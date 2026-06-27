全米9回優勝のDaniel Mooreプロが神戸へ。DPC KOBE 1周年記念ピックルボールフェス開催

【リリース概要｜DPC KOBE 1st Anniversary FEST 開催】

株式会社ITCDPC KOBE 1周年を記念し、Daniel Mooreプロによる特別セッションを開催



1周年の感謝を、特別な“PLAY”に込めて。

神戸・新長田のインドアピックルボール施設 DPC KOBE は、施設OPEN 1周年を記念し、2026年7月25日（土）・26日（日）の2日間、「DPC KOBE 1st Anniversary FEST｜Daniel Moore Special Event」を開催します。

DPC KOBEは、ピックルボールを通じて人と人がつながり、日常の中にアクティブな“PLAY”の時間が生まれる場所を目指して歩んできました。

2025年のOPEN以来、初めてラケットを握った方、週末の楽しみとしてコートに通う方、仲間とのゲームを楽しむ方、さらに上達を目指すプレーヤーまで、さまざまな人がこの場所に集まり、ともにピックルボールの時間をつくってきました。

今回の1周年イベントでは、その積み重ねへの感謝を込めて、全米ナショナル大会9回優勝の実績を持つ世界的ピックルボールプレーヤー、ダニエル・ムーア プロ（DIADEM所属）を迎えたスペシャルセッションを開催します。

世界レベルのプレーやゲームの考え方に、同じコートで触れられる特別な2日間。DPC KOBEの1周年を、PLAYを通じてともに楽しむイベントです。

DAY1となる7月25日（土）は、DPC Plus会員限定セッションを中心とした「DPC Plus Day」として開催。基礎から実戦までを学べるレベル別クリニック、Danielプロとの交流セッション、1周年レセプションパーティーなど、DPC Plus会員の皆さまへ感謝を届ける特別な1日となります。

DAY2となる7月26日（日）は、一般参加OK枠を含む「FUN PLAY DAY」として開催。はじめての方から経験者まで参加しやすいセッションを用意し、より多くの方にDPC KOBEの1周年とピックルボールの魅力を体感していただける1日となります。

DPC KOBEはこれからも、ピックルボールを単なるスポーツ体験にとどめず、人が集い、学び、PLAYを通じてつながるコミュニティとして育てていきます。

1周年の節目に、DPC KOBEでしか体験できない特別な“PLAY”の時間をお届けします。

人気のダニエル プロ・セッション。過去いずれのイベントも大盛況

Release Overview | DPC KOBE 1st Anniversary FEST

DPC KOBE, an indoor pickleball facility in Shin-Nagata, Kobe, will celebrate its first anniversary with “DPC KOBE 1st Anniversary FEST｜Daniel Moore Special Event” on July 25 and 26, 2026.

Since opening in 2025, DPC KOBE has grown into a community where first-time players, regular visitors, and players looking to improve gather through pickleball and “PLAY.”

To mark this milestone, DPC KOBE will welcome Daniel Moore, a DIADEM-affiliated player and nine-time U.S. National Champion, for a special two-day event featuring elite-level play up close.

DAY 1, “DPC Plus Day,” will feature exclusive sessions for DPC Plus members, while DAY 2, “FUN PLAY DAY,” will include sessions open to the general public.

EVENT PROGRAM｜イベント詳細

イベント概要｜

「DPC KOBE 1st Anniversary FEST」は、DPC Plus会員限定セッションを中心としたDAY1「DPC Plus Day」と、一般参加OK枠を含むDAY2「FUN PLAY DAY」の2日間で開催します。

レベル別クリニック、Daniel Mooreプロとの特別セッション、1周年レセプションパーティー、一般参加OKのプログラムなどを通じて、DPC KOBE 1周年の“PLAY”をお楽しみいただけます。

会場｜DIADEM PICKLEBALL KOBE

日程｜2026年7月25日（土）、26日（日）

ゲスト｜ダニエル・ムーア プロ / Daniel Moore

定員｜各セッション 先着16名

参加費｜DPC Plus会員 5,500円／一般 6,000円（一部セッション）

7月25日（土）｜DAY1 DPC Plus Day

DPC Plus会員限定セッション中心

■１. 基礎＋実戦クリニック

スケジュール｜9:30～11:30

参加費｜DPC Plus会員 5,500円

対象｜DPC Plus限定／初級

基礎を確認し、実戦につながる動きやショットを学ぶ初級向けクリニックです。

■２. 勝つための実践プレー

スケジュール｜12:30～14:30

参加費｜DPC Plus会員 5,500円

対象｜DPC Plus限定／中級

判断、配球、ポジショニングなど、試合で活きる実践プレーを学ぶ中級向けクリニックです。

■３. WORLD CHAMPION PLAY

スケジュール｜15:00～17:00

参加費｜DPC Plus会員 5,500円

対象｜DPC Plus限定／レベルフリー

Daniel Mooreプロと同じコートで、世界レベルのプレーや考え方に触れられる交流セッションです。

■４. 1周年レセプションパーティー

スケジュール｜18:00～20:00

DPC KOBEの1周年を記念し、PLAYを通じたつながりと感謝を分かち合うレセプションパーティーです。

7月26日（日）｜DAY2 FUN PLAY DAY

一般参加OK枠あり

■１. 試合で使えるショット

スケジュール｜9:00～11:00

参加費｜DPC Plus会員 5,500円／一般 6,000円

対象｜一般参加OK

ゲームで活かしやすいショットをテーマに、実戦的な楽しさを体感するセッションです。

■２. ダブルス強化セッション

スケジュール｜12:00～14:00

参加費｜DPC Plus会員 5,500円／一般 6,000円

対象｜一般参加OK

ペアでの動き方や連携をテーマに、ダブルスの実戦感を学ぶセッションです。

■３. GRAND FINAL SESSION

スケジュール｜14:30～16:30

参加費｜DPC Plus会員 5,500円

対象｜DPC Plus限定

Danielプロの練習メニュー体験やFINAL GAMEで締めくくる、DPC Plus会員限定のフィナーレセッションです。



申込｜DPC KOBE公式サイト

https://dpckobe.jp/membership

EVENT PROGRAM | Event Details

Event Overview｜

“DPC KOBE 1st Anniversary FEST” will feature two days of special programs:

DAY 1, “DPC Plus Day,” for DPC Plus members, and DAY 2, “FUN PLAY DAY,” with sessions open to the general public.

The program includes clinics, a special session with Daniel Moore, a reception party, and public sessions celebrating DPC KOBE’s first-anniversary “PLAY.”

Venue｜DIADEM PICKLEBALL KOBE

Date｜July 25 (Sat) and July 26 (Sun), 2026

Guest｜Daniel Moore

Capacity｜Limited to 16 participants per session

Fee｜DPC Plus Members: \5,500 / General: \6,000 for selected sessions

July 25 (Sat)｜DAY 1 DPC Plus Day

Centered on exclusive sessions for DPC Plus members

■１. Fundamentals + Practical Play Clinic

Schedule｜9:30 - 11:30

Fee｜DPC Plus Members: \5,500

Level｜DPC Plus Members Only / Beginner

A beginner clinic covering fundamentals and practical play for those building confidence in games.

■２. Practical Play for Winning

Schedule｜12:30 - 14:30

Fee｜DPC Plus Members: \5,500

Level｜DPC Plus Members Only / Intermediate

An intermediate clinic focused on decision-making, shot selection, and positioning for match play.

■３. WORLD CHAMPION PLAY

Schedule｜15:00 - 17:00

Fee｜DPC Plus Members: \5,500

Level｜DPC Plus Members Only / All Levels

A special session with Daniel Moore, offering the chance to play alongside a world-class player.

■４. 1st Anniversary Reception Party

Schedule｜18:00 - 20:00

A reception party celebrating DPC KOBE’s first anniversary and the connections built through “PLAY.”

July 26 (Sun)｜DAY 2 FUN PLAY DAY

Includes sessions open to the general public

■１. Practical Shots for Match Play

Schedule｜9:00 - 11:00

Fee｜DPC Plus Members: \5,500 / General: \6,000

Level｜Open to the General Public

A session focused on practical shots that can be used effectively in games.

■２. Doubles Skill-Building Session

Schedule｜12:00 - 14:00

Fee｜DPC Plus Members: \5,500 / General: \6,000

Level｜Open to the General Public

A session focused on doubles movement, coordination, and partner play.

■３. GRAND FINAL SESSION

Schedule｜14:30 - 16:30

Fee｜DPC Plus Members: \5,500

Level｜DPC Plus Members Only

An exclusive DPC Plus session to conclude the event, featuring Daniel Moore’s training menu and the FINAL GAME.



Registration｜DPC KOBE official site

https://dpckobe.jp/membership

COACH PROFILE｜指導者プロフィール

ダニエル・ムーア（Daniel Moore）

アメリカ出身。シングルス・ダブルスあわせて9度の全米ナショナルチャンピオンに輝いた実績を持つトッププロ。ピックルボール黎明期から国際大会で活躍し、競技の発展に長く貢献してきたプレーヤーとして知られる。

現在は日本を拠点に、プレー・指導の両面で活動。DIADEM契約選手として、国内外のイベントやクリニックを通じて多くの選手のレベルアップを支えている。

精密な戦術理解とわかりやすい指導スタイルは高く評価され、初心者から上級者まで幅広い層から信頼を集める存在。

主な戦績：

・全米ナショナルチャンピオン 9回

・国際大会での多数のタイトル

・DIADEM契約選手

・国内外でのクリニック・技術指導に従事

Daniel Moore

Born in the United States, Daniel Moore is a top pickleball professional with nine U.S. National Championship titles in singles and doubles. He has played an important role in the sport’s growth through international competition and promotion.

Now based in Japan, Daniel is active as both a player and coach. As a DIADEM-sponsored athlete, he leads clinics and events in Japan and overseas.

Known for his clear coaching style and tactical insight, he is trusted by players from beginners to advanced levels.

Major Achievements:

・ Nine-time US National Champion

・ Multiple international titles

・ DIADEM-sponsored athlete

・ Coaching and player development in Japan and overseas

楽しさと技術を情熱的に トップクラスの 現役選手コーチによるコーチング体制（体験会・練習会）

福井 宏光｜Playmaking Director佐藤 匠洋後藤 由希村川 允彦竹山 世成

DPC KOBE｜“PLAY”を共に創り出す場所“LIVE TO PLAY” A hub for people, A home for pickleball

私たちがこの場所に生まれたのは、ただプレーの場を提供するためだけではありません。

DPC KOBEは、人と人が出会い、語り合い、動き出す、“共創”のフィールドです。

2025年7月、アメリカ・フロリダで誕生した本格インドア・ピックルボール施設「DIADEM PICKLEBALL COMPLEX (DPC)」が、日本初上陸。

新鋭ラケットスポーツブランド「DIADEM（ダイアデム）」と、テニス文化を地域に根づかせてきた「ITC」が、独占パートナーシップを締結し、共同で実現したプロジェクトです。

身体を動かすこと、語り合うこと、挑戦すること――すべてが“PLAY”の一部。私たちはプレイするために生きる。DIADEMの掲げる情熱 “LIVE TO PLAY” を、日本で初めて本格導入するインドアピックルボール専用空間──それが「DPC KOBE」です。

競技者から未経験者まで、誰もが主役になれる、ウェルネスと共創のハブ。

DPC KOBEは、神戸からスポーツとライフスタイルの新しい風を届けていきます。







DPC KOBE | A Place to Co-Create “PLAY”



We weren’t born just to offer a court.

DPC KOBE is a space where people meet, move, and create-together.

In July 2025, the Diadem Pickleball Complex-a premier indoor facility from Florida-made its Japan debut in Kobe.

This project was realized through an exclusive partnership between DIADEM, the emerging American racket sports brand, and ITC, a company deeply rooted in Japan’s tennis culture.

At DPC KOBE, movement, conversation, and challenge are all part of the game.

We live to play-LIVE TO PLAY-a passionate spirit that comes to life here in Japan’s first authentic indoor pickleball arena.

From seasoned athletes to curious first-timers, everyone is welcome.

DPC KOBE is your hub for wellness and co-creation, bringing a new wave of sport and lifestyle from Kobe to Japan and beyond.

DIADEM PICKLEBALL KOBE｜dpckobe.jp(https://dpckobe.jp)

Instagram(https://www.instagram.com/dpckobe) 🐦 X(https://x.com/dpckobe)

〒653-0038 兵庫県神戸市長田区若松町2-1-16

TEL：078-642-2960



株式会社ITC｜[運営]

〒653-0038 兵庫県神戸市長田区若松町2-1-3

SDCグループは、プロ車いすテニスプレーヤー 小田凱人 選手を応援しています。