『三國志 真戦』新PKシーズン「時代の英雄」6月27日開幕！新システム「十二都尉」と「名臣提案」が登場、同盟体験もさらに快適に！

Qookka エンタテインメント株式会社

株式会社コーエーテクモゲームスの歴史シミュレーションゲーム『三國志13』のIPをベースに、同社監修のもとQookka Entertainment Limitedが開発したスマートフォン向けゲームアプリ『三國志 真戦』。同ゲームにて、2026年6月27日から開催のPKシーズン「時代の英雄」をお知らせいたします。

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建安十三年、曹操が大軍を率いて南下すると、

孫権と劉備は直ちに同盟を結び、赤壁にて曹操を大敗せしめた。

PKシーズン「時代の英雄」開幕！

本シナリオでは、君主の皆様が曹操と孫劉の二大陣営に参加し、配置された南北出生州で陣営対抗を行います。新システム「十二都尉」による自由度の高い個性育成をはじめ、戦略がさらに進化される「名臣提案」システムや、ゲーム体験が一新される同盟機能と、これまでにないコンテンツをお楽しみいただけます。

◆新システム「十二都尉」実装。良将を選んで登用し、自分だけの戦略を構築可能！

12名の都尉武将の中から3名を選択し、登用および育成が行えます。各都尉はそれぞれの固有戦法を持っています。君主様が都尉を登用すると、都尉武将が所属する部隊の活躍に応じて軍望を獲得可能です。軍望が一定に達すると、都尉官職への昇進が可能になります。また軍望を消費することで、都尉に伝授や修行を行い、能力値を上げられます。

- 伝授：師匠（自身の武将庫より）を選択して伝授を行うことができます。都尉は師匠の基礎属性・陣営・ランクアップ回数を引き受け、伝授を行うたびに新しい属性が再生成されます。- 修行：都尉の属性成長値を引き上げます。修行地点によって、重視される属性バフが異なりま- 探索：探索を行うことで様々な特殊報酬を獲得でき、都尉武将の強さを高めるための、もう一つの主要な方法です。- 官職・天資：都尉の軍望が一定に達すると、都尉を昇進させて官職報酬を獲得できます。その中には都尉専属装備、都尉名称カスタマイズ、部隊出征称号、行軍エフェクトなどの斬新な機能が含まれています。

自分ならではの都尉育成により、これまで以上に自由度の高い戦略を楽しめます。

◆「名臣提案」システム登場！多彩な戦略バフで戦局が大きく変化

議政庁には計3名の名臣が登場し、サーバー開放からの日数に応じて順次開放されます。君主様は各名臣の提案の中から任意の2つを選択して発動できます。提案は軍事、内政、拡張など多岐にわたります。例えば、土木振興を選べば、1マス支城を建設できるようになるため、土地の上限枠を大幅に節約できます。賦税改革は高レベル土地の農耕上限を増やせるだけでなく、銅山での農耕も可能になります。提案ごとに特徴的なバフや戦略効果があり、君主様の選択次第で戦局に大きな変化をもたらします。

◆戦略体験が全面進化！シーズン報酬昇格・同盟新生・戦場リニューアル実施

シーズン報酬がより豪華に

新たに雄踞報酬が実装されます。雄踞報酬を獲得した君主様は、念願の覇業スキルを勲功商店で交換することができます。さらに、褒賞昇格券、宝物交換券などの豪華報酬も登場します！

同盟新生

同盟戦費システムが追加され、新たな作戦要請と連動できます。また、同盟メンバーは一定の貢献度を達成すると福袋の争奪戦に参加でき、金銖を獲得するチャンスがあります！さらに、攻城予約機能が正式実装。事前予約を行うことで、部隊が自動で攻城に参加。攻城時間を逃す心配がなくなります。加えて、メール予約送信機能により、戦場指令を指定日時に自動送信可能。同盟管理者の負担を大幅に軽減し、より快適な同盟運営を実現します。

戦場リニューアル

同盟秘策【順天応時】の効果で、一部の河川を氷結させ、部隊の行軍を可能にします。これにより、戦場に新たな戦略の駆け引きをもたらすでしょう

また、戦場には新たな同盟建築、「烽火台」も設立されます。烽火台は友好同盟の迅速な行軍支援を可能にし、招賢台は同盟メンバー上限を増加させることができます（最大200人まで）。さらに、多くの同盟建築が全面的なバフをもたらします。

◆新武将「SP楽進」参戦！「SP盧植」とともに新たな戦場へ

「SP盧植」

※SP盧植は2026年5月31日より実装済みです。後漢の中郎将。劉備、公孫瓚の学問の師。盧毓の父。

兵種適正：騎兵B、盾兵C、弓兵S、槍兵B、兵器S

固有戦法：国の柱石（指揮戦法）

継承戦法：雁行陣（陣法戦法、弓兵/兵器のみ採用可能）

- 固有戦法：国の柱石（指揮戦法）

戦闘中、自軍全体の統率が上昇し（上昇値は自身の統率の10%→20%に相当）、自軍全体が5%→10%の離反と心攻効果を獲得する（統率の影響を受ける）。また、敵軍が所持している指揮戦法またはパッシブ戦法1つごとに、自軍複数（2～3人）の被兵刃ダメージが1.5%→3%低下する（統率の影響を受ける）。

- 継承戦法：雁行陣（陣法戦法、弓兵/兵器のみ採用可能）

戦闘中、毎ターン次の3種類の効果がそれぞれ17.5%→35%の確率（所持者の統率の影響を受ける）で発動する。敵軍武将1名が持つ被ダメージ低下効果を自軍武将1名に転移する（転移後は1ターン持続）。自軍武将にかかっている1～2つの弱体状態を、敵軍武将1名に転移する（転移後は1ターン持続）。自軍で統率が最も低い武将が、敵軍全体から5→10の統率を奪う（所持者の統率の影響を受ける。1ターン持続）。各効果の発動確率はそれぞれ独立して判定される

「SP楽進」

曹操の武将。楽綝の父。

兵種適正：騎兵S、盾兵A、弓兵B、槍兵S、兵器S

固有戦法：先鋒共闘（アクティブ戦法、70%）

継承戦法：止戈為武（突撃戦法、35%）

- 固有戦法：先鋒共闘（アクティブ戦法、70%）

自軍全体に1回の防御を付与する。またランダムな自軍の武将1名は1ターンの間、通常攻撃を受けた場合17.5%→35%の確率（統率の影響を受ける）で敵軍単体に兵刃ダメージ（ダメージ率10%→20%、通常攻撃で発動する効果が発動可能）を与える。この戦法は、発動するたびに発動率が10%低下するが、自身の速度が10%→20%上昇する

- 継承戦法：止戈為武（突撃戦法、35%）

通常攻撃後、目標に兵刃攻撃を1回発動し（ダメージ率97.5%→195%）、1ターン間封印状態を付与する

◆公式SNSキャンペーン開催中！

新PKシーズンの開幕を記念し、公式Xでは「時代の英雄」シナリオ特別イベントを開催予定です！

イベントの詳細や特典の内容につきましては、公式Xのお知らせをご参照ください。

さらに、新シーズンの開幕を記念して、公式チャージセンター限定キャンペーンもまもなくスタート！

イベント期間中は、限定5％割引のほか、限定特典をプレゼント！

詳細は公式Xの最新告知をご確認ください。

▼公式X

https://x.com/ShinSen_SGS

新たに始まった戦場で、ぜひ仲間たちとともに戦略バトルをお楽しみください。

＜『三國志 真戦』について＞

『三國志 真戦』は、Qookka Entertainment Limitedがコーエーテクモゲームスの監修の下で開発したスマートフォン向けゲームアプリです。「三國志」シリーズ原作の遊び方をしっかりと継承しています。

本作では、「策略で公平な対抗」と「リアルな戦場ルール」という2大革新ポイントを実現することで、プレイヤーは誰とでも公平に戦うことができます。プレイヤーが選択した戦略と戦術の優劣が、如実に戦闘結果に反映されるため、「課金すれば強くなる」というゲームデザインは一切ありません。リアルな戦場環境では、臨機応変な頭脳が何よりも重要とされています。さあ、三国乱世を生き残り、己の知略で頭角を現せ！

百万マスにも及ぶ超巨大マップで千軍万馬が激突！無数の英傑達がこの三国志の大地に集い、天下の覇権を巡り堂々会戦！“真”の戦略と策略の真髄を体験できる、シーズン制戦略シミュレーションゲーム。

シリーズのユーザーも初めての方も、ぜひ本作『三國志 真戦』で、リアルな三国志戦場を体験してみてください！

▼ゲームダウンロード

https://oslink.qookkagames.com/r/yJpGo5fZ

▼公式情報サイト

公式サイト：https://sangokushi.qookkagames.jp/

公式X：https://x.com/ShinSen_SGS

公式Discord：https://discord.gg/shinsen

＜「真戦」シリーズについて＞

「真戦」は歴史シミュレーションに特化したグローバル戦略ゲームブランドです。シリーズ共通のスローガンの「知略を尽くし、命を燃やせ」をテーマとして、より高度な策略を展開し、没入感のあるゲーム体験を持続的に提供できるよう努めております。

＜Qookka Entertainment Limitedについて＞

■会社名：Qookka Entertainment Limited https://www.qookkagames.jp/

■所在地：東京都中央区京橋2-2-1京橋エドグラン27F

■設立日：2012年2月

■事業概要：ゲームの開発 ・ 運営

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