五月田 星矢選手 テゲバジャーロ宮崎より完全移籍加入のお知らせ

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ALBIREX SINGAPORE PTE LTD


このたび、五月田 星矢選手がテゲバジャーロ宮崎より完全移籍で加入することが決定しましたので、お知らせいたします。


プロフィール

氏名


五月田 星矢（さつきだ せいや）



背番号


7



ポジション


MF



生年月日


2002年4月18日 (24歳)



出身地


長崎県



身長 / 体重


172cm / 70kg



利き足




チーム歴


V・ファーレン長崎U-15 → V・ファーレン長崎U-18 → V・ファーレン長崎 → レイラック滋賀FC → テゲバジャーロ宮崎



※出場記録はオフィシャルサイト(https://www.albirex.com.sg/news/44947/)にてご確認ください。


コメント

この度、テゲバジャーロ宮崎から完全移籍することになりました五月田星矢です。
シンガポールを代表する歴史あるクラブ、そしてFC Jurongとしての新たなスタートの時にクラブの1人としてプレーできることをすごく嬉しく思っています！

自分自身、攻守に渡り献身的にプレーできることが強みなのでそういったプレーは継続しつつ、ゴール、アシストといった目に見える結果を強く求めてチームの勝利に貢献したいと思っています！

チームとしても、個人としてもリーグ優勝、そしてACL2で優勝することを目標に、日々成長を続けFC Jurongの1人として尽力したいと思います！ よろしくお願いします！