歓喜の翌日、プーマが変わる。堂安律選手が生んだ熱狂を、原宿へ。フットボールシーンの熱狂をタイムリーに反映した史上最速級の店舗ビジュアル刷新を実施

プーマ ジャパン株式会社

プーマ ジャパン株式会社（本社所在地：東京都品川区）は、今夏、世界中で巻き起こるフットボールの熱狂を受け、その盛り上がりをタイムリーに表現する施策として、2026年6月27日（土）から期間限定で、プーマストア原宿キャットストリートの外観に特別ビジュアルの掲出を開始しました。

本施策は、フットボールファンの熱狂が最高潮に達する瞬間を捉え、その盛り上がりを最短で翌日に店舗ビジュアルへ反映する、史上最速級の店舗ビジュアル刷新企画です。今回、プーマ契約選手である堂安律選手の活躍を称え、SNS上で寄せられたファンのコメントや大きな反響、さらには堂安選手本人の投稿もデザインに取り入れ、試合直後の熱狂をそのまま街へ届ける特別ビジュアルを制作しました。

プーマストア原宿キャットストリート店舗外観

本施策を通じて、世界中で巻き起こるフットボールの熱狂をいち早く街へ映し出し、原宿からフットボールの魅力を発信するとともに、日本のフットボールシーンをさらに盛り上げてまいります。

【実施概要】

内容：プーマストア原宿キャットストリート外観に特別ビジュアルを掲出

掲出日：2026年6月27日（土）～7月4日（土）

場所：プーマストア原宿キャットストリート（〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5-17-25）

営業時間：11:00～20:00

■「SHOWTIME PACK」コレクションを発売中

プーマでは現在、「SHOWTIME PACK」コレクションを発売中です。本コレクションは、堂安律選手、伊東純也選手らプーマ契約選手が登場するキャンペーンと連動し、世界最大の舞台に向けた選手たちの覚悟や挑戦を表現しています。店頭では「SHOWTIME PACK」の特別装飾も展開しており、今回の特別ビジュアルとあわせて、フットボールの熱狂を原宿から発信します。

【商品詳細】

■FUTURE 9 ULTIMATE

FUTURE 9 ULTIMATE は、FUZIONFIT（フュージョンフィット）アッパーを採用し、足に吸い付くようなフィット感と自由な動きを両立。3D グリップゾーンとGripControl Pro（グリップコントロールプロ）により、ドリブルやパス、シュート時のボールコントロールをサポートします。さらに、FLEXGILITY（フレックスジリティ）アウトソールが360 度方向への俊敏な動きを実現します。

商品名：フューチャー 9 アルティメット FG

希望小売価格：35,300円（税込）

商品番号：108883

カラー：05

■ULTRA 6 ULTIMATE

ULTRA 6 ULTIMATE は、軽量メッシュアッパーやPWRTAPE（パワーテープ）によるサポート構造に加え、スピード下でも正確なボールコントロールを可能にするテクスチャ加工を搭載。さらに、加速を後押しするFASTTRAX（ファストトラックス）アウトソールなど、高速プレーを支える高機能性を備えています。

商品名: ウルトラ 6 アルティメット FG

希望小売価格：35,300円（税込）

商品番号：108699

カラー：05

■KING 20 ULTIMATE

「KING 20 ULTIMATE」は、やわらかなTOTALTOUCH+（トータルタッチプラス）アッパーを採用し、繊細なボールタッチと快適な履き心地を実現。レーザーカットによるグリップゾーンや3D テクスチャーにより、優れたボールコントロール性能を提供します。また、Ortholite(R) CustomFit（オーソライト カスタムフィット）ヒールパッドが足にフィットし、快適な履き心地をサポートします。

商品名：キング 20 アルティメット FG/AG(LONG PILE)

希望小売価格：35,300円（税込）

商品番号：108457

カラー：05