酷暑・猛暑で増える犬の熱中症。製造現場を中心に累計6万枚販売の熱中症対策シールを犬にも

株式会社スタジオ・ノア

株式会社スタジオ・ノア（本社：大阪府東大阪市、代表取締役：上田章二）は、製造業・物流業・建設業など、暑熱環境で働く現場を中心に累計6万枚以上販売している熱中症対策シール・バッジで培ったノウハウを活かし、犬の熱中症リスクを色の変化で知らせる犬用バッジ『守ってワン』の本格販売を開始いたしました。

近年、記録的な酷暑・猛暑が続き、人だけでなく犬の熱中症も社会課題となっています。

犬は人よりも地面に近い位置で生活しているため、照り返しの熱を受けやすく、飼い主が気付かないうちに危険な環境にさらされることがあります。一方で、犬は「暑い」と言葉で伝えることができません。

「人を守るための熱中症対策シールを、言葉で暑さを伝えられない犬にも役立てたい。」

そんな思いから、人向け商品で培った温度変化表示のノウハウを活かし、犬用熱中症対策バッジ『守ってワン』を開発しました。

『守ってワン』は、約32℃以上になると色が変化し、温度変化を視覚的に知らせる犬用バッジです。

室内や車内、散歩前など暑さへの注意が必要な場面で、飼い主が愛犬の熱中症リスクに気づくきっかけづくりをサポートします。

■ 犬は人より10℃以上暑いことも（図解）

犬は地面に近く、同じ温度でも人間より体感温度が高くなります。

■ コンセプト

「犬の声を“見える化”するバッジ」

裏面は安全ピンとクリップがついていますので、散歩バッグやリード、ハーネスにも簡単に

取り付けが可能です。

■ 製品の特長

■ 販売情報

- 約32℃以上で色が変化し、暑さの目安を視覚的にお知らせ- 軽量・電源不要・繰り返し使用可能- 全80種類の犬種ラインナップ

・商品名：守ってワン

・犬用商品サイト

https://petmamotte.base.shop

・人向け熱中症対策シール・バッジ

https://heatsticker.base.shop/

■ 人向け熱中症対策シール・バッジについて

株式会社スタジオ・ノアでは、製造業・物流業・建設業など暑熱環境で働く現場向けに、「熱中症対策シール」「熱中症対策バッジ」を販売しています。

累計販売数は6万枚を突破し、温度変化を色で知らせる熱中症対策アイテムとして、多くの企業でご活用いただいています。

例えば、パナソニック（株）奈良工場では、毎年、数人の熱中症者が出るそうですが、当社の熱中症対策シール・バッチを昨年導入し、目視によるお互いの指差呼称・確認で熱中者はゼロということでした。

■会社概要

- 会社名：株式会社スタジオ・ノア- 所在地：大阪府東大阪市高井田中3丁目10番3号- 設立：1980年- 事業内容：シルク印刷、オンデマンド印刷、インクジェット加工、銘板・ラベル製造など- 公式サイト：http://cus4.st-noah.co.jp/studio-noah/

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社スタジオ・ノア

代表取締役 上田 章二

TEL：06-6618-6865

Email：ueda@st-noah.co.jp