの花火観覧の妨げになる物のご使用は禁止となっております。- 遊園地内でのドローンの使用は禁止となっております。この花火大会の公式HP情報はコチラ :https://h-greenland.com/park/event/saika-matsuri-2026-hanabi/

「いわみざわ公園花火大会」開催内容

開催日：8月22日(土)※雨天時順延8月23日(日)開催

場所：北海道グリーンランド遊園地

遊園地営業時間：9:30～21:00

打上時間：20:00～

観覧料：入園料のお支払いで無料

駐車場：有料駐車場1日1,000円(税込)

本花火大会に関わるその他開催内容につきましては、後日北海道グリーンランド遊園地公式ホームページにて公開いたします。

この花火大会の公式HP情報はコチラ :https://h-greenland.com/park/event/fireworksillusioniwamizawaparkhanabi2026/

その他開催イベント

7月11日(土)【夜の遊園地大合コンイベント グリコン】

7月11日（土）に、「夜の遊園地大合コンイベント グリコン」を開催します。

全国各地の遊園地で開催されている人気の交流イベントで、ドリンク飲み放題、アトラクション乗り放題のほか、夜の遊園地ならではの特別な雰囲気の中で参加者同士の交流をお楽しみいただけます。

恋愛だけでなく、新たな仲間との出会いや共通の趣味を持つ人との交流の場としてもおすすめのイベントです。

開催日：7月11日(土)※雨天決行

場所：北海道グリーンランド遊園地内

開催時間：18:30～21:00※途中参加可能

参加料：有料、特設イベントページをご確認ください。

駐車場：有料駐車場1日1,000円(税込)

特設イベントページはコチラから!! :https://gurikon.jp/7月12日(日)【北海道グリーンランドコスプレイベント グリコス】

7月12日（日）は、遊園地を舞台にコスプレ撮影やコスプレイヤー同士の交流を楽しめるイベント「グリコス」を開催します。

遊園地ならではのロケーションを活かした撮影ができるほか、参加者同士の交流も楽しめるイベントです。アトラクションや園内風景を背景に、非日常感あふれる撮影をお楽しみいただけます。

お気に入りのキャラクターになりきって、北海道グリーンランドならではの特別な一日をお過ごしください。

開催日：7月12日(日)

場所：北海道グリーンランド遊園地内

開催時間：9:00～17:00※途中参加可能

参加料：有料、特設イベントページをご確認ください。

駐車場：有料駐車場1台800円

北海道グリーンランドについて

特設イベントページはコチラから!! :https://h-greenland.com/park/event/gurikosu-2026/

北海道岩見沢市のいわみざわ公園内に位置する、北海道有数の遊園地。

北海道最長のジェットコースター「轟音」や北海道最大の大観覧車など、多彩なアトラクションを備え、子どもから大人まで幅広い世代に親しまれています。

また、土・日・祝日や大型連休にはキャラクターショーやステージイベントなどを開催し、年間を通じてさまざまなイベントを展開しています。

営業内容に関するお問い合わせは、下記までご連絡ください。

お問い合わせ先

北海道グリーンランド遊園地

TEL：0126-22-2121/FAX：0126-25-5641

公式ホームページ

https://h-greenland.com/park/