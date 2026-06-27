ゲーム開発を手がける株式会社エイプリル・データ・デザインズ（本社：東京都世田谷区。代表取締役：濱田功志。以下、エイプリル。）は、ブラウザで手軽に楽しめる多人数参加型学園コミュニティ「キャラフレ」(https://charafre.net)にて『七夕まつり』イベントを開催することをお知らせします。

２０２６『七夕まつり』

短冊に願いを込めて

２０２６年６月２７日（土） １７：００～ ７月７日（火）いっぱい

https://charafre.net https://apps.apple.com/jp/app/id818971668 https://play.google.com/store/apps/details?id=aprildd.charafre&hl=ja

バーチャルな世界の学園「翔愛学園」で学園生活を疑似体験する『キャラフレ』では、季節に合わせたイベントを実施しています。2026『七夕まつり』では、短冊をチケット（無料ゲーム内通貨）で購入し、「神社」に設置された匿名掲示板に願い事を書くことで、短冊の色ごとに異なる5色のピアスがプレゼントされます。 また、ゲーム内の友だちランクで恋人ができた人は「海の見える公園」の特設会場で貰える短冊に願い事を書くことが出来ます。 （※「海の見える公園」では、願い事を書いてもアイテムはもらえません。）

ゲームセンター『七夕マッチング』

２０２６年６月２７日（土） １７：００～ ７月７日（火）いっぱい

「七夕」シーズンに合わせて公開されるミニゲームは、短冊をめくる神経衰弱タイプのミニゲーム『七夕マッチング』。チャレンジする難易度に応じて、寮やマンションのテーブルに飾れる「星屑のフロマージュ」や、アバターアイテム「七夕流星髪飾り」、体力回復アイテムの「短冊クッキー」などがもらえます。

フォトスタジオ『七月の星空』

２０２６年６月２７日（土） １７：００～ ７月３１日（金） いっぱい

記念写真の背景にぴったりの季節の風景が楽しめる「フォトスタジオ」は、満点の星空に天の川が見渡せる『七月の星空』です。 また、７月７日までの期間限定で、事務のお姉さんとのゲームチャットが楽しめます。 翔栄町とは一味ちがった季節の風景をお楽しみください。

事務のお姉さんとゲームチャット

２０２６年６月２７日（土） １７：００～ ７月７日（火） いっぱい

『七夕まつり』の期間中、フォトスタジオ「七月の星空」内に「プレイ」ボタンが表示され、事務のお姉さんこと高原さんと１対１でのゲームチャットが楽しめます。選択肢によっては、お姉さんから素敵なアイテムがプレゼントされます。

ショッピングモール「期間限定くじフロア」にて、『七夕くじ2026』販売

２０２６年６月２６日（金） １７：００～

ショッピングモールの「期間限定くじフロア」では、七夕をモチーフにした新作衣装が２００コインであたる『七夕くじ２０２６』がスタートしました。 １回２００コインで髪型やトップス、ボトムスなどのアバターアイテムがあたります。 ※お買い求めには、コイン（有料ゲーム内通貨）が必要です。

キャラフレとは

『キャラフレ』は、webブラウザで動作する学園生活コミュニティゲームです。プレイヤーはオンライン上の仮想学園、『翔愛学園』の生徒となり、ゲーム内のキャラクターや、ゲームに参加する他のプレイヤーとの出会いを通じて、学園生活を疑似体験することができます。 webブラウザで動作するため、特別なアプリケーションをインストールする必要が無く、ノートPCやタブレット、スマートフォンでも快適に遊ぶことができます。

キャラフレの特徴

・「多人数同時参加型2Dアドベンチャーゲーム」という、独自システムを開発・採用。 2Dアドベンチャーゲームのシステムと多人数参加型オンラインゲームのシステムを融合。 ・“天使の羽”を集め、無料ポイントと交換。 ・チャット未経験者でもコミュニケーションを楽しめるゲームチャット。 ・豊富で個性的な登場人物。 ・たくさんの髪型や表情、細かく描き込まれたコスチュームなどで個性を演出。

タイトル概要

サービス名称：キャラフレ URL：https://charafre.net 対応ブラウザ：Microsoft Edge、Chrome、FireFox等主要なブラウザに対応 価格：基本無料プレイ・アイテム課金 開発：株式会社エイプリル・データ・デザインズ