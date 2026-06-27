目的別で選ぶ❛❛新しい健康習慣’’VEGETOMOが、全メニュー同時リニューアル。

株式会社富士エンジニアリングサービス

このたびVEGETOMOでは、健康志向の高まりを背景に、「身体に良いものを食べたい一方で、おいしさも妥協したくない」というニーズに応えるため、メニューを全面リニューアルしました。

今回のリニューアルでは、目的別で選べる以下のメニューを展開いたします。

・サラダ

・アサイーボウル

・グリークヨーグルト

・コールドプレスジュース＆スムージー

2026年7月1日より販売を開始いたします。

今回のコンセプトは、

『その日の自分に必要な栄養素を、自分で選べるお店』

疲れている日、

野菜不足だなと感じる日、

タンパク質をしっかり摂りたい日、

食べたい気持ちも、身体が欲しいものも、その日の自分に合わせて、

自由に選べます。

私たちは、「健康のために食べる」ということではなく、

また食べたい!!と思えるような健康をサポートする商品を目指し、

忙しい毎日の中でも、身体を気遣うきっかけになる。そんな存在でありたいと考えています。

■カスタムサラダ

VEGETOMOでは、

❛目的で選ぶサラダ’をテーマに、

・鯖BOOST…良質な脂質とたんぱく質を摂れる人気メニュー

・Pro40+…約40gのたんぱく質を摂取できる高たんぱくサラダ

・カラマリReset…きのこの旨みと食物繊維、イカの食感とたんぱく質を楽しめるサラダ

・リカバリーPork…疲れた日にたんぱく質や野菜をバランスよく楽しめる一皿

・ごほうび膳…ファスティング後の食事としても楽しめる、満足感のある一皿

・モイストShrimp…たんぱく質と彩り豊かな野菜をバランスよく楽しめるサラダ

・つやめくSalmon…美容や栄養バランスを意識したい日におすすめ

・ビューティーVegan…植物性食材を中心に彩り豊かに仕上げた一皿

などの多彩なラインナップをご用意

さらにトッピングや自家製ドレッシングを自由に組み合わせることで、自分だけの一皿を作ることができます。

■コールドプレススムージー

低速圧搾製法により、素材本来の風味や栄養を活かしたドリンクです。

野菜や果物を組み合わせたコールドプレスジュースと、

コールドプレスジュースを使用したスムージーの全９種類

スムージー全商品、砂糖・添加物不使用。

素材本来の味を大切にし、毎日を安心して楽しめる商品づくりをしています。

コールドプレスジュース

・プレミアムグリーン…りんご約1個分を搾汁し、飲みやすく仕上げた一杯

・ビーツパイン…ビーツのやさしい甘みとパイナップルの爽やかな酸味を楽しめる一杯

・A.B.Cクレンズ…りんご・ビーツ・にんじんを組み合わせ、素材本来のおいしさを楽しめる一杯

・ジンジャーパイン…生姜のほどよい刺激とパイナップルの甘みで、すっきりとした飲み心地

スムージー

・ミックスグリーン…緑黄色野菜とフルーツをバランスよく組み合わせた、毎日飲みやすいスムージー

・キャロットオレンジ…生と加熱の2種類のにんじんを使用し、自然な甘みを引き出した一杯

・トロピカルイエロー…南国フルーツの甘みと酸味を楽しめる、お子さまにも人気の一杯

・ベリーベリー…ベリーの甘酸っぱさが広がる、すっきりとした味わい

・ソイカカオアボカドリッチ…なめらかな口当たりで満足感のある濃厚な一杯

など、毎日をサポートするラインナップを取り揃えています。

■新しくなったアサイーボウル＆グリークヨーグルト

アサイー、グリーク共に今回ご用意したのは

・ご褒美リッチ…さまざまなフルーツを使用した贅沢な一杯。

・チアベリー…ベリーの酸味とシードのプチプチ食感がたまらない

・ハニーフルーツ…1日に必要な果物摂取量の約1/3を手軽に楽しめます

・クランチMix…ザクザク食感が最後まで楽しめる

・プロテイン…毎日のタンパク質補給をデザートで

の５種類。

フルーツやシード、グラノーラなどの組み合わせ、それぞれ違った楽しみ方ができます。

さらに、食感や素材の組み合わせにもこだわりました。

VEGETOMOはこれからも、「健康＝我慢」ではなく、「毎日食べたくなるおいしさ」と「身体へのやさしさ」の両立を目指し、お客様の毎日に寄り添う商品づくりを続けてまいります。

店舗情報

VEGETOMO 吉祥寺店

東京都武蔵野市吉祥寺南２-１-２５キラリナ京王吉祥寺２階 (JR改札階)

０４２２-２９-９９５５

営業時間：１０時～２１時

VEGETOMO 聖蹟桜ヶ丘店

東京都多摩市関戸１-１０-１京王聖蹟桜ヶ丘SC B館１階 (バス定期券売り場の目の前)

０４２-４００-１３７０

営業時間：１０時～２１時