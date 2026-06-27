「HIMEHINA WORLD Tour 2026 Final 2Days」先行予約販売グッズの通販開始！

株式会社Brave group

株式会社LaRa（本社：東京都港区、読み：ララ、以下「Studio LaRa」）は、2026年10月3日(土)・4日(日)にSGC HALL ARIAKEで開催する「HIMEHINA WORLD Tour 2026 Final 2Days」のライブグッズの先行予約販売を、2026年6月26日(金)より公式ECサイト「ヒメヒナマート」にて開始いたしました。受注期間は9月4日(金)23:59までの期間限定となります。

■「HIMEHINA WORLD Tour 2026 Final 2Days」ライブグッズ概要

2026年10月3日(土)・4日(日)の2日間、HIMEHINA WORLD Tour 2026『LIFETIME is BUBBLIN』の集大成となるグランドフィナーレ公演「HIMEHINA WORLD Tour 2026 Final 2Days」を開催いたします。

本公演は、2025年11月22日(土)・23日(日)にパシフィコ横浜で開催されたHIMEHINA LIVE 2025『LIFETIME is BUBBLIN』を皮切りに、国内6都市に加え、台北、ソウル、サンノゼでの海外公演を巡る、VTuber史上初（※）の単独ライブ・ワールドツアーの締めくくりとなる公演です。

本公演の開催に先駆け、グランドフィナーレを彩るライブグッズの事前販売を2026年6月26日(金)より実施いたします。今回のライブグッズは、当日の会場を華やかに楽しく彩る「ひめライト」「ひなライト」や、ペンライトがすっぽりハマる「バブリルペンライトスタンド」が登場。ライブでお馴染みの「バブフィナーレタオル」をはじめ、公演ごとにデザインされた「バブ-T」「バブバンド」など、フィナーレのライブを盛り上げるアイテムを多数ご用意しました。

また、楽曲「V」の衣装を着用した「ヒメヒナミニぬい」や、ファンクラブ会員限定で購入できる「ムニれぃ！ヒメだま」「ムニれぃ！ヒナだま」など、グランドフィナーレへの期待を日々高め、公演当日をより特別に楽しめるラインナップを取り揃えています。

さらに、「セゾンポイントモール」を経由して「ヒメヒナマート」へアクセスいただき、「セゾン×HIMEHINAコラボカード」を利用して決済いただくと、セゾン永久不滅ポイントが最大10倍になるキャンペーンを実施いたします。

※自社調べ：2026年3月時点、単独ワンマンとしてのライブツアーにおいて史上初

販売ページ :https://himehina.jp/store?locale=ja&collection=world-tour26-finale【商品一覧】

ひめライト／ひなライト

ひめライトボディストラップ／ひなライトボディストラップ

バブリルペンライトスタンド ver.ひめ／バブリルペンライトスタンド ver.ひな

オーロラ泡缶バッジ『GRAND FINALE』セット／オーロラ泡缶バッジ『ヒメヒナウタミタ祭』セット

バブフィナーレタオル

V衣装のヒメヒナミニぬい ver.ひめ／V衣装のヒメヒナミニぬい ver.ひな

オーロラバブステッカーセット

ムニれぃ！ヒメだま【FC限定】／ムニれぃ！ヒナだま【FC限定】

フィナれぃ！ラバーキーホルダー【FC限定】

バブ-T ver.GRAND FINALE／バブ-T ver.ヒメヒナウタミタ祭

バブバンド ver.GRAND FINALE／バブバンド ver.ヒメヒナウタミタ祭

予約期間：受付中 ～ 2026年9月4日(金)23:59まで

配送時期：2026年9月下旬ごろから順次（予定）

※FC限定はオンライン販売のみとなります。会場での販売はございません。

※7月12日(日)までにご購入いただいた場合、商品を確実にご用意します。以降は予約予定数に達し次第、販売終了となる場合がございます。

※中東情勢の影響により商品のお届けが遅れる場合がございます。予めご了承ください。

■「HIMEHINA WORLD Tour 2026 Final 2Days」概要

グランドフィナーレ公演「HIMEHINA WORLD Tour 2026 Final 2Days」は、以下の通り開催します。

なお、本公演のチケットは2026年6月26日(金)より、プレイガイド1次先行を受付開始しています。詳細は、特設サイトもご確認ください。

特設サイト :https://spc.himehina.jp/world-tour26

Day1『ヒメヒナウタミタ祭 ～負けないでもう少し最後まで走り抜けて～』

Day2『LIFETIME is BUBBLIN -GRAND FINALE-』

▌公演日程

・2026年10月3日(土) SGC HALL ARIAKE

・2026年10月4日(日) SGC HALL ARIAKE

▌チケット販売スケジュール

・プレイガイド1次先行：2026年6月26日(金)～7月19日(日)

・プレイガイド2次先行：2026年7月24日(金)～8月16日(日)

・プレイガイド先着先行：2026年8月29日(土)～

・一般販売：2026年9月5日(土)～

▌チケット情報

［2Days通しチケット］

・Sエリア アリーナスタンディング《S特典(両日)》 31,600円（税込）

・Sエリア 指定席《S特典(両日)》 31,600円（税込）

・Aエリア アリーナスタンディング 19,600円（税込）

・Aエリア 指定席 19,600円（税込）

［1Dayチケット（日付指定）］

・SSエリア アリーナスタンディング《SS特典付》※FC限定 27,800円（税込）

・Sエリア アリーナスタンディング 《S特典付》 15,800円（税込）

・Sエリア 指定席《S特典付》 15,800円（税込）

・Aエリア アリーナスタンディング 9,800円（税込）

・Aエリア 指定席 9,800円（税込）

・Aエリア アリーナスタンディング(U-18) 5,800円（税込）

・車椅子専用指定席 9,800円（税込）

▌SSエリア・Sエリア特典情報

［SS特典］

・バブ刺繍ワッペンバッジ【大】／球体ペンライト用クリアステッカー／ひめひなしゃぼんだまセット

［S特典］

・バブ刺繍ワッペンバッジ

＜注意事項＞

・ご購入における枚数制限は、チケットの券種により異なります。申込時にご確認ください。

・本公演は、年齢制限がございません。6歳以上の方には、チケットが必要です。

■「HIMEHINA（ヒメヒナ）」プロフィール

感情を叫ぶようなハイトーンな歌声を持つ田中ヒメと、優しい歌声でヒメとの美しいハーモニーを奏でる鈴木ヒナのバーチャルユニット「HIMEHINA」。バーチャルアーティストとして歌やダンスといった音楽活動を中心としている。

なかでも、ハイクオリティなMVとLIVEパフォーマンスには定評があり、YouTubeチャンネル登録者数は112万人、動画の総再生回数は6.8億回を超える。

2025年7月には4thアルバム『Bubblin』をリリース。5,000万回再生を記録した『愛包ダンスホール』や、公開1年を待たずに1,000万再生を記録した『V』、そのほか『LADY CRAZY』『キスキツネ』など、全17トラックを収録。

さらに、同アルバムを冠したツアー「HIMEHINA WORLD Tour 2026『LIFETIME is BUBBLIN』」を同年11月より開催中。本ツアーはパシフィコ横浜での2Days公演を皮切りに、日本7都市・台北・ソウル・サンノゼを巡り、VTuber史上初（※）となる単独ワールドツアーである。

8月にはZepp DiverCity Tokyoでの凱旋公演、10月3日(土)・10月4日(日)にはSGC HALL ARIAKEにてワールドツアーグランドフィナーレ2Daysが開催決定！

※自社調べ：2026年3月時点、単独ワンマンとしてのライブツアーにおいて史上初

【HIMEHINA WORLD Tour 2026『LIFETIME is BUBBLIN』 日程】

横浜会場：パシフィコ横浜 国立大ホール ｜2025年11月22日(土) 、11月23日(日)

福岡会場：Zepp Fukuoka｜2026年1月17日(土)

大阪会場：Zepp Osaka Bayside｜2026年2月11日(水・祝)

宮城会場：仙台GIGS｜2026年3月14日(土)

愛知会場：Zepp Nagoya｜2026年4月11日(土)

北海道会場：Zepp Sapporo｜2026年5月2日(土)

台北会場：Zepp New Taipei｜2026年6月6日(土)

ソウル会場：YES24 LIVE HALL｜2026年6月28日(日)

サンノゼ会場：San Jose Civic｜2026年7月24日(金)

東京凱旋公演会場：Zepp DiverCity Tokyo｜2026年8月11日(火・祝)

＜HIMEHINA WORLD Tour 2026 Final 2Days 日程＞

Day1『ヒメヒナウタミタ祭 ～負けないでもう少し最後まで走り抜けて～』：SGC HALL ARIAKE｜2026年10月3日(土)

Day2『LIFETIME is BUBBLIN -GRAND FINALE-』：SGC HALL ARIAKE｜2026年10月4日(日)

特設サイト :https://spc.himehina.jp/world-tour26【4thアルバム『Bubblin』概要】[動画: https://www.youtube.com/watch?v=9Nv72ioXrxs ]

HIMEHINA WORLD Tour 2026『LIFETIME is BUBBLIN』のベースとなる本アルバムは、2025年7月に発売し、moraハイレゾ アルバムランキングで1位を獲得。さらに表題曲『バブリン』はテレビ朝日系全国放送「musicるTV」のオープニングテーマに起用されるなど、リリース後も注目を集め続けています。

特設サイト :https://himehina.jp/pages/4th-album-bubblin＜公式リンク＞

・HIMEHINA YouTube：https://www.youtube.com/c/HimeHina/

・HIMEHINA TikTok：https://www.tiktok.com/@himehina.80/

・HIMEHINA Instagram：https://www.instagram.com/himehina_official/

・田中ヒメ X：https://x.com/HimeTanaka_HH/

・鈴木ヒナ X：https://x.com/HinaSuzuki_HH/

・HIMEHINA HP：https://himehina.jp/

・HIMEHINA オリジナルMV一覧：https://www.youtube.com/playlist?list=PL1tX8zAv8bPk85chzXCyh6CgEyqFAdxwV

＜コピーライト＞

(C)LaRa

■採用情報

Studio LaRaでは、さらなる体制強化を目指し、積極的な採用活動を行っております。

現在、下記の職種を積極的に募集しています。

・MDディレクター：https://hrmos.co/pages/bravegroup/jobs/000300010037

・グラフィックデザイナー：https://hrmos.co/pages/bravegroup/jobs/000300010034

・Studio LaRa求人情報：https://hrmos.co/pages/bravegroup/jobs/000300010032

■会社概要

株式会社LaRa

有志の創作集団「田中工務店」を原形とし、Creative至上主義を掲げた、その遺伝子をそのままに設立された創作スタジオです。バーチャルアーティストの活動運営やMusic Videoなどの作品制作、AR融合型のライブ興行など、やりたい事を気の赴くがままに創造しています。

・Studio LaRa 公式サイト：https://www.lara.inc/

・Studio LaRa 公式X：https://x.com/LaRa_km10/

株式会社Brave group

・設立：2017年10月11日

・資本金：67.1億円（資本剰余金含む）

・代表者名：代表取締役 野口 圭登

・所在地：東京都港区芝4-1-28 PMO田町III8階

・事業内容：IP Production/IP Platform/IP Solution

・公式サイト：https://bravegroup.co.jp/

・採用サイト：https://recruit.bravegroup.co.jp/

・公式メディア：https://media.bravegroup.co.jp/

・公式X：https://x.com/bravegroup_vt/

・グループ会社一覧：https://bravegroup.co.jp/company/#group-company