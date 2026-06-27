360°回転＆高さ調整自在！撮りたいアングルを叶え、スマホ格上げ多機能スタンドMagStandは、応援購入サイトMakuakeにて予約販売を開始いたしました！

1台5役！撮りたいアングルを叶える

株式会社Active

もっと自由に、もっと気軽に撮影したい。

そんな想いから生まれたのが、MagStand（マグスタンド）です。

Magstand（マグスタンド）は、軽量・折り畳み式のMagSafe対応マルチスタンド。

カバンの中で気配を消す、ポケットに入る軽量化。日常携帯の心理的ハードルをゼロに。

さらに、三脚・卓上スタンド・手持ち・ハンガーなど、1台でさまざまな撮影スタイルに瞬時に切り替え可能。

新たに1/4ネジ対応となり、三脚や撮影機材との組み合わせが可能に。

さらに、前後360°回転構造を採用し、より柔軟なアングル調整を実現しました。日常のスマホ撮影はもちろん、VLOGや本格的なコンテンツ制作まで。

POINT01. 角度は思い通りに決まる！あらゆるアングルを自在にサポート

自在に調整できる構造と、しっかりと固定される安定性。その両立を実現しているのが、精密に設計された「3段式×4軸ヒンジ構造」です。

360度回転可能で、前後左右の自由なポジション調整にも対応しています。細かな角度調整から大胆な構図まで、思い描いたアングルをしっかり支えます。

1. 三脚スタンド

三脚モードでハンズフリーだから、一人でも効率よく動画創作に没頭できます。

2. 隠しフック

三脚から、わずか数秒で「ハンガー」へ変身。隠しフックでしっかり引っかかる設計、従来のスタンドでは不可能だった「真上からの視点」を、セットアップ時間ほぼゼロで実現、横・縦・俯瞰まで思いのまま。

さらに、バッグや小物を掛けられるフックとしても使えるため、撮影時や外出先でも便利に活躍します。

3. マグネット固定

背面に強力マグネットを付き、冷蔵庫やスチールラックなどの鉄製面にしっかり吸着。キッチン、ガレージ、オフィスなど、さまざまな場所に固定でき、両手を自由にして撮影できます。これまで三脚を置けなかった場所でも、簡単に撮影環境を作れます。

4. ハンドグリップ

手に持ちやすいグリップ形状で、安定した自撮り撮影が可能。

旅行、VLOG、日常の記録など、歩きながらの撮影でも自然でブレにくいアングルを実現します。一人でもスムーズに撮影でき、コンテンツ制作の自由度が広がります。

5. 卓上スタンド

デスクやテーブルに置くだけで、安定したスマホスタンドとして活躍。

動画視聴、オンライン会議、ライブ配信など、日常のさまざまなシーンで快適に使えます。コンパクトながらもしっかり支える設計で、デスク周りでもすっきり設置できます。

POINT02. 1/4インチネジで三脚と連携

国際規格に準拠した確かな接続性。

1/4インチ標準ネジに対応し、撮影環境の幅を大きく広げます。プロ仕様の三脚や各種撮影機材とシームレスに接続でき、本格的なワークフローにも対応可能です。

スマホを一瞬でプロレベルの撮影ツールへとアップグレード。ジンバルと組み合わせることで、高度な俯瞰撮影も安定して行えます。シンプルな操作で、誰でも手軽にハイクオリティな映像制作が可能になります。

POINT03. 折り畳めるコンパクト設計

強度と軽量性を兼ね備えたアルミニウム合金を採用しております。多機能ながら、重量はわずか110g。折り畳めば手のひらサイズになり、カバンやポケットにもすっきり収納。外出先でもサッと取り出して、すぐに撮影を始められます。

POINT04. 高い安定性＆信頼の素材設計

1. MagSafe対応で強力固定

瞬時に装着でき、自動で位置を調整。水平・垂直どちらの方向でも安定してしっかり固定されます。

2. アルミ合金材質で軽さと丈夫さを両立

樹脂製スタンドにありがちな構造のたわみやジョイントのクリープによる角度ずれを、アルミニウム合金の剛性と変形抵抗性で解決。軽量化と高安定性を両立させた設計です。

3. シリコンパッドで微動もブレずに安定

三脚各足にシリコンパッドを配置。面圧が均一に分散され、素材自体の粘性がマイクロな振動を吸収。机上での微調整やケーブルに触れた際の意図しないズレを抑えます。

製品仕様

製品名：多機能スマホスタンド

製品番号：MagStand

サイズ：58*26*105mm

材質：アルミ合金、シリコン、ABS

重量：110ｇ

耐荷重：500ｇ

▼プロジェクトページ

https://www.makuake.com/project/magstand/

販売期間：2026年6月27日 ～ 7月30日

販売価格：4,390円～

数量限定のため、お早めにご確認ください。