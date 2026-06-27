【店頭＆オンラインで同時販売】描き下ろしグッズが当たる！君のことが大大大大大好きな100人の彼女 WEBくじ第3弾『DokiDoki(ハート)ナイトプール 1st.』販売開始!

株式会社ディ・テクノ

株式会社ディ・テクノ（本社：東京都港区 代表取締役：市原 高明）は、2026年6月27日(土)より、

「君のことが大大大大大好きな100人の彼女 WEBくじ第3弾『DokiDoki(ハート)ナイトプール 1st.』」

の販売を開始いたしました。

TVアニメ『君のことが大大大大大好きな100人の彼女』にて、

シリーズ第3弾となるWEBくじ「DokiDoki(ハート)ナイトプール 1st.」が登場！

描き下ろしイラストを使用したグッズが「WEBくじ出張所」として全国の販売店舗と、オンラインくじサイト「WEBくじ」にて販売されます。

今回はナイトプールをテーマに、羽香里・楠莉・羽々里・胡桃・芽衣・育・美々美・愛々の合計8人の彼女を描き下ろし。きらびやかなナイトプールの夜を彩る彼女たちのキュートな水着姿を楽しめるグッズが満載です。

彼女たちをLEDできらめかせるA賞「ライティングアクリルスタンド」をはじめ、クリア素材が輝くB賞「A3クリアポスター」、全身イラストを全種集めたくなるC賞「アクリルスタンド」、お部屋を彩るD賞「A4アートボード」、ジュエリーパーツが光り輝くE賞「ジュエリー缶バッジ」など豪華ラインナップとなっております。

店頭限定のラストWIN賞には大判の「BIGバスタオル」、オンライン限定ラストWIN賞には「特大タペストリー」が登場！さらにオンラインでは5枚購入ごとにブロマイドが1枚もらえる購入特典もご用意。

ぜひお楽しみください。

■賞品ラインナップ

［A賞］ライティングアクリルスタンド (全1種)

［B賞］A3クリアポスター (全8種)

［C賞］アクリルスタンド (全8種)

［D賞］A4アートボード (全8種)

［E賞］ジュエリー缶バッジ (全8種)

[オンライン限定購入特典] ブロマイド (全8種)

一度の注文で5枚購入ごとにもれなくランダムで1つプレゼント

［オンライン限定ラストWIN賞］特大タペストリー (全8種)

BOXのくじをすべて引き終えると必ずもらえる豪華特典

［店頭限定ラストWIN賞］BIGバスタオル (全1種)

店頭でBOXの最後のくじを引くと必ずもらえる豪華特典

［モアチャン！］くじ購入枚数がそのまま応募数に。

くじを購入されたお客様の中から抽選で5名様にアクリルパネルをプレゼント。

店頭で購入された方はくじ半券のシリアルコードを使って応募いただけます。(全1種)

<全賞品画像>

※画像はイメージとなり、実物とは異なる場合があります。

■サービス詳細

・サービス名

君のことが大大大大大好きな100人の彼女 WEBくじ第3弾『DokiDoki(ハート)ナイトプール 1st.』

・サービスサイトURL

https://web-kuji.jp/lotteries/hyakkano3

・『WEBくじ出張所』販売店舗リスト

https://web-kuji.jp/lotteries/hyakkano3/sale_stores

・WEBくじ公式Twitter

https://twitter.com/web_kuji

・販売価格

くじ１枚：790円（税込） ※1注文につき最大81枚まで

送料：初回のみ 770円（税込）

※送料は1回目の注文のみ発生します。2回目以降の注文は送料無料です。

・販売期間

2026/6/27(土) 12:00～2026/8/6(木) 17:59

※販売期間は変更となる場合があります。

※店頭販売は店舗の事情によりお取扱いが中止になる場合や発売時期が異なる場合がございます。店頭分はなくなり次第終了となります。

・支払い方法

クレジットカード・Vプリカ・キャリア決済・PayPay(ペイペイ)・メルペイ

※店舗でのお支払い方法は、お買い求めの店舗にお問い合わせいただきますようお願いいたします。

・オンライン商品発送時期

2026年10月中旬～下旬

＜著作権表記＞

(C)中村力斗・野澤ゆき子／集英社・君のことが大大大大大好きな製作委員会