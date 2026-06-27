【初開催】スルガ銀行presents沼津サイクルフェスティバル2026 開催決定！最新スポーツバイク試乗会やBIKE to NUMAZU、キッズ教室、交通安全体験を通じて沼津の魅力を発信

グローブマーケティング株式会社

※掲載写真はイメージを含みます。イベント内容は予告なく変更となる場合があります。

スルガ銀行株式会社（本社：静岡県沼津市）は、2026年7月19日（日）、キラメッセぬまづにて「スルガ銀行presents沼津サイクルフェスティバル2026」を初開催いたします。

本イベントは、スルガ銀行が取り組む「スルガ銀行サイクリングプロジェクト」の一環として開催する総合型自転車イベントです。

最新スポーツバイクの展示・試乗会をはじめ、キッズ向け自転車教室、デジタルスタンプラリーを活用したサイクリング企画、ステージプログラム、グルメコンテンツ、交通安全啓発など、自転車の楽しさを体験できる多彩なコンテンツを展開します。

スポーツサイクル愛好者はもちろん、これから自転車を始めたい方やファミリー層も気軽に参加できる内容とし、自転車の楽しさを「体験価値」として提供します。

また、デジタルスタンプラリーを活用したサイクリング企画「BIKE to NUMAZU」による地域周遊コンテンツを実施することで、イベント体験を起点に沼津エリアへの関心や周遊促進につなげ、サイクルツーリズムの入口としての役割も担います。

サイクリングを通じた地域との新たな関わり方を創出し、スルガ銀行サイクリングプロジェクトのさらなる浸透を図るとともに、沼津ならではの観光価値を発信してまいります。

開催背景

スルガ銀行は2011年にロードバイクローンの取扱いを開始したことをきっかけに、「スルガ銀行サイクリングプロジェクト」をスタートしました。

現在は静岡県・神奈川県を中心に活動し、自転車の魅力や楽しさの発信に加え、地域の観光資源と連携したサイクルツーリズムの推進に取り組んでいます。

サイクリングプロジェクトでは、自転車の機動性を活かした観光情報の発信や地域周遊の促進を通じて、観光業やサービス業の活性化を支援し、新たな観光価値の創造を目指しています。

今回開催する「沼津サイクルフェスティバル2026」は、スルガ銀行サイクリングプロジェクトの新たな取り組みとして、スルガ銀行ゆかりの地である沼津市を舞台に初開催する総合型自転車イベントです。

大規模サイクリングイベントを通じて地域の新たな観光価値創造を推進するとともに、サイクリングをきっかけに人と地域をつなぐ交流の場を創出します。

イベントコンセプト

はじめてでも楽しめる、沼津発・体験型サイクルフェスティバル

遊んで、知って、好きになる。

サイクリングで広がる沼津の魅力

初心者やファミリー層でも気軽に参加できる多様な体験を通じて、自転車の楽しさを体験価値として提供します。

また、「BIKE to NUMAZU」による回遊型コンテンツを通じて、イベント体験から地域への興味・関心へとつなげ、サイクルツーリズムの入口としての役割を担います。

開催概要

■イベント名

スルガ銀行presents沼津サイクルフェスティバル2026

■開催日時

2026年7月19日（日）

10:00～16:00

■会場

キラメッセぬまづ 多目的ホール

■入場料

無料

■主催

スルガ銀行株式会社

■後援

沼津警察署

静岡県

沼津市

沼津市教育委員会

伊豆の国市

伊豆市

静岡県交通安全協会沼津地区支部

狩野川周辺サイクル事業推進協議会

■企画・運営

グローブマーケティング株式会社

注目コンテンツ

人気自転車メーカーによる展示・試乗会

国内外のスポーツバイクメーカーや関連ブランドが集結。

ロードバイク、クロスバイク、e-Bike、子供用自転車など最新モデルの展示や試乗体験を実施します。

会場内では一般試乗コースおよびお子さま向けのキッズ試乗コースもご用意しております。

開催時間 10:00～16:00（最終受付 15:30）

参加費 無料

BIKE to NUMAZU 【予約制】

沼津エリアを自転車で巡りながら地域の魅力を体感できるサイクリングイベントです。

ゴール地点を本イベント会場（キラメッセぬまづ 多目的ホール）とすることで、サイクリングとイベントを一日楽しむことができます。

さらに、参加者にはゴール特典としてオリジナルサコッシュのプレゼントに加え、豪華サイクルグッズが当たる抽選会も実施いたします。

開催時間 10:00～15:00

参加費 無料

申込サイト https://moshicom.com/145016

キッズ向け補助輪外し教室 【予約制】

自転車に乗り始めたお子さまを対象に、自転車に乗る楽しさと達成感を体験できる人気プログラムです。

開催時間 １.10:30～12:00 ２.14:30～16:00

参加費 無料

申込サイト https://chiririn.cb-asahi.co.jp/portal/event/2026/06/719-in-2026.html

スポーツバイク教室 【予約制】

スポーツバイクの基本操作や安全な乗り方を学べる初心者向け教室です。

開催時間 １.10:00～10:45 ２.12:00～12:45 ３.14:00～14:45

参加費 無料

申込サイト https://moshicom.com/145031

マルシェ・キッチンカーエリア

地元グルメや人気キッチンカーが集結。

自転車ファンだけでなく、ご家族や一般来場者も楽しめる飲食エリアを展開します。

開催時間 10:00～16:00

わくわくサイクルスタンプラリー

会場内のスタンプスポットを巡って抽選会に参加できます。

スタンプ15個で抽選1回。

さらに、「イベントチラシ持参」もしくは、「イベント公式SNSフォロー」で抽選回数を追加でき、最大2回抽選に参加できます。

抽選受付時間 10:00～15:30

県警・沼津署ブース

県警・沼津署によるパトカー・白バイ乗車体験や、自転車VRを活用した交通事故体験に参加できます。

パトカー・白バイ乗車体験では記念撮影ができます。

開催時間 10:00～16:00

実施内容 パトカー乗車体験・白バイ乗車体験・自転車VRを活用した交通事故体験

ステージプログラム

■MC

パトリック・ユウ

バイリンガルMCとしてバスケットボール、陸上、ラグビー、野球、サッカー、バレーボールといった様々な競技で、国内大会はもちろん数々の国際大会で活躍中。スポーツ以外の分野でもイベントMC、CM VOICEや番組のナレーション、PRイベントや表彰式・発表会などのMCとしても幅広く活動している。

■ゲスト

愛あむ

YouTubeチャンネル「あむちゃん！」でサイクリングや自転車旅などの動画を配信する動画クリエイター。

ロードバイク歴6年。全国各地のサイクリングコースや自転車旅の魅力を発信している。愛車はLOOK785&765。

会場内ステージでは、来場者参加型の企画を実施します。

サイクルクイズ（○×クイズ）

自転車や沼津に関する知識を楽しく学べる参加型企画です。

優勝者には豪華景品をプレゼント。

交通安全防犯クイズ（○×クイズ）

静岡県交通安全協会沼津地区支部およびスルガ銀行がスポンサーを務めるアスルクラロ沼津協力のもと開催します。

クイズを通して、交通安全や防犯に関する知識を楽しく学ぶことができます。

自転車の青切符制度の説明

2026年4月1日から導入された自転車の青切符制度の説明をステージで実施します。

自転車利用者が知っておくべき交通ルールや、安全に自転車を利用するためのポイントを説明します。

サイクルグルメ王決定戦

会場に出店するキッチンカー・飲食ブースの人気投票企画。

来場者投票により「沼津サイクルフェスティバル グルメ王」を決定します。

サイクリングを通じて地域と人をつなぐ

沼津市は、駿河湾や狩野川、伊豆半島への玄関口として、多くのサイクリストが訪れる全国有数のサイクリングエリアです。

スルガ銀行presents沼津サイクルフェスティバル2026は、自転車を通じて地域と人をつなぎ、新たな観光価値を創出することを目指しています。

サイクリング初心者から経験者まで、誰もが気軽に楽しめる体験型イベントとして、沼津の魅力とサイクリングの楽しさを発信してまいります。

ぜひご家族やご友人とともにご来場ください。

【イベント公式ホームページ】

https://www.cycle-festival.com/

【公式Instagram】

https://www.instagram.com/numazu.cycle.festival/

【公式Facebook】

https://www.facebook.com/profile.php?id=61573288992440

【公式X】

https://x.com/numazucyclefes?s=20

【お問い合わせ】

スルガ銀行presents沼津サイクルフェスティバル2026運営事務局

（グローブマーケティング株式会社内）

担当：安藤・畔上

メールアドレス：info@growbsc.com