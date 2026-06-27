理想の父親6名の晴れ舞台を一着で｜オーダースーツのダンカン(DANKAN)、ベスト・ファーザー賞 in 関西に4回目の衣装協力

尾上繊維株式会社

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ダンカン(DANKAN)（運営：尾上繊維株式会社、本社：大阪府吹田市、1978年・福岡（博多）創業）は、2026年6月1日、帝国ホテル大阪で開催された「2026年度 第19回 ベスト・ファーザー賞 in 関西」に衣装協力しました。今回DANKANは、各部門の受賞者6名すべての装いを担当。各界を代表する受賞者全員を一つのブランドが手がける機会を任されたのは、同賞では4回目となります。父の日を象徴するこの式典で、“理想の父親”たちの晴れ舞台を一着で支えられたことを、ダンカン(DANKAN)のものづくりへ寄せられた信頼の証として受け止めています。

受賞者6名全員の装いを、ひとつのブランドで

今回の式典では、6名の受賞者すべての装いをダンカン(DANKAN)が担当しました。各界を代表する受賞者全員を一つのブランドがまとめて手がけるのは珍しく、同賞での衣装協力は今回で4回目です。回を重ねてお声がけいただけることを、ものづくりへの信頼の積み重ねとして受け止めています。

選ばれたのは、人気の定番「クラシックライン」の生地「10month comfort stretch」。ウールとポリエステルを組み合わせた、適度なストレッチ性を備えるオールシーズン素材です。「1年のうち約10ヶ月着られる」汎用性をその名の由来とし、動きやすく着崩れしにくいため、長時間にわたる授賞式の装いにも適した一着となりました。

クラシックライン詳細 :https://dankan.co.jp/pages/classicline

父の日に、関西で“理想の父親”を称える

「ベスト・ファーザー賞 in 関西」は、家庭でも社会でも“理想の父親像”を体現する著名人を、父の日にあわせて関西で称える賞です。一般社団法人 日本生活文化推進協議会（JLCA）と実行委員会が主催し、2007年に始まり、2026年で第19回を迎えました。現在は一般社団法人 日本生活文化推進協議会（JLCA）とベスト・ファーザー賞 in 関西 実行委員会が主催しています。。仕事での成功だけでなく、良き父親としての姿や地域社会への貢献までを含めて選考される点に、この賞ならではの温かさがあります。大阪・京都・兵庫・奈良・和歌山・滋賀の関西2府4県が後援し、児童福祉施設の子どもたちを式典に招く社会貢献活動「メイク・スマイル・プロジェクト」とも連動しています。

ベスト・ファーザー賞 in 関西の詳細 :https://jlca.jp/

2026年・第19回の受賞者

第19回は、次の6名の方々が各部門で受賞されました。

政治部門：西脇 隆俊 氏（京都府知事）

経済部門：堀場 厚 氏（株式会社堀場製作所 代表取締役会長兼グループCEO）

文化部門：MIYAVI 氏（ロックミュージシャン、ギタリスト、俳優）

芸能部門：前田 耕陽 氏（俳優、タレント、脚本家）

ものづくり部門：石田 隆英 氏（株式会社イシダ 代表取締役社長）

メディア部門：田中 大貴 氏（アナウンサー／スポーツアンカー）

信頼を支える、ダンカン(DANKAN)のものづくり

【文化部門】受賞 MIYAVI氏【政治部門】受賞 西脇 隆俊氏

格式ある式典で、6名全員の装いを重ねてお任せいただく背景には、創業以来変わらないものづくりへの姿勢があります。

採寸データをもとに、長崎県平戸市の自社縫製工場「アリエス株式会社」で一着ずつ仕立てています。生地の仕入れから縫製、仕上げ、アフターフォローまでを自社で管理する一貫体制が、安定した品質を支えています。また、自社バイヤーがイタリア・英国の生地メーカーへ直接赴いて買い付けることで、世界の名門生地を中間流通を介さずご提案しています。なで肩や猫背といった補正にも対応するイージーオーダーで、お一人おひとりの体型や好みに合わせて仕立てる--その積み重ねが、晴れの日の装いをお任せいただける信頼につながっています。

父の日を終えたいま、すべてのお父さんへ

今年の父の日（6月21日）を終えたいま、改めて思うのは、ベスト・ファーザー賞が称えるのは特別な誰かであると同時に、家族を想い、社会を支える“父親”そのものの姿だということです。それは、街で今日も働くすべてのお父さんに重なります。

受賞者の皆さまの晴れの日の装いも、毎日のビジネスを支える一着も、入学式や記念日といった家族の節目の一着も。ダンカン(DANKAN)は1978年の創業以来、「良いものをより安く」という想いのもと、その一つひとつに寄り添ってきました。体型に合わせて仕立てた一着は、着るほどに体になじみ、長く付き合える相棒になります。家族を想い、社会を支える--そんなすべてのお父さんの装いを、ダンカン(DANKAN)はこれからも一着ずつ支えてまいります。

7. 衣装協力・式典概要

会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/182746/table/9_1_ee0a37cff98223e0b6aef67a4bc51418.jpg?v=202606270451 ]

ダンカン(DANKAN)は、1978年に福岡・博多で創業した、全国37店舗を展開するオーダースーツ専門店です。運営は尾上繊維株式会社（本社：大阪府吹田市）。長崎県平戸市にある自社縫製工場「アリエス株式会社」での一貫縫製と、イタリア・英国の生地メーカーからの現地直接買い付けにより、世界の名門生地を中間マージンなしで提供します。価格帯は18,700円～116,380円のスリーライン構成で、就活生から経営層まで幅広い顧客層に対応しています。

ダンカン(DANKAN)公式HP :https://dankan.co.jp/ダンカン(DANKAN)公式HPコラム :https://dankan.co.jp/blogs/news/bestfatheraward_2026ダンカン公式HPにもベストファーザー賞のコラムをアップしています。ぜひぜひチェックしてみてください。

尾上繊維株式会社本社(大阪吹田市)

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会社名：尾上繊維株式会社

部署：広報担当部署

担当：榮岩 和久

TEL：06-6310-8022

MAIL：k-haeiwa@dankan.co.jp

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