初音ミクのパッケージ、コラボレーションイラストを多数手がけるアーティスト、iXimaの初の個展「初音ミクとEko iXimaのミクストメディア展」開催決定！入場整理券申込受付中！

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株式会社アニメイトホールディングス



初音ミク、ピアプロキャラクターズのパッケージ、コラボレーションイラストを多く手がけるアーティスト、iXima の初の個展が開催決定！


出力された「初音ミク」たちと共存する空間。手描き、コラージュ、インスタレーションなど様々な表現を合わせ実在感を増したデジタルイラスト。彼女と私たちの次元が少し近づく展覧会です。



2013年に発売された歌声合成ソフトウェア『KAITO V3』以降、『初音ミクV3～NT』をはじめとしたラインナップで最も長く初音ミクたちのパッケージイラスト・衣装デザインを手掛けているiXimaが、展覧会のために多くの描き下ろしイラストを作成。



会場では、本展覧会のキービジュアルをはじめとしたイラストを用いて、作家本人が手描き加筆したこの世に１点だけの特別な作品や、特殊印刷、多層アクリル印刷など、イラストイメージに合わせて表現された作品を展示し、販売いたします。


その他展覧会オリジナル商品も多数ご用意しております。



開催概要

イベント名：初音ミクとEko iXimaのミクストメディア展


会期　　　：2026年8月22日(土)～9月6日(日) 【16日間】


開催時間　：11:00～21:00


　　　　　　　※最終入場は閉場時間の30分前　※最終日は18:00閉場


会場　　　：PARCO FACTORY (池袋PARCO本館7F)


　　　　　　　〒171-8557 東京都豊島区南池袋1-28-2


　　　　　　　池袋駅東口より徒歩1分



主催　　　：初音ミクとEko iXimaのミクストメディア展 実行委員会


特別協力　：クリプトン・フューチャー・メディア株式会社



イベント公式HP：https://mikuandixima-exhibition.com


イベント公式X ：@miku_and_ixima(https://x.com/miku_and_ixima)



※イベント日時、内容などは諸般の事情により予告なく変更、延期、中止となる場合がございます。


※最新情報については、イベント公式ホームページおよび公式Ｘにてご確認ください。


入場予約

本イベントは入場無料となっておりますが、混雑緩和のため全日事前予約制でのご入場とさせていただきます。



申込期間：2026年6月27日（土）12:00～各対象日の前日23:59まで


申込先　：https://livepocket.jp/t/mikuandixima-exhibition



※お申し込みは先着順となります。各枠定員に達し次第、受付を終了いたします。


※1回のお申し込みでおひとり様2枚までお申し込みいただけます。


※場内は入れ替え制ではございません。


※入場整理券は無料です。


※お申し込みに空きがある時間帯に限り、当日、入場整理券をお持ちでないお客様のご入場も受け付ける予定です。


※ご来場を希望されるお客様は、イベント公式HP注意事項をご確認の上、入場整理券をお申し込みください。


入場特典　Eko iXimaご挨拶名刺（全3種）

ご入場時に「Eko iXimaご挨拶名刺」(全3種)のうち1枚をランダムでプレゼントいたします。



入場特典　Eko iXimaご挨拶名刺（全3種）

※数に限りがございます。配布予定枚数に達し次第配布終了となります。


※画像はイメージです。