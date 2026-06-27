【8月24日(月)】ベーシック（東証GRT519A）秋山社長を囲む経営者交流会を開催

株式会社IR Robotics

株式会社IR Robotics（本社：東京都千代田区、代表取締役：金 成柱、HP：https://ir-robotics.co.jp/）は、自社が運営するビジネス系YouTubeチャンネル「IPOとM&Aどっちにする? TV」にて株式会社ベーシック（東証GRT519A）代表取締役社長 秋山 勝 氏をゲストに迎えた最新動画を公開いたしました。

また、本動画の公開を記念し、秋山社長から売却・買収・IPOについて直接学ぶことができる【先着20名限定】の「経営者限定オフライン交流会」を2026年8月24日(月)に開催することをお知らせいたします。

・登壇ゲスト：株式会社ベーシック（東証GRT519A）秋山社長とは

株式会社ベーシックは、2004年の設立以来「事業の成長を人の数で解決しない」という方針のもと、フロントオフィスDX事業を展開しています。

主力サービスであるBtoBマーケティングツール「ferret One」やフォーム作成管理ツール「formrun」を通じて、企業の業務自動化と生産性向上を支援し、2026年3月25日に東証グロース市場への上場を果たしました。

独自のSaaSビジネスによる高い収益性が市場から評価されており、2020年に比較メディア事業からSaaS事業への抜本的なピボットを完遂して以降、同事業を主力として強固な収益基盤を確立しています。

・YouTube動画公開について

同社は、12回もの事業売却と戦略的な買収を行い、時代のニーズに合わせて柔軟に事業を形作ってきました。特筆すべきは買収した事業を現在の主力サービスへと育て上げる手腕です。

2026年3月の上場後も高い成長を維持する裏側には、社員の納得度を極限まで高めた評価制度の改革など、盤石な組織運営がありました。

秋山社長は、「SaaSのビジネスは嘘がつけない。だからこそ、お客様の成功に集中できる」と語り、その言葉からは本質的な課題解決にこだわる経営姿勢がうかがえます。

過去12回の事業売却を経験する一方で、唯一の買収案件となったのが、Webフォーム作成ツール「formrun」の買収です。フォームというインターフェースを「靴紐や傘のように普遍的な価値を持つインフラ」と見抜き、買収を決断。その後、事業を130倍規模へと成長させたエピソードなど、秋山社長の経営哲学を下記よりぜひご視聴ください！

ご視聴はこちらから :https://youtu.be/TBSfW3LncIg

・交流会開催について

動画内では語りきれなかった、売却・買収・上場に至るまでの裏側について、秋山社長に直接質問・相談ができるクローズドな勉強会＆交流会「秋山塾」を開催いたします。

独自の経営哲学や本質を突いた経営論を間近で体感しながら、事業の売却・買収の要諦、新規事業づくりのコツ、組織マネジメントの実践知を学ぶことができます。

さらに、秋山社長が実際に経験したM&Aや事業成長の事例をもとに、経営判断の考え方や意思決定のプロセスについても深く理解いただけます。

■交流会概要

・日時：2026年8月24日(月) 18:00～21:00

・場所：半蔵門

・参加費：5,000円

・対象：企業の代表取締役

・定員：先着20名

・申込URL：https://www.irrobo-community.jp/event-details/beshikkuakiyamashachogatodansurukeieijukuandoshokujikai?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20260824(https://www.irrobo-community.jp/event-details/beshikkuakiyamashachogatodansurukeieijukuandoshokujikai?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20260824)

・こんな方におすすめ

・M&Aを通じた成長戦略、M&A実行時の意思決定のフレームワークを学びたい経営者の方

・IPOを見据え、事業のピボットや組織評価制度の改革を検討されている方

・SaaSビジネスのスケールアップにおける本質的なKPI設計に課題を感じている方

・第一線で活躍する上場企業経営者の「意思決定」に直接触れたい方

・お申込みについて

本交流会は、秋山社長と深くお話いただけるよう「先着20名限定」とさせていただいております。

募集開始後すぐの満席が予想されるため、ご参加を希望される方はお早めにお申し込みください。

交流会お申込みはこちらから :https://www.irrobo-community.jp/event-details/beshikkuakiyamashachogatodansurukeieijukuandoshokujikai?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20260824

・「IPOとM＆AどっちにするTV」とは

「IPOとM&Aどっちにする？TV」は、企業成長における重要な選択肢である「IPO」と「M&A」をテーマに、実体験に基づくリアルな体験と意思決定を発信するYouTubeチャンネルです。

実際にIPOやM&Aを経験した上場企業の経営者が出演し、意思決定の背景や成功・失敗の要因を深掘りすることで、経営者やビジネスパーソンにとって実践的な学びを提供しています。

株式会社IR Robotics

社名：株式会社IR Robotics

代表：金 成柱

本社：東京都千代田区麹町5-3-23 WeWork日テレ四谷ビル

事業内容：「成長企業がより成長するためのビジネスプラットフォームになる」をビジョンに掲げ、コンサルティング事業（IPO・経営者向け勉強会/IR活動支援）と人材紹介事業（ハイクラス人材向け）を展開。

会社HP： https://ir-robotics.co.jp/