『芳雄のミュー Dream Fes.』ミュージカル界のライジングスター4名と森崎ウィンの出演が決定！

株式会社WOWOW

WOWOW×井上芳雄によるミュージカル番組「生放送！井上芳雄ミュージカルアワー『芳雄のミュー』」がスタジオを飛び出し、2026年9月25日(金)にスペシャルイベント「芳雄のミュー Dream Fes.」として東京国際フォーラム ホールAで開催される。この度、第1弾ゲストとして5名の出演が発表された。

注目のゲストには、次代のミュージカル界を担う4名が集結する。『レ・ミゼラブル』のマリウス役、『エリザベート』のルドルフ役などで注目を集め、数々のミュージカル作品で確かな存在感を放つ中桐聖弥、映画・ドラマ・バラエティと幅広い分野で活躍し、2026年は『レイディ・ベス』メアリー・チューダー役でミュージカル初出演を果たした丸山 礼、子役時代よりミュージカルに出演し、第 11 代目ピーター・パン役として今年の夏も『ピーター・パン』に4年連続で出演する山崎玲奈、シンガー・ソングライター、ダンサー、俳優として活動し、『レ・ミゼラブル』のマリウス役、『ブラッド・ブラザーズ』W主演のエディ役を務めた山田健登が出演する。

更に、舞台やドラマなどの第一線で輝きを見せる実力派俳優・森崎ウィンの出演が決定！イベント当日はミュージカル『SPY×FAMILY 2 』の公演中だが、「芳雄のミュー Dream Fes.」のために駆けつける。世代を超えた豪華な顔ぶれが揃い、唯一無二のステージとなりそうだ。

また、音楽監督には、大嵜慶子と大貫祐一郎が決定。昨年開催した「芳雄のミュー Fes.」で初めてタッグを組んだ両名にとって、今回が２度目のW音楽監督体制となる。豊かな音楽性でミュージカル界を支える2人の再びの顔合わせにも期待が高まる。

今回のイベントの目玉企画は、2025年度に上演された数々の名作の中から、視聴者の皆様の投票で決定するお気に入りのミュージカルソング、“My Favorite Best Mew Song 2025” BEST10の発表。（視聴者投票は受付終了）井上芳雄と豪華ゲストたちが、皆様の想いが詰まったランキングを圧巻のパフォーマンスと共に紹介する予定で、ミュージカルファンには堪らない時間となる。

第2弾ゲストも近日解禁予定、続報をお楽しみに！

チケットは本日6月27日(土)14:00より、先着先行受付がスタート。ミュージカル界の一夜限りの特別イベントをお見逃しなく！

【森崎ウィン コメント】

芳雄さんの作り上げる世界に参加できること、とても嬉しく思います。

正直緊張もしておりますが、何より会場で奏でる音楽とともにお客様の皆様とお会いできること、楽しみでなりません。

ぜひ、その日限りの奇跡的な時間をともに過ごしましょう。

【中桐聖弥 コメント】

夢のような素敵な機会をいただきました。

また芳雄さんとご一緒できること、他のゲストの皆さんとも幸せなひと時を過ごせること、とても楽しみです！何を歌うのか、どんな内容を皆様にお届けできるのか待ちきれません！

最高に盛り上がるステージになるよう誠心誠意努めます。

ご期待ください！

【丸山礼 コメント】

「芳雄のミュー」に出演させていただきます！

ミュージカルの世界に触れるたびに新しい発見と感動があり、その魅力にどんどん引き込まれています。

そんな中で、井上芳雄さんとご一緒できる機会をいただき本当に光栄です。

素敵なゲストの皆さまと一緒に、ミュージカル愛や舞台のお話など、楽しくお届けできたらと思っています。ぜひ楽しみにしていてください！

【山崎玲奈 コメント】

「芳雄のミュー」は、いつか出演してみたいと密かに憧れていた場所のひとつでした。そのステージに立てる日が来るなんて、とっても嬉しいです！

魅力あふれる出演者の皆さまとこの日ならではの空気や瞬間を皆さまと分かち合えることが今から楽しみでなりません。

特別な時間になるよう心を込めてお届けしたいと思います。

【山田健登 コメント】

皆さま初めまして、山田健登です！

僕は「芳雄のミュー」に出演するのは初めてなのですが、今回このような機会を頂けた事に感謝しております。

井上芳雄さんをはじめとする、素晴らしいキャストのみなさんと1日限りの夢のような時間を皆様にお届けします！

★概要★

■ 公演名 芳雄のミュー Dream Fes.

■ 日程 2026年9月25日(金) 開場：午後5:30 開演：午後6:30 （予定）

■ 会場 東京国際フォーラム ホールA（東京都千代田区丸の内3丁目5番1号）

■ 出演者 井上芳雄

ゲスト：森崎ウィン

中桐聖弥・丸山礼・山崎玲奈・山田健登

音楽監督・演奏：大嵜慶子・大貫祐一郎 ※50音順

★チケット情報★

■ 販売 ▼6/27(土) 14:00～7/12(日) 23:59

先着先行受付 ：https://eplus.jp/yoshio-mu-dreamfes/

▼7/18(土) 12:00～

一般発売：https://eplus.jp/yoshio-mu-dreamfes/

■ 料金

VIP席(1階席前方センター5列目以内保証・特典付き) \20,000

SS席(特典付き) \18,000

S席 \14,000

A席 \10,000

U-25席 \5,000（当日引換券）

※全席指定・税込価格

※U-25席について

9/25の入場時に25歳以下の方のみ購入可能となります。当日、入場時に年齢の確認できる有効な身分証明書を確認いたします。座席位置はお選びいただけません。26歳以上の同行者と並びの座席をご希望の場合は、同行者と同じ席種からお申し込みください。

■ 主催 WOWOW ／ キョードー東京 ／ ワイズコネクション

■ 企画 WOWOW ／ 井上芳雄ミュージカルアワー「芳雄のミュー」

■ 演出 アクロ

■ 制作 ワイズコネクション

■ 企画協力 グランアーツ

■ 問い合わせ キョードー東京 0570-550-799（平日11時～18時 / 土日祝 10時～18時）

■ サイト https://yoshio-mu-event.com

■ SNS 「芳雄のミュー」公式X：https://x.com/wow_yoshimu

「芳雄のミュー」公式インスタグラム：https://www.instagram.com/wow_yoshimu/

WOWOWステージ公式X：https://x.com/wowow_stage