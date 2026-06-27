整形オフ会から全てが狂い始める…『Wちゃん。』(terakoya3)が、コミックDAYSで6月27日より連載配信スタート！
株式会社講談社
「あのとき参加しなければ」2017年、美容整形が今ほどメジャーではなかったころ、二重整形をした和子がそのことを話せるのはSNSだけ。通称「整形垢」の間では様々な情報がやりとりされ、上位垢の間ではオフ会も開かれていた。弱小垢の和子（UN:わかば）も、ひょんなことからオフ会に参加できることに。集まったのは５人。しかしその日から「美」に取り憑かれし者たちの全てが狂い始めるのだったーー。美容整形サスペンス開幕！
「あのとき参加しなければ」2017年、美容整形が今ほどメジャーではなかったころ、二重整形をした和子がそのことを話せるのはSNSだけ。通称「整形垢」の間では様々な情報がやりとりされ、上位垢の間ではオフ会も開かれていた。弱小垢の和子（UN:わかば）も、ひょんなことからオフ会に参加できることに。集まったのは５人。しかしその日から「美」に取り憑かれし者たちの全てが狂い始めるのだったーー。美容整形サスペンス開幕！
第1話は常に無料公開。隔週土曜日正午に新たな無料話が更新されます。
【作品1話URL】
https://comic-days.com/series/12207421983667959869/first_episode
コミックDAYS ウェブサイト
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