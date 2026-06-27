初音ミクのパッケージ、コラボレーションイラストを多数手がけるアーティスト、iXimaの初の個展「初音ミクとEko iXimaのミクストメディア展」開催決定！入場整理券申込受付中！

株式会社アニメイトホールディングス

初音ミク、ピアプロキャラクターズのパッケージ、コラボレーションイラストを多く手がけるアーティスト、iXima の初の個展が開催決定！

出力された「初音ミク」たちと共存する空間。手描き、コラージュ、インスタレーションなど様々な表現を合わせ実在感を増したデジタルイラスト。彼女と私たちの次元が少し近づく展覧会です。

2013年に発売された歌声合成ソフトウェア『KAITO V3』以降、『初音ミクV3～NT』をはじめとしたラインナップで最も長く初音ミクたちのパッケージイラスト・衣装デザインを手掛けているiXimaが、展覧会のために多くの描き下ろしイラストを作成。

会場では、本展覧会のキービジュアルをはじめとしたイラストを用いて、作家本人が手描き加筆したこの世に１点だけの特別な作品や、特殊印刷、多層アクリル印刷など、イラストイメージに合わせて表現された作品を展示し、販売いたします。

その他展覧会オリジナル商品も多数ご用意しております。

開催概要

イベント名：初音ミクとEko iXimaのミクストメディア展

会期 ：2026年8月22日(土)～9月6日(日) 【16日間】

開催時間 ：11:00～21:00

※最終入場は閉場時間の30分前 ※最終日は18:00閉場

会場 ：PARCO FACTORY (池袋PARCO本館7F)

〒171-8557 東京都豊島区南池袋1-28-2

池袋駅東口より徒歩1分

主催 ：初音ミクとEko iXimaのミクストメディア展 実行委員会

特別協力 ：クリプトン・フューチャー・メディア株式会社

イベント公式HP：https://mikuandixima-exhibition.com

イベント公式X ：@miku_and_ixima(https://x.com/miku_and_ixima)

※イベント日時、内容などは諸般の事情により予告なく変更、延期、中止となる場合がございます。

※最新情報については、イベント公式ホームページおよび公式Ｘにてご確認ください。

入場予約

本イベントは入場無料となっておりますが、混雑緩和のため全日事前予約制でのご入場とさせていただきます。

申込期間：2026年6月27日（土）12:00～各対象日の前日23:59まで

申込先 ：https://livepocket.jp/t/mikuandixima-exhibition

※お申し込みは先着順となります。各枠定員に達し次第、受付を終了いたします。

※1回のお申し込みでおひとり様2枚までお申し込みいただけます。

※場内は入れ替え制ではございません。

※入場整理券は無料です。

※お申し込みに空きがある時間帯に限り、当日、入場整理券をお持ちでないお客様のご入場も受け付ける予定です。

※ご来場を希望されるお客様は、イベント公式HP注意事項をご確認の上、入場整理券をお申し込みください。

入場特典 Eko iXimaご挨拶名刺（全3種）

ご入場時に「Eko iXimaご挨拶名刺」(全3種)のうち1枚をランダムでプレゼントいたします。

入場特典 Eko iXimaご挨拶名刺（全3種）

※数に限りがございます。配布予定枚数に達し次第配布終了となります。

※画像はイメージです。