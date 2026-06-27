ぱらすと！FINAL ONE MAN LIVE「襲鳴祭」、赤羽ReNY alphaにて2026年8月29日に開催決定！

株式会社ClaN Entertainment

株式会社ClaN Entertainment（本社：東京都港区、代表取締役社長：太田 正仁、以下ClaN）は、運営を手がける「ぱらすと！」最後のライブとなるワンマンライブ『FINAL ONE MAN LIVE「襲鳴祭」』を赤羽ReNY alphaで開催することをお知らせします。

公演概要

「ぱらすと！」のフィナーレを飾る『FINAL ONE MAN LIVE「襲鳴祭」』が開催決定！

襲鳴祭から約1年。 これまで応援してくださった皆様への感謝を胸に、全身全霊のパフォーマンスを披露します！

◼︎イベント名

FINAL ONE MAN LIVE「襲鳴祭」

◼︎出演

ぱらすと！、Signite、Sunglows、melctose、薬師乃しの、柑原あさひ、鈴神うたね

◼︎開催日時

2026年8月29日（土）

第1部：開場14:30 / 開演15:00

第2部：開場18:30 / 開演19:00

◼︎会場

赤羽ReNY alpha（東京都北区赤羽１丁目７－９）

◼︎チケット情報

VIP推しチケット：22,500円（税込）

グッズ付きチケット：12,500円（税込）

一般チケット：4,500円（税込）

※ドリンク代別途必要

※未就学児童入場不可、小学生以上有料

※全自由

チケット申し込み

URL：https://l-tike.com/st1/parast-hp-2026

グッズ

ラインナップ

◼︎オリジナルTシャツ 全1種

【販売価格】4,500円（税込）

【種類】サイズ：L

【素材】綿100％

◼︎オリジナルタオル 全1種

【販売価格】3,500円（税込）

【サイズ】21cm×115cm

【素材】綿100%

◼︎トートバッグ 全1種

【販売価格】3,000円（税込）

【素材】コットン



◼︎アクリルスタンド 全3種

【販売価格】各2,000円（税込）

【サイズ】本体/約W80×H140mm 台座/約W50×H50mm

【素材】アクリル

◼︎ランダムくじ

【販売価格】700円（税込）

ブロマイド3枚セット：全16種

ステッカーセット：全3種

アクリルキーホルダー：全3種

缶バッジ：全8種



【当たり内容】

・直筆サイン入りアクリルスタンド

・直筆サイン入りライブポスター

・直筆サイン入りアクリルパネル

・タペストリー（B2サイズ）

・選択可能ミーグリチケット

※「ブロマイド3枚セット（全16種）・缶バッジ（全8種）」は、一定の確率で直筆サイン入りが封入されております。

※ランダムくじは1会計30個までとさせていただきます。

※商品画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございますので、予めご了承ください。

1会計12,000円以上ご購入いただくとライブKVショッパー をプレゼント！

◼︎物販・チケット特典交換日時

日時：2026年8月29日(土) 11:30~

場所：赤羽ReNY alpha

◼︎注意事項

※会場および近隣のご迷惑となりますため、開始時間前の会場周辺での待機はご遠慮ください。

※開場時間の前後では列形成のため、物販を一時中断させていただきます。

※販売場所・販売開始/終了時間は予告なく変更になる場合がございます。

※数に限りがございます。品切れの際はご容赦ください。

※不良品の交換も当日会場対応のみとなります。ご購入後のご確認をお願い申し上げます。

◼︎決済について

【物販】売り場では下記決済がご利用いただけます。

現金、各クレジットカード、各電子マネー決済、各QRコード決済をご利用いただけます。

※クレジットカード決済のお支払は一括払いのみとなります。

※現金払いと他決済の併用はできません。

※通信環境等の事情によりご利用いただけない場合がございます。

※当日、やむを得ない事情等で現金外決済のご利用を中止させていただく場合がございます。

※レジ袋のご用意はございませんので予めご了承ください。

楽屋花・ファンレター受付

楽屋花受付

◼︎サイズの指定

設置可能なサイズ：概ね50cm四方 前後サイズ推奨

◼︎配送

指定時間にて花屋又は宅配業者にお伝えください。

指定時間外のお届けは受け取りが出来ませんのでご注意ください。

また、個人様でのお届けや納品につきましてはお断りさせていただきますのでご了承くださいませ。

搬入可能時間：8月29日（土）10:00~12:00 @赤羽ReNY alpha

◼︎回収

回収は不要です

◼︎備考

※今イベントはフラワースタンドの受付不可となっておりますのでご注意ください。

※本件に関するお問い合わせは受付しておりません。

ファンレター・プレゼント受付

・当日ファンレター・プレゼント受付ボックスを会場内に設置いたします。

下記注意事項をご確認いただいた上、当日ファンレター・プレゼントボックスにお入れください。

・プレゼントの受付はイベント参加者のみご対応いたします。

・一度お預かりしたプレゼントの返品対応はいたしません。

・お預かりできないものは処分となりますのでご注意ください。

・手紙部分にはハンドルネームもしくはX（旧Twitter）名のみをご記入いただき、個人情報は記載しないようご注意ください。

◼︎本公演に関するお問い合わせ

シャムロック

TEL 03-5302-2796（13:00～17:00）

◼︎備考

公演内容、出演者の変更などによるチケットの払い戻しには対応いたしかねます。

本公演のインターネット配信はございません。

本公演の撮影、録画、録音は禁止となります。

「株式会社ClaN Entertainment」について

「人生を変える、エンターテイメントを」

株式会社ClaN Entertainmentは「人生を変える、エンターテイメントを」をスローガンに、VTuberをはじめとするインフルエンサーに特化したエンターテイメント企業です。



本社所在地：〒105-7444 東京都港区東新橋一丁目６－１

代表者：代表取締役社長 太田 正仁

設立年月日：2022年４月１日

資本金等：約20億円（資本剰余金含む）

コーポレートサイト：https://clan-entertainment.com/

会社紹介資料：https://speakerdeck.com/clan_entertainment/recruting

採用サイト：https://herp.careers/v1/clanats



■ 本件に関するお問い合わせ

会社名：株式会社ClaN Entertainment

担当：経営管理部 広報

E-mail：pr@clan-ntv.jp