TVアニメ 『塩対応の佐藤さんが俺にだけ甘い』 追加キャラクター＆キャスト解禁！第1弾キービジュアルとキャラクターPVも公開！放送開始も2026年10月に決定！

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（左から）須藤凛香、根津麻世、佐藤こはる、押尾颯太、押尾清左衛門、三園蓮、三園雫

小学館・ガガガ文庫より刊行中の大人気ライトノベルを原作とするTVアニメ『塩対応の佐藤さんが俺にだけ甘い』の放送月が2026年10月で決定した。

放送月の解禁と合わせて公開となった第1弾キービジュアルには、メインキャラクターの佐藤こはる・押尾颯太と共に、今回解禁となった追加キャラクター、須藤凛香、三園蓮、三園雫、根津麻世、押尾清左衛門が描かれている。

キービジュアルの公開とあわせて、キャラクターPVも公開され、新たに追加された個性豊かなキャラクター達が紹介されている。

さらに追加キャストの情報も公開。須藤凛香役を富田美憂、三園蓮役を小林千晃、三園雫役を青山吉能、根津麻世役を金元寿子、押尾清左衛門役を松本保典、村崎円花役を若井友希が演じる。キャストコメントも到着したほか、それぞれのキャラクター設定も公開となった。

また、メインキャストの石橋陽彩、伊藤美来、富田美憂も登壇予定の先行上映＆舞台挨拶の情報も解禁され、本日からプレリクエスト先行（抽選）の受付も開始となった。誰よりも早くアニメを観たいファンは是非応募してほしい。

尚、更新されたアニメ公式サイト・公式アプリでは今回解禁となった追加キャストのコメントのほか、新たに「LOGO SHAKER(ロゴシェイカー)」という作品ロゴで遊べる機能が追加となっている。しおあまファンは是非チェックをしていただきたい。

キャラクターPV

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=PrLNEbAko1w ]

【メインスタッフ情報】

原作：猿渡かざみ「塩対応の佐藤さんが俺にだけ甘い」（小学館「ガガガ文庫」刊）

キャラクター原案：Aちき

監督：吉村 文宏

シリーズ構成：あおしま たかし

キャラクターデザイン：奥嶋 大介

音楽：成田 旬

制作：手塚プロダクション

【キャスト情報】

押尾 颯太：石橋 陽彩

佐藤 こはる：伊藤 美来

須藤 凛香：富田 美憂

三園 蓮：小林 千晃

三園 雫：青山 吉能

根津 麻世：金元 寿子

押尾 清左衛門：松本 保典

村崎 円花：若井 友希

【イントロダクション】

クラス中の高嶺の花、佐藤こはる。

誰にも笑顔を見せない、通称“塩対応の佐藤さん”。

でもある日、同じクラスの押尾颯太が、

実家が営むカフェで見た佐藤さんの姿は……

スイーツの写真を撮るため奮闘する、隙だらけの姿で!?

本当は人見知りで不器用なだけの佐藤さんと、

そんな佐藤さんのことが好きな押尾君。

二人の距離は、スイーツとカメラをきっかけに、少しずつ縮まっていく。

もどかしくて、愛おしい。

世界で一番甘い両片想いに、きっとあなたもとろけてしまう――。

不器用な二人が織りなす

“甘くてしょっぱい”青春ラブコメディ！

追加キャラクター＆キャストコメント

須藤 凛香（CV：富田 美憂）

こはるのいとこの中学３年生。

こはるや友達からの恋愛相談にもズバズバと答えるドライな性格。

かと思いきや、本人には恋愛経験がなく、

恋愛ドラマや少女マンガに夢中な乙女。

とあるきっかけから、颯太のことが気になりはじめて……？

■キャストコメント

須藤凛香を演じさせていただきます、富田美憂です。

コミカルさとキュンキュン具合が絶妙な作品で、

毎回楽しく収録させていただいています。

凛香はこはる達より年下ではありますが、かなりしっかりしていて大人っぽい子なので、未熟さと大人っぽさのバランスを大切にしながら演じさせていただきました。

たくさん笑ってしっかりキュンキュンできる作品ですので、ぜひオンエアを楽しみにしていただけますと幸いです！

三園 蓮（CV：小林 千晃）

颯太のクラスメイトで、中学からの親友にして悪友。実家が古着屋であるためか、オシャレには余念がない。

颯太とは違って恋愛経験が豊富で、その経験をもとにアドバイスをくれる。

しかし、自分の初恋については触れられたくないようだ。

■キャストコメント

この度、三園蓮の声を担当させていただきます。小林千晃です。

蓮は、颯太と佐藤さんの仲を取り持とうと協力する一方で、ふとした瞬間に冷たい表情を見せることもある掴みどころのない人物なのですが、彼がこの物語の中でどういった行動を取っていくのか。

しょっぱくて甘くてドキドキする素敵なラブコメディの中の、ひと匙のアクセントとして楽しんでいただけますと幸いです。

よろしくお願いします！

三園 雫（CV：青山 吉能）

蓮の姉で大学生。同じ大学に通う麻世とは無二の親友。

猪突猛進な性格で、思い立ったが吉日の行動派。

お酒が大好きで麻世と夜な夜な飲み交わしている。酒癖は悪い。

■キャストコメント

三園雫のお声を担当いたします青山吉能です。

雫さんはその明るく豪快な性格に、気持ちの良い飲みっぷりが大変ヤッピーな女性で、演じていていつも楽しい気持ちにさせてくれます。

押尾くんたちの行く末をなんだかんだと見守るお姉さん的立ち位置のはずなのですが、果たして見守っているのかかき乱しているのか…。

是非そちらもお楽しみください！

根津 麻世（CV：金元 寿子）

雫と同じ大学に通っている親友で、同好会も一緒。大人びた雰囲気で包容力がある、おしゃれなお姉さん。

人の背中を押したり、暴れがちな雫の手綱を握ったりしている。酒癖は良い。

■キャストコメント

2人の真っ直ぐで素直な想いが本当に可愛くて癒されます！

佐藤さんと押尾くんの初々しい距離感を見守りながら、大人である麻世は、雫と一緒に、時には手助けし、時にははしゃぎ、時にはお酒の当てにもしています！笑

幸せや温かさを沢山感じられらる作品です！ぜひ楽しみにしていてください！

押尾 清左衛門（CV：松本 保典）

颯太の父で「cafe tutuji」の店主。

パンケーキと筋肉をこよなく愛する。

自慢のパンケーキをいつかお客さんから直接「美味しい」と言ってもらうことが夢。

だが、規格外の筋肉で恐れられているため、その道のりは遠そう。

■キャストコメント

台本で自分の役名を見た時、何となく古風で厳格な役柄を想像したのですが、いい意味で裏切られました。

ビジュアル、設定共になかなかカッ飛んでます。

若い2人の恋物語に良いスパイスなるよう心がけました。実はそんなスパイス達がドラマを結構彩ってます。楽しい作品です。

可愛がっていただけると嬉しいです。

よろしくお願いします。

村崎 円花（CV：若井 友希）

海沿いの街、緑川に住む高校2年生。

よくいえば明るくフレンドリー、悪くいうとガサツな性格で、本人も気にしている。

こはるの恋に興味津々だが、自分のこととなると奥手な様子。

小さいころ桜庭に住んでいて、蓮とはどうやら知り合いらしく……

■キャストコメント

村崎円花を演じさせていただきます、若井友希です！

金髪ツンデレヤンキー…どう考えても可愛い！！超タイプ！！と思っていたので決まった時は本当に嬉しかったです！！

佐藤さん達のキュンに心が持っていかれそうになりますが、円花もこのビジュアルながらとてもピュアな心を持っていて本当に愛おしい子なのです…！放送を楽しみにしていてください！

アニメ先行上映会の開催決定＆プレリクエスト先行（抽選）の受付が開始！

石橋 陽彩

(押尾 颯太役)

伊藤 美来

(佐藤 こはる役)

富田 美憂

(須藤 凛香役)

先行上映会＆舞台挨拶 情報

TVアニメ『塩対応の佐藤さんが俺にだけ甘い』先行上映＆舞台挨拶が決定！

舞台挨拶イベントでは、登壇キャストのサイン入りグッズが当たる抽選会や、

来場者特典の配布も実施予定！

日時：2026年9月20日（日）

場所：新宿ピカデリー（東京）

開演時間：18:00（予定）

登壇者（予定）：石橋 陽彩(押尾 颯太役)

伊藤 美来(佐藤 こはる役)

富田 美憂(須藤 凛香役)

料金：2,100円（税込）

※別途、プレイガイドの各種手数料がかかります

※前売券、各種ご招待券、SMTMembersクーポンはご利用いただけません

2026年6月26（金）より、ローソンチケットにてプレリクエスト先行（抽選）の受付が開始！

※事前にローソンチケット無料会員登録が必要となります。

エントリー期間：2026年6月26日（金）20:00 ～ 2026年7月12日（日）23:59

詳細・お申し込みURL：https://l-tike.com/shioama-movie/

アニメ公式サイト・公式アプリにて新機能「ロゴシェイカー」が公開！

TVアニメ『塩対応の佐藤さんが俺にだけ甘い』の公式サイト・公式アプリに誰でも遊べる「LOGO SHAKER(ロゴシェイカー)」が登場！「生成」ボタンを押す事で、色々な単語が”シェイク”され、アニメ公式ロゴ風の画像が作られる機能だ。

作った画像はパソコンやスマートフォンに保存可能。

また、自身のXアカウントでポストする事も出来る。

是非みなさんも遊んでみてほしい。

「塩対応の佐藤さんが俺にだけ甘い」

原作小説 最新12巻・コミカライズ 最新10巻が大好評発売中！

原作小説『塩対応の佐藤さんが俺にだけ甘い』

最新12巻 大好評発売中

著／猿渡かざみ イラスト／Ａちき

コミカライズ『塩対応の佐藤さんが俺にだけ甘い＠comic』

最新10巻 大好評発売中

原作／猿渡かざみ キャラクター原案／Ａちき

漫画／鉄山かや

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