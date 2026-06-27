Hondaファン必見。歴代ウイングマークをデザインした「Honda Wing History 折りたたみコンテナボックス」楽天市場で一般開始！

Honda歴代ウイングマークを大胆にデザインした折りたたみコンテナが楽天市場に登場。一般販売を開始しました。

株式会社フェイス折りたたみコンテナボックス ホンダウィングヒストリー

株式会社フェイスが展開するノリモノ雑貨ブランド「CAMSHOP.JP」は、「Honda Wing History 折りたたみコンテナボックス」の一般販売を楽天市場で開始いたしました。

本製品は、Hondaの歴代ウイングマークを大胆にデザインした、ファン必見の折りたたみコンテナです。

1953年から現在に至るまで、Hondaの歴代ウィングロゴの変遷を一面にあしらった折り畳みコンテナボックスは本田技研工業の正式ライセンスを取得した公認アイテム。



時代ごとに変化してきたウイングマークを一面にレイアウトし、Hondaの歴史と魅力を感じられる特別仕様に仕上げました。

収納アイテムとしての実用性はもちろん、ガレージやお部屋、車内などに置くだけで存在感を放つデザイン性も魅力。

工具やカー用品、アウトドア用品、雑貨収納など幅広いシーンで活躍します。

また、未使用時には折りたたみ可能なため、省スペースで保管できるのもポイント。

“使う収納”としてだけでなく、“魅せる収納”としても楽しめるアイテムです。

Hondaファン、バイクファン、クルマ好きの心をくすぐる、コレクション性の高いコンテナボックスをぜひお楽しみください。

楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/norimono/442554/

CAMSHOP.JPオフィシャルページ：https://camshop.jp/?mode=grp&gid=1918326&sort=n(https://camshop.jp/?mode=grp&gid=1918326&sort=n)

商品詳細

折りたたみコンテナボックス ホンダウィングヒストリー

■材質：ポリプロピレン

■組み立て時：約W52.5 × H33.5 × D36cm

■折りたたみ時：約W52.5 × H10 × D36cm

■耐荷重：20kg

■積み重ね可能段数：4段



■JAN：4570138442554 (品番：442554)

折りたたみコンテナボックス ホンダウィングヒストリー

商品紹介ページ

https://camshop.jp/?mode=grp&gid=1918326&sort=n(https://camshop.jp/?mode=grp&gid=1918326&sort=n)

折りたたみコンテナボックス ホンダウィングヒストリー折りたたみコンテナボックス ホンダウィングヒストリー折りたたみコンテナボックス ホンダウィングヒストリー折りたたみコンテナボックス ホンダウィングヒストリー折りたたみコンテナボックス ホンダウィングヒストリー折りたたみコンテナボックス ホンダウィングヒストリー折りたたみコンテナボックス ホンダウィングヒストリー折りたたみコンテナボックス ホンダウィングヒストリー

【CAMSHOP.JP】

CAMSHOP.JP（キャムショップ）は株式会社フェイスが運営する「ノリモノ雑貨」専門ブランドです。

各自動車会社の公式ライセンスを取得した限定グッズを展開しています。

オフィシャルサイト：https://camshop.jp/

販売元会社名 ：株式会社フェイス

所在地 ：石川県白山市北安田西 2-38

お問い合わせ：076-287-6593(#)

メール ：27@faith-jp.com

受付時間 ：午前10時～午後４時 (土曜日、日曜日、祝日を除く)

HP ：https://camshop.jp/

CAMSHOPメールマガジン

https://camshop.jp/secure/?mode=mailmaga&shop_id=PA01299043(https://camshop.jp/secure/?mode=mailmaga&shop_id=PA01299043)

▼X

https://twitter.com/camshop_byfaith

▼インスタグラム

https://www.instagram.com/camshop_by_faith/

https://www.instagram.com/faithinc_norimono/

https://www.instagram.com/faithinc__fun/

▼公式LINE

https://lin.ee/35ZhpoPh

[商品紹介ページ]

https://camshop.jp/?mode=grp&gid=1918326&sort=n(https://camshop.jp/?mode=grp&gid=1918326&sort=n)