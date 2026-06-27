この春リニューアルした絶景テラス「ザ・ヴェランダ神戸」で夏のサンセット＆ナイト営業を初開催（7/11～）。夕陽に染まる阪神間の街並みが、夜景に移り変わるダイナミックな情景を眺め過ごす特等席です。

神戸リゾートサービス株式会社

2026年4月にリニューアルオープンした神戸布引ハーブ園の絶景カフェテラス「ザ・ヴェランダ神戸」が今夏より、サンセット＆ナイト営業を初開催します。

夕陽に染まる阪神間の街並み、赤く染まる空、そして海と山が織りなすダイナミックな情景は、夕刻から夜にかけて、限られた時間の特等席となります。

夕刻からは次第に暑さも和らぎ、シャンパンやビールを片手に至高のひと時をお過ごしいただけます。

神戸布引ハーブ園は7/11（土）～8/30（日）は毎日ナイター営業を行っており、展望プラザ（山頂エリア）では、ビアテラス企画「神戸サマーテラス」や、イルミネーション企画「光の森」などのイベントも開催されており、夕方から夜にかけて存分にお楽しみいただけます。

夕刻の「ザ・ヴェランダ神戸」の全景夕陽に染まる「エメラルドラウンジ」

＜ザ・ヴェランダ神戸 サンセット＆ナイト営業 概要＞

ザ・ヴェランダ神戸のコンセプト

「ザ・ヴェランダ神戸」は、標高400mに位置し、

眼下には神戸、阪神間の街並み、そして豊かな緑と煌めく海が広がります。

古き良き神戸の洋館のイメージとモダンなカフェやバーが融合。

森に浮かぶテラスにはクラシックでラグジュアリーな絶景空間が広がります。

ザ・ヴェランダ神戸 営業時間 10:30～20:00

店舗営業時間

・ハーバルカフェ 10:30～16:30 ※LO16:00 ※ナイトタイムは営業いたしません

・ガーデンテラス Daytime 10:30～16:30

Nighttime 17:00～19:30

・スカイバー 14:00～19:30

※雨天、強風時は営業を縮小または中止する場合がございます

サンセット&ナイト営業の詳細 :https://www.kobeherb.com/topics/47586

ザ・ヴェランダ神戸カタログ（デジタルカタログ）

https://my.ebook5.net/Kobe_Nunobiki_Herb_Gardens/Veranda_catalog/

夜景を眺める絶景バーカウンター「スカイバー」夜の「スカイバー」モエ・エ・シャンドン（Moet & Chandon）を飲みながら優雅なひと時を・・・ロープウェイからも夜景を楽しめる

＜Daytimeのザ・ヴェランダ神戸＞

＜神戸布引ハーブ園のサマーシーズンは昼も夜も楽しめるコンテンツが充実＞

昼企画 ひまわり畑、遊び企画「わんぱくパーク」、屋内アトラクション「癒しの森」

キッズペーパークラフト、宝さがし企画、ハーブガイドブックづくり、涼フェア、

涼企画「ミストの森」

夜企画 イルミネーション企画「光の森」、ビアテラス企画「神戸サマーテラス」（昼から営業）

同時に開催されるナイト企画

展望エリアで開催されるイルミネーション企画「光の森」

■■神戸布引ハーブ園／ロープウェイについて ■■

新幹線・神戸市営地下鉄「新神戸駅」より徒歩約5分。神戸市街地や神戸北野異人館からすぐのアクセス良好な国内最大級のハーブ園です。ロープウェイで神戸・京阪神の街並みを眼下に眺めながら、約10分間の空中散歩をお楽しみいただくと、四季折々約200種75,000株のハーブや花々がお迎えします。レストランやカフェラウンジ、テラスで食事やスイーツを。ピクニックを楽しんだりハンモックでのんびりくつろいだりと、1日を優雅にお過ごしいただけます。