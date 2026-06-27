レッスン回数無制限のオンライン英会話サービス「ネイティブキャンプ」を展開する株式会社ネイティブキャンプ(東京都渋谷区、代表取締役：谷川 国洋)は、ネイティブキャンプを利用している子どもの保護者152名を対象に、AI英語学習に対する意識と、外国人講師とのオンライン英会話レッスンを通じた子どもの変化について調査を実施しました。





調査の結果、AI英語学習について約8割の保護者が肯定的な見方を示す一方で、58.6％が「良いことだと思うが、それだけで英会話力が身につくかは疑問」と回答しました。





また、外国人講師とのレッスンでは、「Good Job!」と褒められたときや、自分の英語が講師に「通じた！」と実感できたときに子どもが最も楽しそうにしていることが分かりました。

さらに、講師との対話を通じて「自信がつき、声が大きくなった／堂々と話せるようになった」と回答した保護者は63.2％にのぼり、人との対話や成功体験が、子どもの“話せる自信”につながっていることがうかがえます。









■調査結果サマリ





調査結果サマリ





・AI英語学習について約8割の保護者が肯定的な見方を示す一方、58.6％が「良いことだと思うが、それだけで英会話力が身につくかは疑問」と回答

・子どもが最も楽しそうにしている瞬間は、「Good Job!」と褒められたとき、自分の英語が「通じた！」と実感できたときで、いずれも40.1％

・53.3％が「外国人講師とのレッスンの方が楽しそう、またはモチベーションが高い」と回答

・63.2％が「外国人講師とのレッスンを通じて、自信がつき堂々と話せるようになった」と回答





AI英語学習の有用性を認めながらも、人との対話や成功体験が子どもの英語学習意欲や自信につながっていることがうかがえます。









■調査概要

・調査対象：ネイティブキャンプを利用している子どもの保護者

・回答者数：152名

・調査期間：2026年5月25日～5月28日

・調査方法：インターネット調査

・調査主体：株式会社ネイティブキャンプ

※割合は小数第2位を四捨五入し、小数第1位まで表示しています。

※複数回答の設問では、回答割合の合計が100％を超える場合があります。









■調査結果

＜2026年現在、学校の授業や宿題、アプリなどで、お子様が「AI英会話」に触れる機会についてどう感じていますか？＞





調査結果(1)





AI英語学習について、「非常に良いことだと思う」と回答した保護者は22.4％、「良いことだと思うが、それだけで英会話力が身につくかは疑問」と回答した保護者は58.6％となりました。





合計すると約8割の保護者がAI英語学習に肯定的な見方を示している一方で、最も多かった回答は「良いことだと思うが、それだけで英会話力が身につくかは疑問」でした。この結果から、AI英語学習の有用性を認めながらも、実際に英語で話す力を育てるには、人との対話や実践の機会も重要だと考える保護者が多いことがうかがえます。





・非常に良いことだと思う：22.4％

・良いことだと思うが、それだけで英会話力が身につくかは疑問：58.6％





＜ネイティブキャンプのレッスン中、お子様が「一番楽しそうにしている(目が輝いている、笑顔になる)」のはどのような瞬間ですか？(複数回答・最大2つまで)＞





調査結果(2)





子どもがレッスン中に楽しそうにしている場面として多く挙がったのは、講師から「Good Job!」と褒められたとき、そして自分の英語が講師に「通じた！」と実感できたときでした。

正解できることだけでなく、自分の言葉が相手に伝わり、講師から認められる体験そのものが、子どもの笑顔や前向きな気持ちにつながっていることがうかがえます。





・講師が「Good Job!」と褒めてくれたとき：40.1％

・自分の英語が講師に「通じた！」と実感できたとき：40.1％

・講師が笑顔で手を振ったり、ハイタッチのジェスチャーをしてくれたとき：34.2％





＜「AIアプリ等のデジタル学習」と「外国人講師とのオンラインレッスン(対人)」を比べた時、お子様の【表情やモチベーションの変化】について、保護者様の実感に最も近いものを教えてください。＞





調査結果(3)





AIアプリなどのデジタル学習と外国人講師とのオンラインレッスンを比較したところ、53.3％の保護者が「外国人講師とのレッスンの方が楽しそう、またはモチベーションが高い」と回答しました。

一方で、「どちらもそれぞれ異なる楽しさ・メリットがある」という回答も34.9％あり、AI英語学習と対人レッスンは対立するものではなく、それぞれの強みを活かしながら併用できる学習手段であることがうかがえます。





・外国人講師とのレッスンの方が楽しそう、またはモチベーションが高い：53.3％

・どちらもそれぞれ異なる楽しさ・メリットがある：34.9％

・AIアプリなどのデジタル学習の方が楽しそう：5.3％





＜外国人講師が優しくフォローしたり笑顔で受け入れたりすることで、お子様に起きた【ポジティブな変化や成長】について、選択してください。(複数回答・最大3つまで)＞





調査結果(4)





外国人講師が優しくフォローしたり、笑顔で受け入れたりすることで起きた変化として、最も多かったのは「自信がつき、声が大きくなった／堂々と話せるようになった」でした。

また、「講師に対して『もっと伝えたい！』という自発的な姿勢が見られるようになった」と回答した保護者も50.7％にのぼりました。講師との対話を通じて、子どもが英語を“勉強”としてだけでなく、“伝える手段”として捉え始めていることがうかがえます。





・自信がつき、声が大きくなった／堂々と話せるようになった：63.2％

・講師に対して「もっと伝えたい！」という自発的な姿勢が見られるようになった：50.7％

・外国人や異文化への心理的ハードルが下がった：47.4％

・レッスンの日を楽しみに待つようになった：31.6％









■保護者から寄せられた声

※自由記述より抜粋。一部、読みやすさを考慮して表記を整えています。





・初めは恥ずかしがっていましたが、回数を重ねるうちに笑顔でレッスンを受けられるようになりました。子どもを楽しませてくださった先生に感謝しています。(未就学児)





・講師が日本の文化や行事について知っていたときのやりとりや、講師の国の食べ物などについて話してくれたときに、子どもが驚いたり興味津々になったりして、とても楽しそうにしています。(未就学児)





・最初は怖がって声も出せなかったけれど、たくさん褒めてもらって自信がついたようです。レッスン中は「Good Job!」という声かけや拍手の効果音、名前を呼んでもらえることが嬉しそうです。また、レッスンが終わった後に先生からメッセージをいただくことが多く、そのメッセージを読むと嬉しくなって、「またやりたい！」と言っています。(小学校低学年)





・娘のお気に入りの先生は、皆さん臨機応変に対応してくださる先生方です。子どもに対しても対等に接してくださいます。娘はAIと話すのも好きですが、踊りを見せたり、一緒に歌ったり、ごっこ遊びをしたりするなど、外国人講師の皆さんとリアルな友達のように会話できることが一番の喜びのように感じます。(小学校低学年)





・先日は講師に洋服を褒められたので、立って全身を見せていました。ノリの良い先生のジョークが好きで、先生が大げさにリアクションするたびに笑っています。信頼して長く教えてくれている先生とは安心してレッスンを受けている様子で、フリーカンバセーションもできるようになってきています。先生が間違いを直してチャットに正しい文を送ってくれるので、学びになるとも話していました。(小学校高学年)





・娘は外国人講師と話す中で、講師の個人的なバックグラウンド、たとえばどこに住んでいるか、普段どんなことをしているか、その国の文化や習慣などに興味を持っています。AIでは、そういった異文化交流はなかなかできないため、娘もAIではなく外国人講師と話すのが好きです。(小学校高学年)





・自分の好きなこと、たとえばゲームや学校での遊びなどを伝えたいけれど、うまく伝わらないことも多いです。それでも、先生がなんとか理解しようとしてくれて、話が通じたときは本当に嬉しそうにしています。拙い英語力でも相手を理解しようとしてくれる関わりは、人との会話の中でしか生まれないものだと思いました。(小学校高学年)





・自分の好きな趣味の話題で、少し深い話を英語でできたとき、「結構話せた！」と喜んでいました。正しい英語だったのかは分かりませんし、先生が「きっとこう言いたいのだろう」と予測してくれたのかもしれません。それでも、本人はだいぶ話せるようになってきたと自信がついたようなので、良かったなと思いました。(中学生・高校生)





・自分の知っている英語を使って、今日の出来事などを頑張って話しているときも、先生が優しく聞いてくれて、相槌を打ったり話を広げてくれたりします。以前話したことを覚えていてくれることもあり、講師側も子どもに向き合ってくれているなと感じます。レッスン後に、子どもが「先生がこんなことを言っていたよ」などと嬉しそうに報告してくることもあります。また、子どもが入室すると先生が笑顔で迎えてくれるので、子どもの緊張もある程度ほぐれるようです。(中学生・高校生)









■まとめ

今回の調査から、AI英語学習は、家庭でも取り組みやすい学習手段として、子どもの英語学習における有用な選択肢の一つであることがうかがえました。





一方で、子どもが「話したい」「伝えたい」と感じるきっかけは、人とのコミュニケーションの中にも多く存在していることが分かりました。特に、講師から褒められる体験や、自分の英語が相手に伝わったという成功体験は、子どもの自信や学習意欲につながっていることがうかがえます。





これからの英語学習では、AIと人との対話を対立的に捉えるのではなく、それぞれの強みを活かしながら組み合わせていくことが重要になると考えられます。





ネイティブキャンプでは、世界中の講師とのオンライン英会話レッスンを通じて、子どもたちが「英語で伝わる楽しさ」を実感できる学習環境を提供しています。今後も、英語を話すことへの自信と、挑戦する気持ちを育む学習体験の提供に努めてまいります。









■ネイティブキャンプの特徴 https://nativecamp.net/

1. ネイティブスピーカーとレッスン回数無制限

2. 24時間365日、今すぐレッスン

3. パソコン・スマホ・タブレット、どこでも場所を選ばずに

4. 世界140ヵ国を超える講師陣

5. カランメソッドをはじめ豊富な教材

6. NC×AI ALL-IN-ONEの英語学習アプリ

7. 家族で使える1,980円のファミリープラン





以上7点を特徴とし、世界各国のバラエティ豊かな15,000名以上の講師と32,000以上の豊富な教材による英会話レッスンは累計レッスン数8,000万回を超え、多くの方にご利用いただいています。





・ネイティブキャンプ キッズ https://nativecamp.net/kids

絵本や歌など、キッズ専用に開発したオリジナル教材が満載。バーチャル英会話講師や世界140ヵ国以上の講師と回数無制限・予約不要で受講できる唯一の子ども専門オンライン英会話サービスです。





・ネイティブキャンプ ビジネス https://nativecamp.net/business

ビジネスパーソンが選ぶオンライン英会話。レッスン回数無制限・予約不要のため、日頃忙しいビジネスパーソンでも英語学習を継続できます。





・Native Camp Japanese https://ja.nativecamp.net/?cc=prtimes

日本語ネイティブスピーカーの日本人講師とのオンラインレッスンが回数無制限で受講できる日本語学習プラットフォームです。予約不要でいつでも日本語会話レッスンを受講できます。





・ネイティブキャンプ留学 https://nativecamp.net/study_abroad

オンライン英会話の強みを活かし、留学前から渡航後、さらに帰国後まで、一貫したサポートを提供する留学エージェントです。語学力強化を含めたトータルサポートを行います。





・法人向けサービス https://nativecamp.net/corporate

法人様の英語研修なら私たちにお任せください。

限られた時間の中で効率よく最速で英語を習得するために最適な環境がネイティブキャンプには整っています。





・教育機関向けサービス https://nativecamp.net/school

「話す」「聞く」「読む」「書く」の英語4技能を高めるために、最適な環境がネイティブキャンプには整っています。





・Going Global 世界への挑戦 https://nativecamp.net/going-global

スポーツ・音楽・エンターテインメントなどあらゆる分野で世界に挑戦する方々を、英語を通じて応援しています。









■株式会社ネイティブキャンプについて

ネイティブキャンプはアジアにおいて最も成長しているオンライン英会話会社のひとつです。個人向けサービス、法人向けサービス、教育機関向けサービスとしてオンラインで英会話レッスンを手頃な価格で提供しています。世界各地に拠点をおき、アジア地域、ヨーロッパ地域でオンライン英会話サービス事業を運営、その規模は急速に拡大し続けています。





所在地 ： 〒150-0041 東京都渋谷区神南1-9-2 大畠ビル

代表取締役： 谷川 国洋

事業内容 ： オンライン英会話サービス事業／

オンライン日本語会話サービス事業／留学エージェント事業

URL ： https://nativecamp.co.jp/