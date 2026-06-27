湯けむりに、願いをのせて。千葉・香取の温浴施設「おふろcafe かりんの湯」で七夕短冊イベントを開催

株式会社ザファーム

株式会社ザファーム（所在地：千葉県香取市）が運営する「おふろcafe かりんの湯」では、2026年7月1日（水）から7月7日（火）まで、来館者参加型の季節イベント「湯けむりに、願いをのせて。かりんの湯の七夕」を開催します。

温泉やサウナで心と身体をほどいたあと、短冊に願いごとを書き、サウナガーデンに設置した笹へ飾っていただく、温浴施設ならではの七夕企画です。会場には短冊とペンを用意し、お子さまから大人の方まで自由にご参加いただけます。イベント参加費は無料です。

※別途、施設入館料が必要です。

湯けむりに願いをのせて。かりんの湯の七夕短冊イベント開催

https://www.thefarm.jp/karinnoyu/news/2346/

湯あがりの余白時間に、季節を感じる七夕体験を

温泉やサウナを楽しんだあとは、身体が温まり、気持ちもゆるやかになる時間です。

今回の七夕イベントでは、そんな湯あがりのひとときに、今年かなえたいことや大切な人への思いを短冊に記していただきます。日常から少し離れ、自分自身の願いと向き合う時間を楽しんでいただきたいという思いから企画しました。

短冊を書いたあとは、サウナガーデンに設置された笹へ自由に飾ることができます。お風呂やサウナとともに、日本の季節行事を楽しめる、かりんの湯ならではの七夕体験です。

一人ひとりの願いが、サウナガーデンを彩る7日間

イベント期間中、サウナガーデンの笹には、お客さまが書いた短冊が一枚ずつ増えていきます。

お子さまの素直な願い、ご家族の健康を願う言葉、これから挑戦したいことなど、一人ひとりの思いが集まり、笹を彩っていきます。開催初日から七夕当日へ向けて、会場の風景が少しずつ変化していくことも本イベントの見どころです。

ご家族やご友人、カップルでの参加はもちろん、お一人でも気軽にお楽しみいただけます。湯あがりの穏やかな時間に、今年の願いを一枚の短冊へ込めてみてはいかがでしょうか。

湯けむりに、願いをのせて。

温泉やサウナとともに楽しむ、かりんの湯の七夕をお過ごしください。

イベント概要

イベント名

湯けむりに、願いをのせて。かりんの湯の七夕

開催期間

2026年7月1日（水）～7月7日（火）

開催場所

かりんの湯 サウナガーデン

内容

会場の短冊に願いごとを書き、七夕の笹へ自由に飾っていただきます。

対象

おふろcafe かりんの湯ご利用者様

イベント参加費

無料

※別途、施設入館料が必要です。

参加方法

会場に設置している短冊とペンをご利用ください。

■おふろcafe かりんの湯

千葉県香取市の農園リゾート THE FARM内にある”おふろcafe かりんの湯”は、天然温泉とサウナ、食事が楽しめる癒しの複合施設です。セルフロウリュ式バレルサウナやアウフグースイベントも人気で、家族連れや友人同士でも一日中ゆったり過ごせます。館内には1万冊の漫画・雑誌、ハンモックなどもあり、裸足でくつろげる心地よい空間が広がっています。

https://www.thefarm.jp/karinnoyu/

■株式会社ザファーム

2016年5月創業。千葉県に関東最大級のグランピング施設を有し、アウトドア・イノベーションサミットで6年連続アワード受賞し殿堂入りした農園リゾート「THE FARM(ザファーム)」の運営を行う。経営理念は「農ある暮らしをすべての人に」。新しいスタイルの手軽な農業体験・アウトドアの楽しみ方を提供。

https://www.thefarm.jp/

本社 ：千葉県香取市西田部1309-29

会社名：株式会社ザファーム

代表 ：武田 泰明

創業日：2016年5月26日

事業 ：「農園リゾートTHE FARM(ザ ファーム)」の運営

(グランピング、コテージ、カフェ、キャンプ場、温浴施設)

フランチャイズ事業の運営



■本リリースに関するお問い合わせ先

株式会社ザファーム 広報

TEL ：057-00-11831(10:00～18:00)

自動音声が流れますので、４.→３.の順にお進みください

MAIL：info@thefarm.jp

担当：椎名・續木