音楽と東三河の美食が織りなす特別な夜。豊橋駅前「emCAMPUS FOOD」にて、生演奏とクラフトビールを楽しむ大人の夏イベント「音食（ON-SHOKU）」開催！

サーラ不動産株式会社

愛知県豊橋市駅前大通の「emCAMPUS FOOD（運営会社：サーラ不動産株式会社）」にて、2026年7月7日（火）と7月16日（木）の2日間、新感覚の音楽＆グルメイベント「音食（ON-SHOKU）」を開催いたします。

通常のビアガーデン価格でありながら、心地よい生演奏と地元・東三河の豊かな食材をリラックスした空間で一度に楽しめる、新しくて少し大人な夏の過ごし方をご提案します。

■ 2日限りの贅沢なプログラム。日替わりで楽しむ極上の生演奏

カジュアルに音楽を楽しんでいただけるよう、J-POPの名曲から本格的なクラシックまで、誰もが耳にしたことのある馴染み深い楽曲を中心に選曲。トロンボーンや弦楽器が織りなす極上の生演奏を間近で体感していただけます。

〇【第1夜：7月7日（火）】トロンボーン三重奏

・出演：冨田 祐衣、黒田 逸加、木村 純季

・予定曲目：『見上げてごらん夜の星を』、『ラプソディ・イン・ブルー』ほか

・トロンボーンの豊かで温かみのあるハーモニーが、七夕の夜をロマンチックに彩ります。

〇【第2夜：7月16日（木）】チェロ＆ヴァイオリン

・出演：米本 希、長谷部 りさ

・予定曲目：『Summer』（久石譲）、『パッサカリア』ほか

・弦楽器の繊細で情熱的な音色が、夏の夜を爽やかに、そしてドラマチックに演出します。

■ 食のこだわり：「東三河」の豊かな実りを詰め込んだ特別メニュー

会場となる「emCAMPUS FOOD」の強みを活かし、提供するお料理やドリンクにも徹底的にこだわりました。視覚からも食欲をそそる豊かなラインナップを、音楽と共にお届けします。

1. 東三河野菜のサラダバー（前菜ブッフェ）

地元の新鮮な夏野菜を心ゆくまで堪能できる、彩り豊かな前菜ブッフェです。

2. メインプレート「三州豚のスペアリブ」

ジューシーで旨味たっぷりの地元ブランド豚を、ダイナミックなスペアリブとして

贅沢に焼き上げました。

3. 50種類以上のドリンクが90分間飲み放題

こだわりのクラフトビールをはじめ、豊富なラインナップをご用意しております。

■ 開催概要

イベント名 音食（ON-SHOKU） ～音楽と食事で、心にときめきを。～

開催日時 １. 2026年7月7日（火） 19:00 START （18:30受付）

２. 2026年7月16日（木） 19:00 START （18:30受付）

会 場 emCAMPUS FOOD

（愛知県豊橋市駅前大通2丁目81番地 emCAMPUS EAST 1F）

※豊橋駅東口から徒歩約5分

料 金 5,800円（税込）

※お料理（前菜ブッフェ＋メインプレート）、90分飲み放題

ミュージックチャージ込み。

ご予約 オンライン予約：TableCheck (テーブルチェック)(https://www.tablecheck.com/shops/emcampus/reserve?menu_items=6a08319f1ad74e38d536fc69)

電話でのご予約：emCAMPUS FOOD(0532-26-5520)

定休日 月曜日（月曜が祝日の場合は、翌日定休）

■ 「音食（ON-SHOKU）」とは

「音」と「食」がひとつになった、五感で楽しめる特別な空間です。通常の厳格なクラシックコンサートとは異なり、公演中もお食事やドリンクを自由に楽しめるスタイルが最大の特徴。生演奏と地元の美食を、気軽に、そして親しみやすい距離感で心ゆくまで味わっていただけます。



また、本イベントでは「若手演奏家の未来を応援する」という温かい試みとして、演奏に感動したお気持ちを直接手渡せる「応援花（おうえんか）」という独自の仕組みも取り入れています（※自由参加）。お客様、アーティスト、地域が繋がる、新しく心地よいひとときをご提案します。

【本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先】

主催：サーラエナジー株式会社 経営企画部事業企画グループ

メールアドレス：020a030500@sala.jp