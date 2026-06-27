水と緑のEVENING BAR (新宿中央公園)
一般財団法人 公園財団
新宿中央公園では、新宿副都心の夜景を楽しむことができる夕涼みイベント「水と緑のEVENING BAR」を開催いたします。
●開催日：7/3（金）4（土）10（金）11（土）17（金）18（土）24（金）25（土）
雨天中止
●場 所：新宿中央公園 眺望のもり
●時 間：16時～21時（ラストオーダー20時30分）
●問合せ：新宿中央公園管理事務所 TEL：03-3342-4509
●主 催：新宿中央公園パークアップ共同体
●後 援：新宿区
新宿区立 新宿中央公園
新宿中央公園は、新宿区立の公園として最大の面積を誇る公園です。公園内には「芝生広場」や、新宿副都心の景色を一望できる「眺望のもり」、季節の花々を楽しめる「花のもり」などの施設があります。また、子供たちが遊べる「ちびっこ広場」には、複合遊具や大きな滑り台などの遊具があります。
〒160-0023 東京都新宿区西新宿2-11-1
指定管理者：新宿中央公園パークアップ共同体
（（一財）公園財団・（株）昭和造園・日建総業（株）・小田急電鉄（株））
●電話：03-3342-4509
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