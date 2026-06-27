五月田 星矢選手 テゲバジャーロ宮崎より完全移籍加入のお知らせ

ALBIREX SINGAPORE PTE LTD

このたび、五月田 星矢選手がテゲバジャーロ宮崎より完全移籍で加入することが決定しましたので、お知らせいたします。

プロフィール

氏名

五月田 星矢（さつきだ せいや）

背番号

7

ポジション

MF

生年月日

2002年4月18日 (24歳)

出身地

長崎県

身長 / 体重

172cm / 70kg

利き足

右

チーム歴

V・ファーレン長崎U-15 → V・ファーレン長崎U-18 → V・ファーレン長崎 → レイラック滋賀FC → テゲバジャーロ宮崎

※出場記録はオフィシャルサイト(https://www.albirex.com.sg/news/44947/)にてご確認ください。

コメント

この度、テゲバジャーロ宮崎から完全移籍することになりました五月田星矢です。

シンガポールを代表する歴史あるクラブ、そしてFC Jurongとしての新たなスタートの時にクラブの1人としてプレーできることをすごく嬉しく思っています！



自分自身、攻守に渡り献身的にプレーできることが強みなのでそういったプレーは継続しつつ、ゴール、アシストといった目に見える結果を強く求めてチームの勝利に貢献したいと思っています！



チームとしても、個人としてもリーグ優勝、そしてACL2で優勝することを目標に、日々成長を続けFC Jurongの1人として尽力したいと思います！ よろしくお願いします！