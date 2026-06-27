成田空港の新店舗にアルチザンの伝統工芸・桜造形アート『千鳥』が期間限定にて設置。

株式会社アルチザン

空間装飾および美術造形・アートワークを手がける株式会社アルチザン（本社：千葉県千葉市、代表取締役：田中英司）は、2026年6月26日（金）に成田国際空港第2ターミナル（保安検査後エリア）にオープンするクラフトビール専門カフェ「NRT BEER FLIGHT CAFE」前において、自社のフラッグシップモデルである桜造形アート『千鳥（ちどり）』を期間限定にて展示することをお知らせいたします。

本展示は、成田国際空港株式会社（NAA）が設置し、株式会社グリーンポート・エージェンシー（GPA）と連携して実施されるものであり、当社は本プロジェクトにおけるアート制作および空間演出を担当いたしました。NAAが掲げる「環境に配慮し、地域と共生する空港」という企業理念、およびサステナビリティに関する取り組みに深く共鳴し、本プロジェクトへの参画に至ったものです。本展示では、搭乗前の特別な時間を過ごす国内外の旅客に向けて、日本の伝統工芸の美しさとサステナブルなものづくりの精神性を体感いただける空間を演出いたします。

■ 今回の出展（期間限定設置）の趣旨：旅の記憶に「和の精神性」を刻む

日本の表玄関であり、多様な文化が行き交う成田空港において、今回の展示には主に2つの趣旨がございます。

1. 「お花見」による新しい日本文化体験の提供

旅の始まりや締めくくりに訪れる旅客に対し、日本の伝統的な「お花見」を屋内で楽しめる体験を提供します。千葉県産の地域資源を取り入れた「成田空港エール」などのクラフトビールを味わいながら、美しい桜の下で五感を満たし、旅の鼓動が高まるような温かみのある空間を創出します。

2. 持続可能な日本発のものづくりの発信

単なる華やかな商業装飾に留まらず、日本古来の自然を敬い調和を大切にする「和（思いやり・調和）」の精神性をアートワークとして具現化。1500年の歴史を持つ越前和紙の端材や、リサイクル素材を用いた当社の表現を通じて、日本が提示すべき「最先端のものづくりデザイン」と「サステナビリティ」の融合を世界に向けて発信します。

■ アルチザンが提唱する「エコロジーアート」：消費から循環へ

映画やCM、イベントの第一線で「終われば廃棄されてしまう美術施工」に長年携わってきた代表・田中英司の葛藤から、アルチザンは「自然へと還る、永続の芸術」を目指して誕生しました。今回の『千鳥』は、その理念を体現するフラッグシップモデルです。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=90fWWhlpuHI ]

■ 手漉き越前和紙（雲肌落水紙）の桜造花

桜の花びらには、福井県の越前和紙の裁断端材を採用。職人が手仕事で一枚一枚加工して仕上げており、一般的なポリエステルの造花にはない、透過する光のやわらかさと繊細な質感が特徴です。

■ 伝統木工組子技法「千鳥格子」の3D檜フレーム

釘やビスを一切使用せず、檜の端材を活用して素材の噛み合わせのみで組み上げる伝統技法「千鳥格子」を採用。高度な技術を要する立体（3D）構造として美しさと強度を両立させています。

■ 100%リサイクルデザインガラス「Minamo」

作品の土台には、廃棄された蛍光管を100%再利用して作られた、光を透かす水面のような青いガラス（Minamo）を採用。黒皮鉄の構造材などを含め、徹底して「自然へ還る、または永続的に循環するエコロジー素材」にこだわっています。

■ 株式会社アルチザン 代表取締役：田中英司のコメント

「長年、消費されて終わる美術施工のあり方に強い違和感を抱き、持続可能で人々の心に残り続ける表現を追求してきました。今回の成田空港への『千鳥』設置は、私たちのエコロジーアートが現代の公共空間において新たな価値を提示できることを証明する、極めて重要な実装例です。

最先端のテクノロジーと何世紀もの伝統技術の融合を、成田空港から、そして今後も様々な国際舞台から世界へ発信し、一過性の装飾を超えた『日本の美意識と持続可能性』の調和を静かに届けていきたいと考えております。」

■ 店舗概要

- 店舗名 ：NRT BEER FLIGHT CAFE- オープン日 ：2026年6月26日（金）- 場所 ：成田国際空港 第2ターミナル連絡通路2階（保安検査後エリア）- 提供サービス：「成田空港エール」や千葉県内のブルワリーを中心としたクラフトビールと地域食材を活用したカフェメニューの提供。

■ 伝統工芸の未来に向けて（代表・田中英司の想い）

日本の素晴らしい伝統文化や技術は、時代の流れとともに消滅の危機に瀕しています。私が魅了された手漉き和紙『雲肌落水紙』をはじめ、これらを守り抜くためには、現代に即した新たな需要を「世界規模」で創出していく必要があります。

伝統を単なる保存対象とせず、現代の価値観と融合させたプレミアムなジャパンブランドとして再定義すること。そして、ベテランの職人と次世代のクリエイターが手を取り合い、技術と情熱を循環させる仕組みをつくることが私たちの目標です。

アルチザンは小さな一歩から道を切り拓いてまいりましたが、この挑戦には伝統工芸の担い手、同業者、そしてクリエイティブに関わるすべての皆様のお力添えが不可欠です。日本人が大切にしてきた「和（調和・思いやり）」の精神を胸に、共に明るい未来を築いていきましょう。

■ 会社概要

- 会社名 ： 株式会社アルチザン- 代表者 ： 代表取締役 田中英司- 所在地 ： 千葉県千葉市美浜区高洲2-10-1-115- 設立 ： 2019年1月- 事業内容： 空間デザイン・美術製作、リアル桜ディスプレイ「千鳥」の展開、オリジナル人工雪素材『Snow Magic』を用いた空間演出。『千鳥』プロダクト詳細： https://www.okaranman.jp/product.html

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社アルチザン

担当 ：田中 英司

Email ：tanaka@artizan-inc.co.jp

■ メディア関係者の皆様へ

2026年6月26日（金）のグランドオープン同日にメディア関係者向けの内覧会が開催されました。ご出席が叶わなかった関係者様に対し、個別での取材・撮影のご相談を承ります。また、柏アトリエ（千葉県柏市）にて、作品に使用されている実物マテリアル（手漉き越前和紙や組子檜フレームなど）のご紹介や解説も受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。