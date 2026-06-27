「竹林のスコレー」4年目の御田植祭＆手植え体験イベントを開催｜6月30日（火）、岡山・倉敷の田んぼで子どもたちと豊作祈念

特定非営利活動法人こうのさと過去の田植えイベントの様子。大人、子どもが混ざって横一列に並んで、手で植えていきます。育ったお米はフリースクール「竹林のスコレー」の給食に使われます。概要

NPO法人こうのさとが運営するフリースクール「竹林のスコレー」（岡山県倉敷市玉島）は、2026年6月30日（火）10時より、田んぼにて「御田植祭＆手植えイベント」を開催します。米作り4年目を迎える今年も、五穀豊穣を祈念する御田植祭ののち、スコレーの子どもたちと参加者が横一列に並んで手植えを行います。収穫したお米はスコレーの給食のお米となり、スコレーに通う子どもの成長につながります。 午後には、こぼれ種から自然に育った稲の草取りも体験できます。参加費は無料（給食800円）。

開催背景

竹林のスコレーは、学校に通いにくい小中学生が通うフリースクールです。農業・自然体験を教育の柱のひとつとし、田んぼでの米作りを4年前より継続しています。「命がめぐる農業」をテーマに、子どもたちが土に触れ、食と命のつながりを体感する場を大切にしています。

今年は、昨年の稲から自然に落ちた種（こぼれ種）が発芽・生育した田んぼが隣接しており、「種も育苗培土も不要、耕うんも代かきも不要」という超サスティナブルな米作りの実践の場も生まれています。

イベント詳細

日時： 令和8年6月30日（火）10:00～15:00（午後は任意参加）

場所： 竹林のスコレー田んぼ

岡山県倉敷市玉島陶2970

地図：https://goo.gl/maps/dQ8K3BzPfFebUheo9

スケジュール：

10:00～御田植祭（五穀豊穣祈念）

10:05～手植え体験（横一列に並び、手で丁寧に植えます）

12:00～スコレー給食（1食800円／希望者のみ）

13:00～こぼれ種米の田んぼの草取り体験

参加費： 無料（給食希望者は1食800円）

持ち物：

飲み物・帽子・タオル 汚れてもよい服装（お子さんは着替えもご用意ください）

田植え長靴または地下足袋（お持ちの方）

※素足でも参加可。わらくずによる怪我防止のため、捨ててもよい靴下を着用すると安心です。

駐車場： スコレー駐車場あり

申込方法

下記フォームよりお申し込みください。

給食準備の都合上、6月28日（日）中のご回答にご協力をお願いいたします。

▶ 申込フォーム：https://forms.gle/va8BcTyKR5gLRWKM8

法人概要

名称： NPO法人こうのさと

所在地： 岡山県倉敷市玉島陶3397番地

連絡先： 中村聡良（なかむら あきら）

電話：090-3659-3373 メール：akira1nakamura@gmail.com

事業： 竹林のスコレー（フリースクール）、さとっこ元氣米、スコビレッジ、親子防災リーダープロジェクト ほか

関連URL： https://camp-fire.jp/projects/932976/view