2026年7月8日より放送のTVアニメ『パーフェクトアディクション』エンディングテーマは阿座上洋平さんと斉藤壮馬さんによるキャラクターソングに決定！キャストコメント、PV第2弾なども一挙公開！

株式会社イマジカインフォス

株式会社イマジカインフォス（本社：東京都 代表取締役社長：前田 起也、以下「イマジカインフォス」）が製作委員会へ参画するBALLOONプロジェクト作品のTVアニメ『パーフェクトアディクション』が、楽曲情報を公開いたしました。

エンディングテーマは、本作品のメインキャストである阿座上洋平さん、斉藤壮馬さんが歌うキャラクターソング『ADDICTED』となります。

また、あわせてお2人のキャストコメント、PV第2弾も公開いたしました。

■楽曲情報

エンディングテーマ

『ADDICTED』

歌 久慈明仁（CV:阿座上洋平）・高槻冴（CV:斉藤壮馬）

作詞・作曲・編曲 Tonbi

■キャストコメント

【久慈明仁 役：阿座上洋平さん】

ドラマCDからの続投という事で、大変ありがたいです。今作はアニメなので絵や尺の制限があるのですが、逆にその制約がキャラクターを生き生きとさせているのではと思います。何より斉藤壮馬くんとのテンポの良い掛け合いがとても心地よかったです。作品ファンの方には新たな発見を。これから楽しまれる方には作品の魅力をギュッとしてお届けできるかと思います。どうぞよろしくお願いします！

【高槻冴 役：斉藤壮馬さん】

以前ボイスキャストとして関わらせていただき、とても素敵な作品だなと印象に残っていたので、今回またこうしてアニメーションという形で参加することができて非常に嬉しいです。まだ完成版は拝見していませんが、テンポのよい構成になっていて、アニメならではの２人をご堪能いただけるのではないかと思っております。ショートアニメ『パーフェクトアディクション』を何卒よろしくお願いいたします！

■PV情報

PV第2弾はアニメ公式サイト及び各公式SNSにて公開。

公式サイト：https://animationid.com/perfectaddiction/

公式X：https://x.com/BALOON_project

公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@BALLOON.project

公式Tiktok：https://www.tiktok.com/@balloonpj

■放映情報

2026年7月8日（水）23:25～より、tvk（テレビ神奈川）にて放送開始

【TV】

tvk（テレビ神奈川）毎週水曜23:25～23:30

【配信】

▽7月8日（水）22:00より下記動画配信サービスにて最速先行配信開始

・dアニメストア

・AnimeFesta

・アニメタイムズ

▽7月11日（土）24:00より各動画配信サービスで順次配信開始

■イントロダクション

「俺、お前の顔好き。だってすげーきれいじゃん」

面食いで女性遊びが激しい大学生・明仁は、美人な顔して澄ました態度の冴がどうにも気に食わない。

合コンで狙っていた女子も冴目当てだとわかり、イライラはMAXに。

そんな時、ホテル街で冴が男と揉めているところに遭遇した明仁。

普段とは打って変わって隙だらけの冴に煽られた明仁は冴を強引に押し倒すが、予想外の反応に抑えがきかなくなり――！？

■キャスト

久慈明仁 役：阿座上洋平

高槻冴 役：斉藤壮馬

■スタッフ

原作：美山薫子

監督：魚住明石

シリーズ構成：手塚泉

音響監督：立石弥生

音楽：成清翠

制作統括：高橋和也

アニメーション制作：Imagica Infos／Imageworks Studio

製作：「パーフェクトアディクション」製作委員会

■原作情報

原作タイトル ： 『パーフェクトアディクション』

原作者 ： 美山薫子

出版社 ： 海王社

今作はちるちるのBLアワード2025でラブコメ部門1位を受賞し、累計150万部（紙・電子合計）を突破した注目作です。

顔がよくて女性遊びが派手なイケメンの明仁と、明仁とは正反対のクールビューティーで高嶺の花・冴が本気の恋を知っていく胸キュンBLとして、幅広い読者層から人気を博しています。

■BALLOONプロジェクトとは

BALLOONプロジェクトとは、イマジカインフォス、大日本印刷株式会社（本社：東京都 代表取締役社長：北島 義斉、以下「DNP」）、サイバード（本社：東京都、代表取締役社長 兼 CEO 長嶋 貴之）、株式会社BLUE RIGHTS（本社：東京都、代表取締役：木村 誠）による共同プロジェクト。同プロジェクトは国内外にて人気を誇るBL作品を中心としたアニメ化プロジェクトであり、近年注目をされるライトアニメ(R)にて人気作品のアニメ化を行い、国内外への展開を図るプロジェクトです。BLをライトアニメ(R)（LA）にて世界に羽ばたかせるという意味を込めて「BALLOON」プロジェクトと称しました。

■ライトアニメ(R)について

ライトアニメ(R)はDNPが開発した従来のアニメーション制作手法と比較して、アニメーション制作にかかる時間やコストを大幅に抑制できる新しいアニメーション制作手法です。主に漫画原作などを持つ出版社やキャラクターなどのコンテンツを所有する企業向けに2022年8月に提供を開始しました。

より気軽に・早く・多様なアニメ作品を楽しみたいという生活者のニーズに応えて、より低コストかつタイムリーにアニメを提供したいという思いから、本事業の総称としています。

2023年12月にイマジカインフォスとMOUを締結し、ライトアニメ事業の推進を行っています。