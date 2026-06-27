水と緑のEVENING BAR (新宿中央公園)

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一般財団法人　公園財団

新宿中央公園では、新宿副都心の夜景を楽しむことができる夕涼みイベント「水と緑のEVENING BAR」を開催いたします。




●開催日：7/3（金）4（土）10（金）11（土）17（金）18（土）24（金）25（土）　


　　　　　雨天中止


●場　所：新宿中央公園　眺望のもり


●時　間：16時～21時（ラストオーダー20時30分）　


●問合せ：新宿中央公園管理事務所　TEL：03-3342-4509


●主　催：新宿中央公園パークアップ共同体


●後　援：新宿区





新宿区立　新宿中央公園


新宿中央公園は、新宿区立の公園として最大の面積を誇る公園です。公園内には「芝生広場」や、新宿副都心の景色を一望できる「眺望のもり」、季節の花々を楽しめる「花のもり」などの施設があります。また、子供たちが遊べる「ちびっこ広場」には、複合遊具や大きな滑り台などの遊具があります。


〒160-0023 東京都新宿区西新宿2-11-1


指定管理者：新宿中央公園パークアップ共同体


（（一財）公園財団・（株）昭和造園・日建総業（株）・小田急電鉄（株））


●電話：03-3342-4509


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