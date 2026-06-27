【6/27から開催】BL好きに贈る、史上最大級のBLイベント「BLT2026」内覧会レポ！

株式会社アニメイトホールディングス

史上最大級のBLリアルイベント「Boys Love Tokyo 2026」（略称：BLT2026）は、2026年6月27日(土)に、いよいよ開幕いたします。BLT2026では、BL作品の世界観を楽しめる様々な企画や描き下ろしグッズ、カフェが勢ぞろい！また、50名以上のBL作家様に参加いただきます。

BLT2026実行委員会は、BLT2026開催に先立ち、関係者限定の内覧会を2026年6月26日(金)に開催いたしました。本レポートでは、BLを読むだけではなく「体感」できる展示や、各エリアの様子をお届けいたします。

BLT2026キービジュアル

公式サイト https://boyslove.tokyo/

・場所

池袋・サンシャインシティ 展示ホールA・B

・開催期間

2026年6月27日（土）10:00～19:00

2026年6月28日（日）10:00～18:00

展示（展示ホールB）

展示ホールBでは、ここでしか味わえない、BLを「体感」する9つの展示を展開。

BL好きにはたまらない豪華な内容となっています。本レポートでは、注目の展示をピックアップ！内覧会で撮影した写真とともにご紹介いたします！

展示ホールB入り口では、キービジュアルを使用した大きなパネルがお出迎え！

展示内容：BLT神社、全身パネル、感情で巡る空間展示、ラフ原稿＆ドローイング映像、仕事場風景＆お気に入り展示、名場面展示、コミックス帯・担当者コメント展示、性癖チャート診断、"好き"を語る付箋本コーナー

注目の展示１.【BLT神社】ピンクが可愛いBLT神社で、BLジャンルの末永い発展を祈願(ハート)あなたの絵馬も奉納しよう！

BLT2026の開催を記念して、会場に神社が登場！鳥居にはBLTのマスコットキャラクターであるフクロウの“メロ”があしらわれています。

BLT神社では、おすすめカップリングを占える、BLイベントならではのおみくじや、作品への愛やキャラクターへの想いを書いて“奉納”できるオリジナルの「絵馬」を楽しむことができます。

また、BLT2026に参加される先生方に書いていただいた絵馬も展示されます！ぜひ大好きな先生の絵馬を探してみてくださいね。

注目の展示２.【全身パネル】壁沿いにずらりと並ぶパネルたち。オフィシャルキャラクターのメロも記念撮影しました！

参加作家の描きおろしイラストを使用したパネルが、展示ホールＢに集結いたします！

その数なんと、81キャラクター！

描きおろしテーマは、生花をあしらったフォーマルな装いのキャラクターイラストとなり、華やかで特別感たっぷり！

キャラクターたちを間近でご覧いただけるほか、フォトスポットとしても楽しめます！

注目の展示３.【感情で巡る空間展示】推し作品の名シーンを探すのが楽しい展示です。穴を覗くと、壁になった気分を味わえる！？

作品ごとの名シーンを、感情をテーマにしたそれぞれの空間で展開いたします。

作品を横断しながら、それぞれの物語が生み出す空気感に没入できます。 各作品の印象的なシーンを通して、多彩な魅力をご覧ください。

また一部エリアでは、BLファンなら誰しもが夢見たことがある「壁になる」体験ができる展示もございます。

注目の展示４.【性癖チャート診断】壁一面にチャートが張り出されています。来場したら診断してみて！

同じBL好きといえど、好みのBLやグッとくるシチュエーションは違うもの。

この性癖チャートの設問に答えていくと、あなたの“好き”の傾向が明らかになっちゃいます！

診断結果は「関係性オタク」や「ハッピーエンド至上主義」などで8タイプ。

診断結果は「#性癖チャート診断」をつけてXでシェアしたり、同志を探したりして楽しんでくださいね♪

その他にも、参加作家様にご協力をいただき実現した、数々の豪華展示が来場者の皆様をお待ちしております！

展示ホールA

愛を書き込んだ付箋を本に張り付けた「付箋本」を作れるコーナー。それぞれの一言が胸をうつ、名台詞展示エリア。

展示ホールAでは、カフェ、物販、ステージ、サイン会のエリアを展開いたします。

カフェエリア

アニメイトカフェがボーイズラブトーキョー2026に出張！

展示40作品の描きおろしデザインを使用したアクリルコースター＆ストローマーカー付きの会場限定ドリンクセットを販売いたします！

全4種のドリンクと全40作品の【お好きな組み合わせ】をお選びいただけます。

物販エリア

開催記念グッズを物販エリアにて販売！

華やかな描き下ろしイラストや既存イラストを使用したグッズは、思わず手に取ってしまう可愛さです。

また、会場限定特典として「ぱしゃこれ」を5,000円（税込）グッズ購入ごとに1パックプレゼント（3柄入り/ブラインド）いたします。

また、当日券売り場（物販エリア外）では来場者限定で購入可能な《ビジュアルブック》を販売いたします。

全40作品の描き下ろしイラストが収録されたビジュアルブックは、BLT2026参戦の思い出にぴったりのアイテムです！

当日会場でも購入可能！来場者限定ビジュアルブック

事前に限定グッズ付きチケットを購入していない方でも、お持ちのチケットを提示いただき、ご購入いただくことが可能です。

※入場チケット1枚につき1冊まで購入可能

※数に限りがあるため売切れ次第終了

※限定グッズ付き以外のチケットをお持ちのお客様のみ現地で購入できます

ステージエリア

ステージエリアでは、豪華全9ステージを開催！

BL作家、声優、俳優などさまざまな方に登壇いただきます！

トークショーでは作品の裏話が聞けちゃうかも……!?

※専用チケットをお持ちの方のみ入場いただけます。

サイン会エリア

サイン会エリアでは、全19作家様のリアルサイン会を開催いたします。！

サイン会では、アクリルプレート（専用商品）に直接サインを入れていただく特別な体験ができます。

ぜひ、大好きな先生に愛を伝えてみてくださいね♪

※専用チケットをお持ちの方のみ入場いただけます。

「Boys Love Tokyo 2026」について

2026年6月、史上最大規模のBLリアルイベント「Boys Love Tokyo 2026」が東京・池袋でついに開幕！

40人を超える作家による豪華展示のほか、サイン会やトークショー、描き下ろしグッズの販売も実施します。

BLを愛するあなたに、BLを味わいつくす特別な2日間をお届けします。

ここにしかない感動と出会いを、ぜひ会場で体感してください。

▼当日券は会場にてご購入いただけます

【Boys Love Tokyo 2026 公式サイト】https://boyslove.tokyo

【Boys Love Tokyo 2026 公式SNS】@info_BLT https://x.com/info_BLT

■描き下ろし参加作家

・赤いシラフ先生 『兄弟制度のあるヤンキー学園で、今日も契りを迫られてます』(秋田書店)

・麻生ミツ晃先生 『世界でいちばん遠い恋』(海王社)

・あぺこ先生 『イケボ配信者は俺狙い！？』(白泉社)

・あらた六花先生 『鬼上司・獄寺さんは暴かれたい｡』(東京漫画社)

・市川けい先生 『ブルースカイコンプレックス』(東京漫画社)

・采 和輝先生 ［原作］八月 八 先生 ［キャラクター原案］大橋キッカ 先生『異世界の沙汰は社畜次第』(KADOKAWA)

・岩本 薫先生［原作］ 幸村佳苗先生［漫画］ 『Ωの花燭 共鳴恋情』(大洋図書)

・上田アキ先生 『恋が落ちたら』(コアマガジン)

・永条エイ先生 『運命だけどあいいれない』(シュークリーム)

・大麦こあら先生 『能美先輩の弁明』(光文社)

・沖田有帆先生 『PUNKS△TRIANGLE』(ホーム社)

・おまゆ先生 『まって、好き。』(リブレ)

・かきのたね先生 『双子と先生』(一迅社)

・紀伊カンナ先生 『海辺のエトランゼ』(祥伝社)

・佐倉リコ先生 『ストロベリーキス・メルト』(フロンティアワークス)

・座裏屋蘭丸先生 『コヨーテ』(フロンティアワークス)

・しっけ先生 『ピンクハートジャム』(ホーム社)

・鮭田ねね先生 『午前0時の甘い罠』(海王社)

・じゃのめ先生 『黄昏アウトフォーカス』(講談社)

・鈴丸みんた先生 『キューピッドに落雷』(光文社)

・高崎ぼすこ先生 『とろけるくちびる』(竹書房)

・露久ふみ先生 『后宮のオメガ』(新書館)

・豊田悠先生 『30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい』(スクウェア・エニックス)

・那木 渡先生 『ロストバージン』(竹書房)

・ナツメカズキ先生 『ヒズ・リトル・アンバー』(光文社)

・新田祐克先生 『春を抱いていた』(リブレ)

・にむまひろ先生 『アフター・ミッドナイト・スキン』(白泉社)

・野白ぐり先生 『雷々来世』(大洋図書)

・野花さおり先生 『ホワイトナイトビターポルノ』(海王社)

・蜂巣先生 『甘くて熱くて息もできない』(フロンティアワークス)

・はなさわ浪雄先生 『ごちそうΩはチュウと鳴く』(ブライト出版)

・はらだ先生 『ハッピークソライフ』(竹書房)

・春園ショウ先生 『佐々木と宮野』(KADOKAWA)

・日高ショーコ先生 『アノマリーライフ』(芳文社)

・日ノ原 巡先生 『セラピーゲーム リスタート』(新書館)

・藤咲もえ先生 『腐男子召喚～異世界で神獣にハメられました～』(双葉社)

・星ノビル先生 『もっと可愛くなっていい』(CLAPコミックス)

・三上志乃先生 『ピットスポルム』(ジーオーティー)

・屋敷シマ先生 『憐れなβは恋を知らない』(ブライト出版)

・山田ノノノ先生 『夜明けがいちばん暗い』(新書館)

※作家さまのお名前の五十音順に掲載しております。

■サイン会参加作家

・麻生ミツ晃先生 『世界でいちばん遠い恋』(海王社)

・あめのジジ先生 『まちのヤクザとパン屋さん』(秋田書店)

・采 和輝先生 『異世界の沙汰は社畜次第』(KADOKAWA)

・岩本 薫先生［原作］ 幸村佳苗先生［漫画］ 『Ωの花燭 共鳴恋情』(大洋図書)

・上田アキ先生 『恋が落ちたら』(コアマガジン)

・かきのたね先生 『双子と先生』(一迅社)

・佐々川かのこ先生 『ゼロ距離から声でとかして』(シュークリーム)

・じゃのめ先生 『黄昏アウトフォーカス』(講談社)

・高崎ぼすこ先生 『とろけるくちびる』(竹書房)

・千野ち先生 『可哀想な君は僕だけの甘やかな傷』(新書館)

・藤埜先生 『他人のフリして同僚に抱かれています』(ブライト出版)

・豊田悠先生 『30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい』(スクウェア・エニックス)

・新田祐克先生 『春を抱いていた』(リブレ)

・にむまひろ先生 『アフター・ミッドナイト・スキン』(白泉社)

・原ペ～ニョ先生 『キスはしたけど友達だよな!?︎』(ジーオーティー)

・秀良子先生 『STAYGOLD それから。』(祥伝社)

・藤咲もえ先生 『腐男子召喚～異世界で神獣にハメられました～』(双葉社)

・冬房承先生 『のけもの共に祝福を』(芳文社)

・百瀬あん先生 『幼馴染じゃ我慢できない』(フロンティアワークス)

※作家さまのお名前の五十音順に掲載しております。

■開催概要

Boys Love Tokyo2026（ボーイズラブトーキョー2026）

【開催日時】2026年6月27日（土）10:00～19:00、2026年6月28日（日）10:00～18:00

【会場】池袋・サンシャインシティ 展示ホールA・B

【主催】アニメイト・中央書店・ムービック

※本イベントに関するお問い合わせはこちらよりお願いいたします。

https://help.comicomi-studio.com/hc/ja/requests/new

※イベント日時、内容などは諸般の事情により予告なく変更、延期、中止となる場合もございます。

■チケット情報

詳細：https://boyslove.tokyo/ticket/

【券種】

詳細は公式HPよりご確認ください。

https://boyslove.tokyo/ticket/

■権利表記：

(C) 赤いシラフ(秋田書店)2020

(C)MITSUAKI ASOU/KAIOHSHA

(C) あぺこ/白泉社

(C) あめのジジ(秋田書店)2018

(C) あらた六花/東京漫画社

(C) 市川けい/東京漫画社

(C)Kazuki Irodori

(C)Yatsuki Wakatsu

(C)Kikka Ohashi

(C) 岩本 薫／幸村佳苗／大洋図書

(C) 上田アキ/コアマガジン drap

(C) 永条エイ／シュークリーム

(C) 大麦こあら／光文社

(C) 沖田有帆／ホーム社

(C) Omayu/libre

(C) かきのたね／一迅社

(C) 紀伊カンナ／祥伝社 on BLUE COMICS

(C) RICO SAKURA/Frontier Works Inc.

(C) 佐々川かのこ／シュークリーム

(C) RANMARU ZARIYA/Frontier Works Inc.

(C) しっけ／ホーム社

(C)NENE SHAKEDA/KAIOHSHA

(C)じゃのめ／講談社

(C) 鈴丸みんた／光文社

(C) 高崎ぼすこ／竹書房

(C) 千野ち／新書館

(C) 露久ふみ／新書館

(C) 藤埜/ブライト出版

(C) Yuu Toyota/SQUARE ENIX

(C) 那木 渡／竹書房

(C) ナツメカズキ／光文社

(C) Youka Nitta/libre

(C) にむまひろ/白泉社

(C) 野白ぐり／大洋図書

(C)SAORI NOBANA/KAIOHSHA

(C) HACHISU/Frontier Works Inc.

(C) はなさわ浪雄/ブライト出版

(C) はらだ／竹書房

(C) 原ペ～ニョ/ジーオーティー

(C) 春園ショウ

(C) 日高ショーコ／芳文社

(C) 秀良子／祥伝社 on BLUE COMICS

(C) 日ノ原 巡／新書館

(C) 藤咲もえ／双葉社

(C) 冬房承／芳文社

(C) Nobiru Hoshi/CLAP comics

(C) 三上志乃/ジーオーティー

(C) AN MOMOSE/Frontier Works Inc.

(C) 屋敷シマ/ブライト出版

(C) 山田ノノノ／新書館