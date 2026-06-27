【4社合同ウェビナー・無料】離職のサインを現場で捉える。心と体の健康を守る健康経営施策の実践

Well Body株式会社

企業向けフィジカルケアサービス「Offi-Stretch(R)」を展開するWell Body株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：水野 純一・吉村 直途）は、合同会社DMM.com・株式会社Rodina・株式会社シンギュレイトとの4社合同ウェビナーを2026年7月3日（金）に開催します。

参加費は無料、定員150名（先着）です。

■ 開催背景

働き方の多様化や職場環境の複雑化が進む中、従業員の「離職」は企業にとって経営課題の最前線に位置づけられています。しかし多くの企業では、離職に至るまでのサインを現場で捉えきれず、フィジカル・メンタル双方の不調への対応が後手に回っているのが実態です。

健康診断後のリスク放置、1on1の形骸化、休職者への不十分なフォローなど、個別施策の「点」での対応にとどまり、離職防止の「線」として機能しにくい構造的な課題が多くの企業に残っています。

本ウェビナーでは、フィジカル・メンタルそれぞれの専門家が登壇し、不調の発生から予防・対応・復職支援まで、一気通貫した健康経営施策の全体設計を解説します。

■ こんな方におすすめです

・従業員の離職・休職が増加しており、フィジカル・メンタル両面から予防策を体系的に整備したい方

・多拠点・製造業など現場との距離が遠い環境で、従業員の不調を早期把握する仕組みづくりに課題を感じている方

・健康診断後のフォローが属人的になっており、リスク者への対応を組織的な仕組みに変えたい方

・1on1や健康施策を実施しているものの効果を実感できず、現場で機能する運用への改善を模索している方

・休職者の復職支援や再発防止に取り組んでおり、人事・現場が連携できる体制設計のヒントを得たい方

■ プログラム（全90分）

＜セッション1｜フィジカル＞

11:05～11:15 ショートディスカッション Well Body株式会社 × 合同会社DMM.com

「なぜフィジカル不調が発生し、離職につながるのか？」



11:15～11:25 Well Body株式会社「予防×フィジカル」



11:25～11:35 合同会社DMM.com「対策×フィジカル」

＜セッション2｜メンタル＞

11:35～11:50 ショートディスカッション 株式会社Rodina × 株式会社シンギュレイト

「なぜメンタルヘルス不調は"気づかれず"、離職や休職につながるのか？」



11:50～12:05 株式会社Rodina「予防×メンタル」



12:05～12:20 株式会社シンギュレイト「産業医・専門家連携」

■ 開催概要

ライブ配信：2026年7月3日（金）11:00～12:30

アーカイブ配信：7月8日（水）・9日（木）11:00～／14:00～

開催形式：オンライン（Zoom）

参加費：無料

定員：150名（先着）

申込期限：2026年7月3日（金）11:00

申込URL：https://nijikenshin-support.hmup.jp/seminar260703?organizationId=1354

お問い合わせ：合同会社DMM.com ヘルスケア本部 二次健診事業部（nijikenshin-mktg@dmm.com）

■ 登壇者

Well Body株式会社 ウェルネス事業部 統括 熱海 優季



理学療法士免許を保有し、アメリカ理学療法士協会認定「骨盤底の理学療法 Level 1」を修了。

これまで延べ20,000人のリハビリ・運動指導に携わり、ウィメンズヘルス分野での専門家・一般向け講演は100件以上。上場企業でのセミナー実績も多数。



女性特有のライフステージの変化に伴う身体の不調（産前産後・生理関連・更年期など）への運動指導・施術を専門とし、女性向け健康経営のコンテンツ制作や企業従業員向けウェビナー・イベントも実施。



著書に『女神筋（骨盤底筋）が目覚める！

女性のヨガと子宮の整体法で女性の不調と悩みを解決！』ほか。

日経ヘルス・セラピスト誌への掲載実績あり。

【会社概要】Well Body株式会社

理学療法士として2万人を診た経験から「身体が良くなる概念、メカニズム」を発見した代表取締役の水野純一。独自メソッドを体現した中野の店舗は、口コミで広がり、トップアスリートや上場企業経営者、ビジネスパーソンから信頼を得ました。このメソッドをさらに広めるため2022年創業。「常識を変え、身体を変え、人生を豊かに。」を掲げ、現在は整形外科医の松平浩氏も顧問に就任し、独自メソッドを企業に出張して働く方にお届けするという、理学療法士の出張施術サービス「Offi-Stretch(R)」を展開しています。

代表取締役：水野 純一・吉村 直途

住所：東京都港区南青山3-5-2 南青山第一韮沢ビル 2C

HP：https://offi-stretch.com/

【お問い合わせ先】

Well Body株式会社 広報窓口

TEL：090-4129-4259

E-mail：info@office-stretch.com



