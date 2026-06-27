株式会社薫製倶楽部

令和8年6月27日

株式会社薫製倶楽部

農林水産大臣より行政不服審査請求に関する情報公開・個人情報保護審査会への諮問通知を受領

令和8年6月25日付 諮問番号「令和8年（行情）諮問第894号」を受領。紅麹関連事案における農水省の行政文書不開示決定への審査請求が、第三者機関による審査の段階へ

株式会社薫製倶楽部（岡山県都窪郡早島町、代表取締役：森雅昭）は、農林水産大臣に対して行った行政不服審査請求（8消安第1891号）について、令和8年6月25日付で農林水産大臣より情報公開・個人情報保護審査会への諮問通知（令和8年（行情）諮問第894号）を受領したことを発表します。

■ 諮問の概要

本件審査請求は、令和6年の紅麹関連事案において農林水産省が「プベルル酸」という用語を前提として消費者向け情報発信（Q&A等）を行うに至った意思決定過程に関する行政文書の開示を求めたものです。

当社は以下の4項目の文書開示を求め、令和8年4月21日付で「不開示決定」（8消安全第236号）を受けたことから、令和8年5月11日付で審査請求を行いました。

本通知により、当該審査請求が情報公開・個人情報保護審査会における第三者審査の段階に入ったことが確認されました。

■ 審査請求の経緯

不開示決定日 令和8年4月21日（8消安全第236号）

審査請求日 令和8年5月11日

審査請求の趣旨 不開示決定を取り消し、請求に係る行政文書を開示する旨の裁決を求める

諮問日 令和8年6月25日

諮問番号 令和8年（行情）諮問第894号

■ 本件の位置づけ

当社は紅麹関連事案における「プベルル酸」を原因物質と断定した行政対応の科学的根拠を問うため、複数の行政機関に対して情報公開請求を行い、不開示決定に対して順次審査請求を提起してきました。

本農林水産省の諮問（令和8年（行情）諮問第894号）は、行政不服審査請求が審査会へ送付された件数として5件目となります。

当社は審査会での審査結果が示された際には、改めて情報を公開してまいります。

■ 会社概要

会社名：株式会社薫製倶楽部

代表者：代表取締役・薬剤師 森 雅昭

所在地：〒701-0303 岡山県都窪郡早島町前潟611-1

TEL：086-483-0602

Email：sales@kunsei.co.jp

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