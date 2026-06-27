【U-NEXT】2026年7月の音楽ライブ配信ラインナップを発表！ちゃんみな 東京ドーム公演やFRUITS ZIPPER 4周年記念ツアーを独占ライブ配信！

株式会社 U-NEXT

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、2026年7月にライブ配信される音楽ライブコンテンツのラインナップを発表いたします。

＜U-NEXT 2026年7月 音楽ライブ配信 PICK UP＞

Mrs. GREEN APPLE

Mrs. GREEN APPLEによるスタジアムツアーより、MUFGスタジアム（国立競技場）でのツアーファイナル公演の模様を生配信。ライブ配信後は7月12日（日）に24時間限定の見逃し配信を実施。

ゼンジン未到とイ/ミュータブル～間奏編～

視聴ページ：https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000014942

ライブ配信：7月5日（日）18:30 ～ライブ終了まで

視聴料：5,000円（税込）

販売期間：6月26日（金）12:00～7月12日（日）20:00まで

配信公演：7月5日（日）東京・MUFGスタジアム 公演

ちゃんみな

ちゃんみなの自身初となる東京ドーム2DAYS公演のうち、千秋楽となる7月12日（日）公演の模様を独占生配信。U-NEXTでのライブ配信は2024年の全国ツアー「AREA OF DIAMOND 2」からはじまり、「AREA OF DIAMOND 3」「AREA OF DIAMOND 4」に続く4ツアー連続。ライブ配信当日にU-NEXT公式Xアカウント（@watch_UNEXT）をフォローし、ライブ配信中にハッシュタグ「#ちゃんみな同時視聴(https://x.com/intent/post?text=%23%E3%81%A1%E3%82%83%E3%82%93%E3%81%BF%E3%81%AA%E5%90%8C%E6%99%82%E8%A6%96%E8%81%B4)」を含んだ投稿をした方の中から抽選で10名様にU-NEXT×ちゃんみなオリジナルグッズをプレゼント。

ちゃんみな『AREA OF DIAMOND FINAL』

視聴ページ：https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000014943

ライブ配信：7月12日（日）18:00 ～ライブ終了まで

見逃し配信：配信準備完了次第～7月26日（日）23:59まで

配信公演：7月12日 東京ドーム 公演

【ちゃんみな 配信中一覧】

https://video.unext.jp/browse/feature/FET0011667

FRUITS ZIPPER

今年で結成4周年を迎えるFRUITS ZIPPERのアニバーサリーライブツアー「DREAM WITH IN」より東京公演の模様を、ツアーファイナル翌日となる7月16日（木）に、U-NEXTで独占ライブ配信。当日はU-NEXT公式Xアカウント（@watch_UNEXT）をフォローし、ライブ配信中にハッシュタグ「#ふるっぱー同時視聴(https://x.com/intent/post?text=%23%E3%81%B5%E3%82%8B%E3%81%A3%E3%81%B1%E3%83%BC%E5%90%8C%E6%99%82%E8%A6%96%E8%81%B4)」を含んだ投稿をした方の中から抽選で5名様にメンバー7人の直筆サイン入りツアーTシャツをプレゼント。

FRUITS ZIPPER 4TH ANNIVERSARY ARENA TOUR「DREAM WITH IN」

視聴ページ：https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000014334

ライブ配信：7月16日（木）19:30 ～ライブ終了まで

見逃し配信：配信準備完了次第～7月30日（木）23:59まで

配信公演：5月5日（火・祝） 東京・国立代々木競技場 第一体育館 公演

【FRUITS ZIPPER 配信中一覧】

https://video.unext.jp/browse/feature/FET0011738

2026年7月 ライブ配信ラインナップ

7月4日（土）

「SHIN はじまりの場所 -REBORN OF THE FLAG-」★

「GACKT LAST SONGS 2026 feat. K」★

7月5日（日）

原因は自分にある。「ARENA TOUR 2026 仮ノ現」★

Mrs. GREEN APPLE「ゼンジン未到とイ/ミュータブル～間奏編～」

7月11日（土）

DEZERT 47 AREA ONEMAN TOUR GRAND FINAL 「僕らの音楽について」★

7月12日（日）

「清塚信也 47都道府県ツアー2025-2026 大千穐楽」★

ちゃんみな『AREA OF DIAMOND FINAL』★

7月16日（木）

FRUITS ZIPPER 4TH ANNIVERSARY ARENA TOUR 「DREAM WITH IN」★

7月25日（土）

「SIRUP HALL TOUR 2026 “P.S.”」★

★＝U-NEXT独占

以上の公演をU-NEXTにてライブ配信いたします。ライブの詳しい情報は各詳細ページをご覧ください。今後もU-NEXTサービスサイト内や公式X（https://x.com/watch_UNEXT）などを通して音楽コンテンツの情報を随時発信いたします。

※6月27日（土）時点での配信予定です

※ライブ配信一覧はこちら(https://video.unext.jp/live/browse/block/NORMAL?genre=music)

※視聴可能デバイスに関してはこちら(https://help.unext.jp/guide/detail/supported-devices-of-live-distribution)

U-NEXTとは

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど46万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、ゴルフ、格闘技など世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、129万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。

株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀）のグループ会社です。

U-NEXT：https://video.unext.jp

※GEM Partners調べ／2026年5月時点

国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。