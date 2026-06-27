平井大・秦 基博・一青窈ら出演決定！「IZUMO OROCHI FES 2026」第一弾アーティスト発表
TSKさんいん中央テレビ（本社：島根県松江市）は、2026年9月26日（土）・27日（日）に松江市総合体育館で開催する山陰最大級の音楽フェス「IZUMO OROCHI FES 2026」の第一弾出演アーティストを発表いたしました。
加えてチケット情報も公開・ローソンチケットで先着先行受付を開始しました。
【DAY1：9月26日（土）】
一青窈 / 平井大 / 宮沢和史 ほか
【DAY2： 9月27日（日）】
川崎鷹也 / 手嶌葵 / 秦 基博 ほか
世代を超えて愛される実力派アーティストが山陰に集結！
2026年も、ジャンルを超えた多彩なラインナップで、熱狂のライブをお届けします。
そして、さらなる出演者情報となる第二弾アーティスト発表は、2026年7月25日（土）正午に解禁予定。
第一弾に続く、さらなる豪華ラインアップにぜひご期待ください。
■イベント概要
イベント名：IZUMO OROCHI FES 2026
開催日：2026年9月26日（土）・27日（日）開場/11：30 開演/12：30（終演予定/19：00）
会場：松江市総合体育館（島根県松江市学園南1丁目21-1）
チケット料金：アリーナ・スタンド席/12,000円（指定・税込）
主催：TSKさんいん中央テレビ、エフエム山陰
■公式HP
https://izumoorochifes.jp/
■公式SNS
Instagram：https://www.instagram.com/izumoorochifes
X：https://x.com/izumoorochifes
■本イベントに関する過去のリリース
・【6月27日（土）発表】山陰最大級の音楽フェス「IZUMO OROCHI FES 2026」出演アーティストを公開（2026年5月30日配信）
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000132.000086416.html
・山陰最大級フェス、次のステージへ。「IZUMO OROCHI FES 2026」開催決定！（2026年4月25日配信）
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000124.000086416.html
・IZUMO OROCHI FES 2026「松江市総合体育館」で開催！（2026年5月15日配信）
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000128.000086416.html