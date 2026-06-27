【FC大阪】リグレイ選手 期限付き移籍加入のお知らせ

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この度、FC大阪では、ブラジル・カンピオナート パウリスタ セリエA1 カピヴァリアーノFCよりリグレイ選手が期限付き移籍加入することとなりましたのでお知らせ致します。

なお期限付き移籍期間は2027/06/30までとなります。

【リグレイ選手 プロフィール】

名前：

リグレイ・ジュニオール・レイス・ダ・シルバ（Rigley Junior Reis Da Silva）

登録名：

リグレイ

ポジション：

FW

国籍：

ブラジル

生年月日：

2005/01/29（21歳）

身長/体重：

180cm/79kg

経歴：

2019 クルゼイロEC U-15（ブラジル）

2020-2021 コメルシアウFC U-20（ブラジル）

2022-2024 カピヴァリアーノFC U-20（ブラジル）

2024-2025 アヴァイFC（ブラジル／期限付き移籍）

2026～ ジョインヴィレEC（ブラジル／期限付き移籍）

コメント：

FC大阪のサポーターの皆さん、こんにちは！この素晴らしいクラブの一員になれることを、大変嬉しく思います。

私の力を信じてくださったフロント、テクニカルスタッフ、そしてすべての関係者の皆様に心から感謝します。

このユニフォームを着て、ピッチで全力を尽くし、チームの目標達成に貢献したいという強い気持ちでいっぱいです。

皆さんと共に素晴らしい瞬間を分かち合えることを楽しみにしています。

サポーターの皆さんの応援を糧に、毎試合、献身的に、そして全力でプレーすることを約束します。

素晴らしいシーズンにするために、共に戦いましょう！

応援よろしくお願いします。Muito Obrigado!

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