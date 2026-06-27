アドベンチャーワールドで８年ぶり、レッサーパンダの妊娠を確認 ～偽妊娠を乗り越え、スタッフと歩んだ１年。新しいいのちへ温かいエールを～

株式会社アワーズ

アドベンチャーワールド（和歌山県白浜町）では、このたびレッサーパンダ「雲雲（ユンユン）」のエコー検査で胎児を確認し、妊娠が確定しました。当パークでレッサーパンダの新たないのちが育まれるのは、２０１８年以来、約８年ぶりとなります。近年は個体の高齢化などから新たな繁殖が大きな課題となっていましたが、２０１９年に雲雲を迎え入れ、新たな挑戦が始まりました。昨年の交尾では残念ながら「偽妊娠」という結果に終わったものの、この経験を糧に、チームは雲雲と丁寧に向き合ってきました。動物たちがより自然な行動をとれる環境づくりや、オス、メス同居中の行動を細やかに観察し、一つひとつの変化を見逃さないよう努めながら、新たないのちにつながる環境を整えてきました。また、エコー検査や採血のトレーニングを重ねることで、スムーズに検査を実施できるよう備えてきました。その積み重ねにより、今年６月、待ち望んでいた新しいいのちを確認することができました。９歳で初妊娠を迎えた雲雲は、国内最高齢での事例となります。だからこそ、まだ姿の見えない新しいいのちを、皆様と一緒に応援し、見守っていただきたいという思いから、この段階でご報告いたしました。

どうか雲雲へ温かいエールをお願いいたします。

【妊娠しているレッサーパンダについて】

■名前 ：雲雲（ユンユン）

■出産予定時期：２０２６年６月下旬～７月

■出生日 ：２０１６年６月１８日

■搬入日 ：２０１９年１０月２８日

旭川市旭山動物園より搬入

■ペア個体 ：与作（ヨサク）

２０２５年３月１７日 ひらかたパークより搬入

レッサーパンダの「偽妊娠」とは

実際には妊娠していないにもかかわらず、ホルモンバランスの変化によって、「巣作り」を始めたり、体重が増加したりと、妊娠と全く同じ兆候を示す現象です。外見や行動だけでは妊娠の判別が非常に困難です。

【雲雲の妊娠に向けた取り組み】

・緻密な行動観察

「与作」と「雲雲」の同居期間中、観察体制を強化。マーキング行動や恋鳴きの回数を細かく観察し、オス、メスそれぞれの状態を丁寧に確認することで、繁殖管理に生かしました。

・ハズバンダリートレーニングの実施

妊娠を確定する唯一の方法であるエコー検査を、高齢の雲雲に負担をかけることなく行うため、アニマルエデュテイナーと獣医師が連携し、エコー検査や採血を無理なく受けられるハズバンダリートレーニングを実施。これにより、妊娠の兆候が見られた早い段階から母体や胎児の状態を確認できるようになりました。

アニマルエデュテイナーより

暉 茉莉奈（てる まりな） レッサーパンダ担当

経歴：動物関係の大学で、基礎から動物の行動について学び、入社後は小動物から大きい動物（モルモットやカバ）など様々な動物の飼育を行ってきました

特技：ミニカバの写真を見ただけで大体どこの園館かわかります

プライベートでは…：カバのグッズをたくさん集めて、家には１５０点以上あります

「前回は偽妊娠という結果となりましたが、その経験を踏まえ、担当スタッフと獣医師が協力し、エコー検査や採血をストレスなく行えるようトレーニングを積み重ねてきました。その成果もあり、今回は早い段階で妊娠を確認でき、本当にうれしかったです。一方で、雲雲は高齢で迎える初産となるため、不安もあります。母子ともに安全に出産を迎えられるよう、万全の体制で見守っています。レッサーパンダは一頭一頭性格も個性も異なりますが、食べることが大好きな雲雲の表情や、木の上でくつろぐ姿は本当に愛らしく、毎日見ていても飽きません。皆様にも温かく見守っていただき、新しいいのちの誕生を一緒に応援していただけたらうれしいです。」

【野生下のレッサーパンダ】

レッサーパンダはヒマラヤ山脈周辺から中国南部の山岳森林に生息しています。森林開発や農地開発による生息地の減少、密猟などの影響により野生個体数は減少しており、国際自然保護連合（IUCN）のレッドリストでは「絶滅危惧種」に分類されています。動物園での繁殖は、将来へいのちをつなぐ域外保全として重要な役割を担っています。

【レッサーパンダの繁殖実績】

アドベンチャーワールドでは１９８８年にレッサーパンダの飼育を開始し、計１７頭の赤ちゃんが誕生しています。

【レッサーパンダについて】

■分 類：食肉目 レッサーパンダ科

■学 名：Ailurus fulgens

■英 名：Lesser Panda

■生息地：ヒマラヤ～中国南部

■寿 命：１０～１５年

■特 徴：木の上で暮らす動物で、背面が茶色、腹面が黒色の体毛で敵から 身を守るためのカモフラージュになっています。太く長いしっぽが特徴で、木の上でバランスを取るのに適しています。

■食 性：雑食性 アドベンチャーワールドでは主に竹。その他リンゴやペレットなども与えています。

■繁 殖：性成熟は１歳半～２歳。メスは出産の数日前から竹などを運び、巣を作ります。