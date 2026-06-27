大切な瞬間を、出会ったこのバーチャル世界で。V婚式 Ding、3Dブライダル衣装を6月27日(土)から販売開始

株式会社V

株式会社V（本社：東京都品川区、代表取締役兼CEO：藤原光汰、以下「V」）は、株式会社The Sow（本社：兵庫県神戸市中央区、代表取締役：岸下海斗、以下「The Sow」）が運営する、VRChat上で本格的な挙式・披露宴を行うことができるサービス「V婚式 Ding（ディング）」において、制作進行、ワールド&ギミック制作、イベント制作、VRChat向け新作3D衣装『VRCWedding Ding』の制作を担当いたしました。

2026年6月27日（土）よりV婚式 Ding公式BOOTHにて販売開始いたします。

■『VRCWedding Ding』とは

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=wfaxAhtevC0 ]

VRChatでは、アバターを通じた日々の交流やワールドで過ごす時間の中で、ユーザー同士の関係性が深まり、現実の人間関係と同じように大切な思い出が生まれています。

大切な方と出会い、ともに時間を過ごし、記念日を祝い、写真を残すという関係性は、バーチャル空間であろうと、かけがえのない日常であり、人生の節目としてリアルと等しく大切なものです。

「V婚式 Ding」は、こうしたVRChat上の関係性やコミュニティ文化を背景に、思い出の場所で大切な節目を迎えたいという想いに応える、次世代のブライダル体験を目指しています。

この度、V婚式 Dingの3D衣装として、『VRCWedding Ding』を制作しました。ウェディングドレスとタキシードを展開し、V婚式 Dingの式場ワールドでの結婚式体験をより本格的に演出します。

ブライダル衣装を身にまとい、大切な人やフレンドに見守られながら式場ワールドに立つことで、メタバースならではの演出と、現実の結婚式と変わらない温もりと感動を両立させた、次世代のブライダル体験を提供します。

■3Dブライダル衣装『VRCWedding Ding』概要

商品名：VRCWedding Ding

販売開始日：2026年6月27日（土）

販売場所：V婚式 Ding公式BOOTH

販売URL：https://vrc-ding.booth.pm/items/8540494

商品内容：VRChat向け3D衣装

展開衣装：ウェディングドレス/タキシード

対応アバター：

しなの - Shinano - ／ルルネ - Rurune - ／しお - Sio - ／ミルティナ - Milltina - ／森羅-Shinra - ／ショコラ - Chocolat - ／ライム - Lime - ／シフォン - Chiffon -

プラム - Plum -／ミルフィ - Milfy - ／キプフェル - Kipfel - ／ラムネ - Ramune - ／マヌカ - Manuka -

販売価格：

ウェディングドレスフルセット セール価格：5,500円／通常価格：7,500円

ドレス セール価格：3,000円／通常価格：4,000円

タキシードフルセット セール価格：2,500円／通常価格：3,500円

タキシード セール価格：1,500円／通常価格：2,000円

■発売記念キャンペーン・フォトコンテストについて

『VRCWedding Ding』のドレスとタキシードの発売を記念し、2026年6月27日（土）よりプレゼントキャンペーンを実施いたします。

また、『VRCWedding Ding』を活用したフォトコンテストの開催も予定しています。VRChat上での挙式や記念撮影、フレンドとの思い出の1枚など、バーチャル空間ならではのブライダルシーンを募集する予定です。

※キャンペーンおよびフォトコンテストの詳細は、V婚式 Ding公式Xにて順次お知らせいたします。

■V婚式 Dingについて

「V婚式 Ding」は、VRChat上で本格的な挙式・披露宴を執り行うことができるブライダルサービスです。

VRChatで出会い、交流を重ねてきた方々が、思い出の場所で大切な節目を迎えられるよう、式場ワールドの制作、進行、演出、司会、撮影などを含めたサポートを提供しています。

式場ワールドでは、入場、指輪の交換、結婚誓約書へのサイン、ブーケトス、フラワーシャワーなど、現実の結婚式で親しまれている進行や演出を取り入れています。さらに、VRChatならではの空間演出やギミックを組み合わせることで、現実の結婚式に通じる温もりや感動と、バーチャルならではの自由な表現を両立させた、新しい婚礼体験を提供します。

V婚式 Ding公式X：https://x.com/VRC_Wedding

■ 株式会社Vについて

株式会社Vは、次世代ソーシャルワールド領域において、VRChatを中心に国内最大級のコミュニティ・サービスを展開する企業です。

ソニーグループ、スクウェア・エニックス、伊藤忠商事等と資本業務提携し、日本を代表するIP・企業・自治体とのプロジェクトを推進しながら、世界中のVRChatユーザーの文化と経済を支えるインフラを構築しています。

■会社概要

会社名：株式会社V

所在地：〒141-0021 東京都品川区上大崎三丁目２－１ 目黒センタービル 8階

代表者：代表取締役兼CEO 藤原光汰

URL：https://v-inc.jp