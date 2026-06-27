【4月1日 待望のリニューアル】マリアージュ下関がさらに美しく、心地よい空間へパワーアップ！「光・水・緑」のチャペルと新披露宴会場が誕生　見学会を６月より開始！

株式会社ベルコ

特別な一日を新郎新婦、そしてゲストの皆様にとって一生モノの思い出に。このたび、結婚式場「マリアージュ下関」のチャペルと披露宴会場「フォンティーヌ」が、さらに魅力的に生まれ変わりました。緑と自然の温もりが増し、トレンド感あふれるお洒落な空間へと進化を遂げた最旬のウェディングステージを展開いたします。

今回のリニューアルでは、新郎新婦だけでなく参列されるゲストの皆様にとっても、より心地よく、記憶に残る空間づくりを追求いたしました。現代のトレンドであるナチュラルテイストを取り入れつつ、全天候型の設備を充実させることで、どのようなシチュエーションでも最高の瞬間を迎えていただける仕様となっております。

1. CHAPEL（チャペル）のリニューアルポイント

～ 緑に囲まれた「光・水・緑」の王道チャペルが、さらに圧倒的なスケールへ進化 ～

聖堂内にダイナミックな植栽を追加 扉を開けた瞬間、圧倒的な開放感と生命力あふれる瑞々しい空間が広がります。光と水のきらめきに豊かな緑が調和し、ドラマチックな挙式を演出します。

全天候型で安心のアプローチ 入場口に「雨天用シェード」を新設いたしました。天候や季節に左右されることなく、大切なドレス姿で最高の瞬間を美しく迎えることができます。

アフターセレモニーも緑に包まれて ゲストからの祝福を浴びるセレモニーエリアにも、新たな植栽デザインを追加。どこを切り取っても絵になる、非常にフォトジェニックな空間へと進化しました。

2. BANQUET（披露宴会場）「Fontaine -フォンティーヌ-」のリニューアルポイント

～ 従来の白を基調とした空間から、トレンドの「木のぬくもり×ドライフラワー」へ一新！ ～

洗練された大人ナチュラルのコーディネート 温かみのあるウッド調のデザインをベースに、アンティーク調のドライフラワーを贅沢に融合。お洒落で落ち着いた「イマドキ披露宴」を叶える空間へと生まれ変わりました。

居心地の良さを追求したウェディング 自然と笑顔がこぼれるようなアットホームで開放的な雰囲気を演出。おふたりらしい自由なコーディネートや、ゲストとの距離が近いアットホームなパーティーをお楽しみいただけます。

3. 「リニューアル記念特別ご見学」を受付中

マリアージュ下関では、今回のリニューアルオープンを記念いたしまして、実際に新しくなった空間を直接ご体感いただける「リニューアル記念ご見学」の受付を開始しております。

リニューアルしたばかりの新しい空間を、ぜひご自身の目で直接体感してみませんか？おふたりのご来館を、スタッフ一同心よりお待ちしております！

【施設概要】

施設名： マリアージュ下関

リニューアル日： 2026年4月1日

主な施設： 「光・水・緑」のチャペル、披露宴会場「フォンティーヌ」他

見学会受付： 受付中（要予約）

詳細を見る :https://www.bellclassic.co.jp/chugoku/shimonoseki/