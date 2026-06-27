ネット通販でストレスを感じた人の53.2％が購入を断念。不満上位は「表示速度」と「クーポン条件」

株式会社システムリサーチ

株式会社システムリサーチ（本社：愛知県名古屋市）が運営する「創作品モールあるる」（以下、あるるモール）は、全国の通販経験者を対象に「ネット通販利用時のストレス」に関するアンケート調査を実施しました。

調査の結果、ネット通販利用者の47.0％が利用時にストレスを感じた経験があると回答しました。

また、ストレスを感じた経験がある人にその後の行動を聞いたところ、53.2％が「購入をやめたことがある」と回答。ストレス要因としては「サイトの表示が遅い」「クーポンの利用条件が分かりにくい」がともに46.1％で最多となりました。

商品そのものだけでなく、購入までの快適さや分かりやすさが購買行動に大きく影響していることがうかがえる結果となりました。

調査結果(https://alulu.com/media/tips_purchase_drop/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=purchase_drop)

■約2人に1人がネット通販利用時にストレスを経験

ネット通販利用時にストレスを感じた経験について聞いたところ、

よくある：3.7％

時々ある：43.3％

となり、合計47.0％がストレスを感じた経験があることが分かりました。

ネット通販が日常的な購買手段となった現在でも、多くの消費者が利用時に何らかの不便や分かりにくさを感じているようです。

■ストレスを感じた結果、53.2％が「購入をやめた」

ストレスを感じた経験がある人に、その後どのような行動を取ったことがあるか聞いたところ、

「購入をやめた」が53.2％で最多となりました。

また、「他サイトで探した」も40.4％となっており、ストレスが発生した時点で競合サイトへの流出や売上機会の損失につながっていることがうかがえます。

商品に問題がなくても、購入体験そのものが離脱要因になっている実態が明らかになりました。

■ ストレス要因トップは「表示速度」と「クーポン条件」

ストレス経験者に、ネット通販利用時にどのような場面でストレスを感じるか聞いたところ、

サイトの表示が遅い：46.1％

クーポンの利用条件が分かりにくい：46.1％

会員登録が必要：45.4％

が上位となりました。

いずれも商品そのものではなく、購入前の導線やサイト設計に関する項目です。

購入を後押しするはずのクーポン施策や会員制度も、内容や利用方法が分かりにくい場合はストレスとなり、購入意欲の低下につながる可能性があることが分かりました。

■ 購入前のストレスが売上機会の損失を招く可能性

今回の調査では、消費者が不満を抱いているのは商品ではなく「買いにくさ」であることが見えてきました。

表示速度やクーポン条件、会員登録などはECサイト側で改善できる要素です。

集客施策や販促施策だけでなく、購入までのストレスを減らすことが売上機会の損失防止につながるのではないでしょうか。

調査結果の詳細はこちら：

https://alulu.com/media/(https://alulu.com/media/tips_purchase_drop/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=purchase_drop)tips_purchase_drop(https://alulu.com/media/tips_purchase_drop/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=purchase_drop)/(https://alulu.com/media/tips_purchase_drop/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=purchase_drop)

※データの引用・転載時のお願い

本リリースの調査結果・画像をご利用いただく際は、引用元として「創作品モールあるる」の公式サイトURL（ https://alulu.com/(https://alulu.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=priceupbuy)）へのリンク設置をお願いいたします。

【調査概要】

調査対象： 全国の20～60代の通販経験者

調査期間： 2026年6月22日

調査機関： クラウドソーシングサイト

調査方法：各質問項目の回答割合を算出

有効回答数： 300名

※構成比は小数第2位を四捨五入しているため、合計が100%にならない場合があります

【創作品モールあるるについて】

「あるる」は商品やサービスの魅力だけではなく、『誰から買うか』を大切にしており、ショップさんの歴史、生産者さんの想い、職人の人となりを伝えるコンテンツが沢山あります。その想いを知った上で気に入った商品に出会うことができます。今後も「人（店舗）と人（お客さま）」が集い、繋がる場所を目指して努めてまいります。

■あるるモール

https://alulu.com/(https://alulu.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=purchase_drop)

■お問い合わせ

https://alulu.com/contact/(https://alulu.com/contact/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=purchase_drop)

【会社概要】

社名：株式会社システムリサーチ

本社所在地：〒453-0861愛知県名古屋市中村区岩塚本通二丁目12番

代表取締役社長：平山 宏

会社ホームページ：https://www.sr-net.co.jp/