地域との出会いを、その先へ。地域産品特化型ECショップ「サトカラ」がAmazon・カウシェで本格始動！

レッドホースコーポレーション株式会社

地域創生を基幹事業とするレッドホースコーポレーション株式会社（本社：東京都墨田区、代表取締役：山田健介、以下「当社」）は、2026年5月に開設した地域産品特化型ECショップ『サトカラ』（Amazon・カウシェ）において、全国の自治体および地域事業者と共同開発した商品の本格展開を開始しました。

本ショップでは“里（地域）から届ける”をコンセプトに掲げ、全国各地の地域産品とその背景にある物語や魅力を広く全国の消費者へ届けるプラットフォームとして運用します。

地域との出会いを継続的なつながりへ。

当社はこれまで、全国50以上の自治体や地域事業者と連携し、100アイテムを超える地域産品の開発に取り組んできました。開発した商品は主に道の駅や地域内の販売店、ふるさと納税返礼品として展開しています。

一方で、商品を気に入った消費者が継続的に購入できるルートや、地域外の新たな顧客との接点を創出する方法には限りがありました。

こうした課題を解決するため、地域産品特化型ECショップ「サトカラ」を立ち上げました。Amazonとカウシェの2サイトでの展開を通じて、地域産品の販路拡大と継続的な売上創出を支援します。

“里（地域）から届ける”価値の創出。

ECショップ「サトカラ」は、「里（地域）から届ける」というコンセプトに基づき命名しました。各地の風土や生産者のこだわりが詰まった産品を単なる商品としてではなく、その背景にある物語や価値とともに全国へ届ける仕組みを構築します。

地域で長く愛されてきた味や、地域資源を活かして生まれた特産品の魅力を広く伝えることで、地域と消費者をつなぐ新たな接点を創出します。

Amazon・カウシェのチャネル特性を活かしたアプローチ。

「サトカラ」では、地域産品の継続的な販売と新規顧客獲得に向け、Amazonおよびとカウシェの異なるチャネル特性を活かした展開を進めています。

国内最大級のECモールであるAmazonでは、幅広い利用者に向け、目的の商品を探している消費者へ直接アプローチを図ります。地域産品に関心を持つ層へアプローチしやすく、リピート購入や継続的な売上創出に寄与するチャネルです。

一方、シェア買いアプリであるカウシェでは、家族や友人と商品を共同購入する「シェア買い」の仕組みを活用します。SNSでの拡散性が高く、これまで地域産品との接点が少なかった20代～30代の若年層を中心とする、新たな顧客層の開拓を見込みます。

それぞれ異なる特性を持つ2つのチャネルを運用することで、地域産品との接点を最大化し、全国へ地域の魅力を発信します。

自治体・地域事業者とともに開発した取扱商品。

「サトカラ」では、自治体や地域事業者と連携して開発した地域産品を取り扱っています。Amazonおよびカウシェで販売を開始する主な商品群は以下の通りです。

■Amazonで販売中のおすすめ商品

上富良野 味噌ホルモン・塩ホルモン各5 個

計10個セット

【期間限定特別価格】販売価格：7,980円（消費税込）

北海道上富良野町のブランド豚「かみふらのポーク」の希少部位である「シロ」を使用したホルモンです。」

地域おこし協力隊と北海道出身・在住である当社社員が連携して開発しました。

コリコリとした食感と脂の甘味が特徴で、塩味と味噌味の2種類の味わいを食べ比べできるセットです。

岩手県宮古市 たっぷり漬け ウニ 150g×3個

【期間限定クーポン対象品】販売価格： 7,170円（消費税込）

三陸の海鮮加工を手がける老舗「川秀」による海鮮漬けです。

濃厚なウニを主役に、イクラ、ししゃもっこ、三陸産メカブを秘伝の特製醤油ダレで漬け込みました。解凍してご飯にのせるだけで、手軽に本格的な三陸の海の幸を楽しめる一品です。

食べる奥伊勢ゆず胡椒×1個 奥伊勢ゆずっぴ×1個

【期間限定クーポン対象品】販売価格 ：2,600円（消費税込）

三重県大台町産「奥伊勢ゆず」の皮を活用したアップサイクル商品です。果汁を搾った後の皮を有効活用し、香り高く爽やかな風味を生かしています。

「食べるゆず胡椒」は白ごはんや餃子、蒸し鶏などと相性の良い新感覚の万能調味料、「ゆずっぴ」は無香料・無着色の素材菓子として仕上げています。

■カウシェで販売中のおすすめ商品

三重県大台町 食べる奥伊勢ゆず胡椒×2個

販売価格 ：2,500円（消費税込）

三重県大台町産「奥伊勢ゆず」の果汁を搾った後の皮を活用したアップサイクル商品です。爽やかな柚子の香りに、たくあんのカリカリとした食感と胡麻の豊かなコクを加えた調味料です。白ごはんのお供をはじめ、冷奴や焼き鳥、肉料理、パスタなど、幅広い料理のアクセントとして使用できます 。

春菊・りんごティラミスお試し食べ比べセット（2種セット）

（各１種計２個）

販売価格 ：2,950円（消費税込）

青森県弘前市産の完熟りんごと、宮城県亘理町産の春菊を使用したティラミスの食べ比べセットです。シャキシャキ食感と甘酸っぱさが特徴のりんごティラミスと、春菊の爽やかな香りとほろ苦さを引き出した春菊ティラミスを一度に楽しめます。食材の意外な組み合わせから生まれた、新しい味わいのスイーツです。

※掲載商品はセールやキャンペーンの対象となる場合があり、販売価格が変更となる場合がございます。最新の販売価格は各販売ページをご確認ください。

【ショップ概要】

ショップ名：サトカラ Amazon店

オープン日：2026年5月1日（金）

URL：https://www.amazon.co.jp/stores/%E3%82%B5%E3%83%88%E3%82%AB%E3%83%A9/page/8FFC608E-B8BD-4D56-A63B-BC7DDF3ECE95?lp_asin=B0H5HYYKK4&ref_=ast_bln(https://www.amazon.co.jp/stores/%E3%82%B5%E3%83%88%E3%82%AB%E3%83%A9/page/8FFC608E-B8BD-4D56-A63B-BC7DDF3ECE95?lp_asin=B0H5HYYKK4&ref_=ast_bln)



ショップ名：サトカラ | KAUCHE（カウシェ）

オープン日：2026年5月29日（金）

URL：https://kauche.go.link/hs1jz?openExternalBrowser=1

※アプリをダウンロードしてご利用ください

「サトカラ」では、今後も取り扱い商品ラインアップを順次拡充していく計画です。商品を開発して完結させるのではなく、継続的な販売チャネルの提供を通じて地域における安定的な売上創出を支援し、生産者や事業者とともに、持続可能な地域活性化の実現に取り組みます。

地域資源を活かした商品開発で、持続可能な地域づくりを支援。

当社は、ふるさと納税のサポート業務に加え、地域資源を活用した特産品開発に注力しています。現在、全国50以上の自治体と連携し、100アイテムを超える地域産品の開発実績を有しています。

新商品の開発にとどまらず、地域ブランドの構築や販路開拓、生産者や地域事業者との連携を通じて、地域の魅力向上と売上創出を支援してきました。

地域のヒト・モノを巻き込んだ開発プロセスは、地域ならではの価値を生み出すだけでなく、関係者の意欲向上や食文化の継承にも寄与する取り組みです。今後も商品開発から販売までを一貫して支援し、地域の持続的な売上に貢献します。

【レッドホースコーポレーション株式会社】

本社：〒130-0015 東京都墨田区横網1-10-5 KOKUGIKAN FRONT BUILDING 2階

設立：1964年3月

代表者：代表取締役 山田 健介

事業内容：地域産業支援及び活性化事業、コンシューマー事業

URL： https://www.redhorse.co.jp/

【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

担当：見原(みはら)

電話番号：03-5637-7099

e-mail：service-info@redhorse.co.jp