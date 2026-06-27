公益社団法人日本医師会松本吉郎日本医師会長

日本医師会は６月27日、第162回日本医師会定例代議員会を開催し、松本吉郎氏を会長に選任・選定することを決議。松本会長が無投票で三選を果たした。

日本医師会では今年、役員改選期を迎え、5月20日に「日本医師会役員及び裁定委員の選任・選定並びに代議員会議長及び副議長の選定に関する公示」を行い、6月6日に立候補の届出期日を迎えていた。

その結果、全ての役職の立候補が定数内であったため、当日上程された「第2号議案 日本医師会役員（会長、副会長、常任理事、理事、外部理事、監事、外部監事）及び裁定委員選任の件」並びに「第3号議案 日本医師会役員（会長、副会長、常任理事）選定の件」において挙手による決議を行い、候補者全員が選任・選定された。

松本会長は山口県出身の71歳。浜松医大卒業後、埼玉県医師会理事・常任理事、大宮医師会長、日本医師会常任理事を経て、令和４年から現職を務めている。

当日に選任・選定された日本医師会役員は以下の通りとなっている（敬称略）。

会長：松本吉郎（埼玉県）

副会長：茂松茂人（大阪府）、池端幸彦（福井県）、城守国斗（京都府）

常任理事：長島公之（栃木県）、江澤和彦（岡山県）、渡辺弘司（広島県）、今村英仁（鹿児島県）、黒瀬巌（東京都）、坂本泰三（兵庫県）、濱口欣也（福岡県）、笹本洋一（北海道）、佐原博之（石川県）、松岡かおり（千葉県）、藤原慶正（秋田県）、加藤豊（愛知県）、小中俊太郎（群馬県）、磯崎哲男（神奈川県）

理事：尾崎治夫（東京都）、須藤英仁（群馬県）、八田昌樹（兵庫県）、安田健二（石川県）、村上博（愛媛県）、高橋健太郎（滋賀県）、高木伸也（青森県）、牧角寛郎（鹿児島県）、加藤智栄（山口県）、伊在井みどり（岐阜県）、田名毅（沖縄県）、間瀬憲多朗（茨城県）、檜山桂子（広島県）

外部理事：松家治道（北海道）

監事：加納康至（大阪府）、大西浩之（鹿児島県）

外部監事：土谷明男（東京都）

問い合わせ先：日本医師会総務課、広報課 TEL03‐3946‐2121（代）

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