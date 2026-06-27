生成AIは商品推薦でどんな検索クエリを使うのか？Optyino.aiがAI回答5,707件を分析、ChatGPT5.2は平均8.16語で最長

株式会社Wallabee

株式会社Wallabeeは、AI検索時代のブランド露出を可視化・最適化するGEO/AIO/LLMOプラットフォーム「Optyino.ai」（オプティーノエーアイ）に蓄積されたAI回答ログをもとに、生成AIが商品・サービスを推薦する際に、どのような検索クエリを用いて情報収集しているのかを分析しました。

本調査では、「おすすめの洗濯機」「おすすめの冷蔵庫」「おすすめの掃除機」「おすすめのスーツケース」「おすすめのポータブル電源」「おすすめのヘッドホン」など、おすすめ系プロンプト10件を対象に、2025年9月6日から2026年3月14日までに取得されたAI回答5,707件を分析しました。

調査サマリー

本調査では、Optyino.aiのAI回答ログをもとに、生成AIが商品推薦系の質問に回答する際、どのような検索クエリを用いて外部情報を収集しているのかを分析しました。

そのうち、検索クエリ情報が取得できたログを対象に、検索クエリ数、平均クエリ語数、平均検索回数などを集計しました。

分析の結果、AIモデルごとに検索行動には大きな違いが見られました。

ChatGPT5.2は平均クエリ語数が8.16語と最も長く、1回あたりの検索クエリが具体的になる傾向が見られました。

一方、Gemini 2.5 Flashは平均クエリ語数が2.71語と短く、短い検索クエリを多く発行する傾向が見られました。

また、ChatGPT-miniは平均検索回数が2.97回と最も多く、商品カテゴリによって検索回数や検索言語に差が見られました。

Claude Sonnet 4.5は平均検索回数0.82回、平均クエリ語数2.51語となり、今回分析したモデルの中では検索回数が比較的少ない傾向が見られました。

今回の結果から、GEO対策では、単にAI回答に引用されるかどうかだけでなく、AIモデルごとに「どのような検索クエリで情報収集しているのか」を把握することが重要だと考えられます。

調査の背景

検索行動は、従来のGoogle検索に加えて、ChatGPT、Gemini、Claude、Perplexity、Google AI Overview、Google AI Modeなどの生成AIに質問する形へと広がりつつあります。

この変化により、企業のマーケティング活動では、検索結果で上位表示されるSEOだけでなく、AI回答の中で自社ブランドや自社サイトがどのように言及・引用されるかを把握する「GEO」の重要性が高まっています。

特に、「おすすめの洗濯機」「おすすめの冷蔵庫」「おすすめのヘッドホン」などの商品推薦系クエリでは、AIが回答を生成する前に外部検索を行い、複数の情報源を参照する場合があります。

その際、AIがどのような検索クエリを発行しているかによって、AIに参照されやすいWebページやコンテンツの条件は変わります。

たとえば、短いキーワードで広く検索するAIと、長い複合クエリで絞り込んで検索するAIでは、GEO対策において重視すべきコンテンツ設計も異なる可能性があります。

そこで今回、WallabeeはOptyino.ai上のAI回答ログを用いて、生成AIモデルごとの検索クエリ傾向を分析しました。

主な調査結果

1．ChatGPT5.2は平均クエリ語数8.16語で最長。具体的な条件を含む検索クエリを使う傾向

AIモデル別の平均クエリ語数は以下の通りです。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/124655/table/15_1_1e537cee153daa64ba63d670f38d20ae.jpg?v=202606270551 ]

AIモデル別に平均クエリ語数を比較すると、ChatGPT5.2は8.16語と最も長く、1回あたりの検索クエリが具体的になる傾向が見られました。

ChatGPT5.2は、平均検索回数が1.12回と比較的少ない一方で、1回あたりの検索クエリが長い結果となりました。

このことから、ChatGPT5.2は、少ない検索回数の中で、より具体的な条件を含む検索クエリを使って情報収集している可能性があります。

2．Gemini 2.5 Flashは平均2.71語。短い検索クエリを多く発行する傾向

Gemini 2.5 Flashの平均クエリ語数は2.71語でした。

一方で、検索クエリ総数は3,892件と多く、短いキーワードを多く発行して情報収集する傾向が見られました。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/124655/table/15_2_bd36a31ecdcb2c76ef8bd8d3d9c46ee8.jpg?v=202606270551 ]

この結果から、Gemini 2.5 Flashは、短く汎用的な検索クエリを複数発行し、幅広い情報源を収集している可能性があります。

GEO対策においては、商品名やカテゴリ名、選び方、比較、ランキング、メーカー名など、幅広い検索意図をカバーする情報設計が重要になると考えられます。

詳しい分析データはこちら：

https://optyino.ai/press/ai-search-query-analysis

3．ChatGPT-miniは平均検索回数2.97回で最多。商品カテゴリによって検索回数や検索言語に差

AIモデル別の平均検索回数は以下の通りです。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/124655/table/15_3_0c0d61f749754ed6eda94817c3c062df.jpg?v=202606270551 ]

検索クエリ総数は3,268件、平均クエリ語数は7.00語でした。

詳しい分析データはこちら：

https://optyino.ai/press/ai-search-query-analysis

4．Claude Sonnet 4.5は平均検索回数0.82回。検索回数が比較的少ない傾向

Claude Sonnet 4.5の平均検索回数は0.82回、平均クエリ語数は2.51語でした。

検索クエリ総数は429件で、他モデルと比較すると少ない結果となりました。

また、プロンプト別に見ると、Claude Sonnet 4.5の検索クエリ数は各商品カテゴリで42～43件前後に集中しており、検索回数や検索クエリ数が比較的安定していました。

この結果から、Claude Sonnet 4.5は検索回数が比較的少なく、必要な場合のみ短いクエリで検索する傾向があると考えられます。

GEO対策においては、検索回数が少ないモデルに対して、限られた検索機会の中で参照されるための信頼性、専門性、構造化された情報設計が重要になる可能性があります。

調査概要

- 調査テーマ：おすすめ系プロンプトにおけるAIモデル別検索行動の分析- 分析目的：おすすめ系プロンプトに対するAIモデルごとの平均クエリ語数、検索回数、検索クエリ傾向を比較し、モデルごとのGEO戦略の違いを明らかにするため- 調査期間：2025年9月6日 16:16～2026年3月14日 7:42- 分析対象：Optyino.ai上のAI回答ログ- 対象プロンプト：おすすめ系プロンプト10件- 分析対象回答数：5,707件- 完了回答数：5,397件- 失敗回答数：310件- 主な分析指標：検索クエリ取得件数、検索クエリ総数、平均クエリ語数、中央値、最小値、最大値、平均検索回数- 調査主体：株式会社Wallabee- 使用データ：Optyino.ai上のAI回答ログ

対象プロンプトは以下の通りです。

- おすすめの洗濯機をおしえて！- おすすめの冷蔵庫をおしえて！- おすすめの掃除機をおしえて！- おすすめのスーツケースをおしえて！- おすすめのサーキュレーターをおしえて！- おすすめの扇風機をおしえて！- おすすめのエアコンをおしえて！- おすすめの電子レンジをおしえて！- おすすめのポータブル電源をおしえて！- おすすめのヘッドホンをおしえて！

注記

※本調査は、Optyino.ai上で取得された対象ログに基づく分析です。各AIモデルのAPI等を通じて取得した回答データを含むため、ChatGPT、Gemini、Claudeなどを一般ユーザーがWeb画面上で利用した場合の回答内容、検索挙動、引用表示とは異なる可能性があります。本結果は、各AIサービス全体の仕様や挙動を網羅的に示すものではありません。

※平均検索回数は、対象ログにおけるWeb検索実行回数をもとに算出しています。検索回数が少ないモデルであっても、実際の回答品質や情報網羅性を直接評価するものではありません。

※検索クエリ情報が取得できたログを対象に集計しているため、すべての回答で検索クエリが確認できたわけではありません。

※本調査結果は、調査期間中に取得されたデータに基づくものです。各AIモデルの仕様変更、検索・引用挙動の変化、Web上の情報更新などにより、今後同様の結果が得られるとは限りません。

【Optyino.aiとは】

AI時代のブランドを可視化する、生成AIエンジン対策（GEO/LLMO/AIO）ツール。ChatGPTやPerplexity、Geminiなどの生成AIにおいて、自社ブランドがどのように言及・引用されているかを分析し、AI検索時代における新しいマーケティング指標を提供します。表示スコアや引用分析、ブランドシェアなどのデータを通じて、企業が「AIに選ばれるブランド」になるための改善アクションを支援します。

URL：https://optyino.ai/

【本調査データの引用について】

本調査データを引用する際は、「株式会社Wallabee／Optyino.ai」および元記事URLの記載をお願いいたします。

元記事URL：https://optyino.ai/press/ai-search-query-analysis

【会社概要】

会社名：株式会社Wallabee

所在地：〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町18-4 二宮ビル 122

事業内容：GEO・LLMO領域の研究・プロダクト開発、AI検索対策支援、Webマーケティング支援

サービス：https://optyino.ai/

URL：https://wallabee.co.jp/