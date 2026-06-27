◢◤ストレス社会に求められる「心を整える力」ポジティブ心理学と脳科学に基づく【新型 マインドフルネス・カウンセラー養成講座】を2026年9月19-20日（土日）に開催！

一般社団法人コーチング心理学協会

一般社団法人コーチング心理学協会・及び ポジティブ心理カウンセラー協会は、2026年9月19日（土）～20日（日）の2日間、オンラインにて【認定マインドフルネス・カウンセラー養成講座】を開催いたします。

「《【講座の申込はこちらへ】》」 :https://positive-counselor.org/event/mf/



https://positive-counselor.org/event/mf/



近年、ストレス、不安、孤独感、燃え尽き症候群（バーンアウト）など、メンタルヘルスに関する課題は、医療、教育、職場、地域社会において深刻化しています。

特に、不確実性の高いVUCA時代においては、単に問題を解決するだけではなく、

「自分自身の心を整え、柔軟に適応し、他者を支える力」

がこれまで以上に求められています。

本講座では、マインドフルネスを単なる瞑想法としてではなく、心理支援、セルフケア、ウェルビーイング向上、人材育成、対人援助に活用するための実践的アプローチとして学びます。

■社会的背景

世界保健機関（WHO）は、メンタルヘルスを重要な社会課題として位置づけています。

また、マインドフルネスは、認知行動療法、ポジティブ心理学、コーチング、医療、教育、企業研修など、幅広い分野で活用が進んでいます。

Google、Appleをはじめとするグローバル企業でも導入されており、近年では、レジリエンス向上、ストレス低減、集中力向上、感情調整、創造性促進などへの効果が数多く報告されています。

■本講座の特長

1．ポジティブ心理学と脳科学を融合

最新の研究知見を基盤に、

マインドフルネス認知行動療法ポジティブ心理療法ストレングスアプローチ

を統合的に学びます。

2．「実践・体験型」で学ぶ

講義中心ではなく、ワークショップ形式により、

呼吸法ガイド付き瞑想ボディスキャン思いやりの瞑想カウンセリング技法

などを実際に体験しながら習得します。

3．初心者から専門職まで参加可能

これまでに、

精神科医、公認心理師、看護師、教員、大学教員、キャリアコンサルタント、産業カウンセラー、企業人事担当者、官公庁職員など、多様な専門職が受講しています。

4．最新アプリ・カードゲームを活用

受講者には、呼吸法アプリ「ZEN FLOW」や、マインドフルネス理解を深めるカード教材など、実践を継続するためのツールを提供します。

■受講によるメリット

本講座を通して、受講者は以下の力を育むことが期待されます。

ストレスに柔軟に対応するレジリエンス感情を整えるセルフケア能力他者支援に活かせるカウンセリングスキル集中力・創造性・ウェルビーイングの向上日常や職場で実践できるマインドフルネス習慣

【受講特典】

◆特典1：マインドフルネス呼吸法アプリ「ZEN FLOW」を進呈

エビデンスに基づく呼吸法と音響を活用したオリジナルアプリをプレゼント。セルフケアやブリージング・セッションに活用できます。

◆特典2：講義資料・ワークシートの提供

講座で使用する実践資料、ワークシート、インフォグラフィック資料を提供。講座終了後も継続的な学習と実践に役立ちます。

◆特典3：心理テスト・アセスメントツールの活用

マインドフルネスに関する心理尺度やアセスメントを学び、自己理解と他者支援に活用できます。

◆特典4：カードゲーム教材・実践ツールの利用

マインドフルネスを楽しく学べるカード教材や実践ツールを体験・活用できます。

◆特典5：認定証の発行

所定の要件を満たした方には、「認定マインドフルネス・カウンセラー（Basic）」認定証を発行。履歴書や活動実績として活用できます。

◆特典6：資格者限定コンテンツ

資格取得者は、協会オリジナル教材や資料の利用権・ダウンロード権を取得でき、研修やカウンセリング、コーチングなどに活用できます。

【本講座を受講する期待される効果】

◎科学的根拠に基づくマインドフルネスを体系的に学べる

◎ストレスマネジメントや感情調整のスキルが身につく

◎自分自身のセルフケアやウェルビーイング向上に役立つ

◎カウンセリング、コーチング、教育、医療、福祉、企業研修など幅広い分野で活用できる

◎集中力・レジリエンス・創造性を高める方法を習得できる

◎初心者でも実践しやすい具体的な呼吸法や瞑想法を身につけられる

◎他者支援に活かせるマインドフルネス・カウンセリング技法を学べる

◎ポジティブ心理学や認知行動療法を統合した実践的アプローチを習得できる

◎日常生活や仕事に継続して活用できる習慣化のコツを学べる

◎不確実性の高い時代に必要な「心を整える力」と「しなやかな適応力」を育むことができる

■メッセージ

「マインドフルネスは、単なるリラクゼーション技法ではありません。自分自身や他者と向き合い、人生をより豊かに生きるための実践知です。本講座では、初心者の方にもわかりやすく、科学的根拠に基づきながら、実践できる形でお伝えいたします。」

- 徳吉陽河

一般社団法人ポジティブ心理カウンセラー協会 理事・講師

■開催概要

【講座名】

認定マインドフルネス・カウンセラー養成講座

【日時】2026年9月19日（土）～20日（日） 両日9:00～17:30【開催方法】オンライン開催（Zoom）



https://positive-counselor.org/event/mf/

【対象】

初心者、対人援助職、教育関係者、医療従事者、企業人事担当者、コーチ、カウンセラー、学生など

■一般社団法人コーチング心理学協会では，ウェルビーイングやポジティブな支援に関わる ポジティブ心理学創設者マーティン・セリグマンと医学博士（脳科学）ガブリエラ・ケラーマンに共著を翻訳監修致しました。 6月23日（2026）にて新発売。

Tomorrowmind日本語版 これからの生き方 揺らぐ世界で何度でも立ち直る力



Amazon：https://amzn.asia/d/0aFvtYvZ

Tomorrowmind日本語版 これからの生き方 監修・監訳

総合法令出版にて発売中

Amazon：

https://amzn.asia/d/0aFvtYvZ

楽天ブックス：

https://books.rakuten.co.jp/rb/18667278/

【主催】

一般社団法人ポジティブ心理カウンセラー協会

https://www.positive-counselor.org/

【共催】

一般社団法人コーチング心理学協会

https://www.coaching-psych.com/