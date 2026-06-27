TANAAKK株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：田中翔一朗）では、2025年4月1日に連結子会社化した創業93年の老舗コンシューマーブランド「ルシアン」について、全面的な事業転換を手掛け、卸業としての量販店法人販売チャネルを維持しながら、全世界にショッピング体験を提供するハイブリッドなオムニチャネル戦略、HDC（Hybrid Direct to Customer）モデルを推し進めてまいりました。ルシアンの手芸部門であるコスモは1924年から展開されるCOSMO®刺繍糸事業をルシアンが過去に事業買収し、全世界に展開しています。 ■ 対象ブランドURL（コスモ） https://cosmo-jp.lecien.com/ ルシアン 刺しゅう・手芸公式ショップ：COSMO® cosmo®、hidamari®、100ネエサン®、にしきいと®、seasons®（シーズンズ）など、刺繍布、刺繍針、刺繍糸、刺繍キットまで、エンブロイダリーのクリエイションを刺激するアイテムを取り揃えています。 日本、台湾、韓国、シンガポールから購入可能。北米、欧州、アジアなどの海外順次対応予定 下期では北米におけるCOSMO Embroideryのショッピングサイト公開を予定しています。 ■ 本件に関するお問い合わせ先 TANAAKK株式会社 広報担当 e-mail: info@tanaakk.com / URL: https://www.tanaakk.com/