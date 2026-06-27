榊原 杏太選手 名古屋グランパスから期限付き移籍加入のお知らせ

株式会社石川ツエーゲン

この度、名古屋グランパスより榊原 杏太選手が期限付き移籍にて加入することが決定しましたのでお知らせいたします。期限付き移籍期間は、2027年6月30日までとなります。

なお、榊原 杏太選手は契約により期限付き移籍期間中、名古屋グランパスと対戦する全ての公式戦に出場することができません。

榊原 杏太(Kyota SAKAKIBARA)

◼️ポジション：FW

◼️生年月日：2001月10日20日

◼️出身地：静岡県

◼️身長/体重：168cm/62kg

◼️チーム歴：

中田サッカースポーツ少年団-清水エスパルスＪｒユース-名古屋グランパスＵ-１８-立正大-名古屋グランパス-藤枝ＭＹＦＣ

◼️出場記録：

J1リーグ 7試合(0得点)

J2リーグ 9試合(0得点)

J2・J3百年構想リーグ 1試合(0得点)

◼️コメント

このたび、名古屋グランパスから期限付き移籍で加入することになりました、榊原杏太です。

このクラブの勝利のために、自分の持っているすべてを出し切る覚悟で来ました。

ピッチで結果を残し、チームの目標達成に貢献できるよう、一日一日の練習から全力で取り組みます！