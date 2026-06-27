五月田 星矢選手 テゲバジャーロ宮崎より完全移籍加入のお知らせ
ALBIREX SINGAPORE PTE LTD
この度、テゲバジャーロ宮崎から完全移籍することになりました五月田星矢です。
このたび、五月田 星矢選手がテゲバジャーロ宮崎より完全移籍で加入することが決定しましたので、お知らせいたします。
プロフィール
氏名
五月田 星矢（さつきだ せいや）
背番号
7
ポジション
MF
生年月日
2002年4月18日 (24歳)
出身地
長崎県
身長 / 体重
172cm / 70kg
利き足
右
チーム歴
V・ファーレン長崎U-15 → V・ファーレン長崎U-18 → V・ファーレン長崎 → レイラック滋賀FC → テゲバジャーロ宮崎
※出場記録はオフィシャルサイト(https://www.albirex.com.sg/news/44947/)にてご確認ください。
コメント
この度、テゲバジャーロ宮崎から完全移籍することになりました五月田星矢です。
シンガポールを代表する歴史あるクラブ、そしてFC Jurongとしての新たなスタートの時にクラブの1人としてプレーできることをすごく嬉しく思っています！
自分自身、攻守に渡り献身的にプレーできることが強みなのでそういったプレーは継続しつつ、ゴール、アシストといった目に見える結果を強く求めてチームの勝利に貢献したいと思っています！
チームとしても、個人としてもリーグ優勝、そしてACL2で優勝することを目標に、日々成長を続けFC Jurongの1人として尽力したいと思います！ よろしくお願いします！