【日本酒40種全品＼100(税込＼110）】6月29日(月)～6月30日(火)『日本酒100円キャンペーン』｜日本酒原価酒蔵 町田店で開催

株式会社ビリオンフーズ

【40種全品\100(税込\110)】2日間限定『日本酒100円キャンペーン』を開催！

日本酒原価酒蔵 町田店にて、6月29日(月)～6月30日(火)限定で『日本酒全品100円（税込110円）キャンペーン』を実施します！



当キャンペーンでは、



「日本酒の美味しさや素晴らしさをより多くの方に伝えていきたい！」

「皆さまが笑顔になるイベントを開催したい！」



という我々の強い想いから、特定名称酒をメインとした日本酒40種を、"原価"をさらに下回る特別価格 全品100円（税込110円） にて提供いたします。

飲み過ぎには十分お気を付けいただきながら、日本酒を心ゆくまで存分にお楽しみください。



皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

キャンペーン概要



●実施日

2025年6月29日(月)～6月30日(火)

※店内の混雑状況や予約状況によりお席を2時間制にさせて頂く場合があります

●キャンペーン内容

日本酒40種を全品\100(税込110)で提供

※税抜\500以上の日本酒はキャンペーン対象外です。



●ご利用条件・注意事項

・町田店限定の開催となります

・アプリ会員様限定（当日ダウンロード可）キャンペーンとなります

・その他クーポン/サービスとは併用不可となります

（※希少酒ガチャなど「併用可」の記載があるクーポンは除く）

・お1人様入館料（税込540円）を頂戴いたします

・お1人様お料理2品以上のご注文をお願いいたします

・税抜\500以上の日本酒は対象外となります

・店内の混雑状況や予約状況によりお席を2時間制にさせて頂く場合があります

●実施店舗

日本酒原価酒蔵 町田店

●アプリのダウンロードはこちらから

・Appleはこちら(https://apps.apple.com/jp/app/new-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%85%92%E5%B0%82%E9%96%80%E5%BA%97-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%85%92%E5%8E%9F%E4%BE%A1%E9%85%92%E8%94%B5/id1550729517)

・Androidはこちら(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.active.sakegenkabar&hl=ja)

【町田店】を今すぐ予約 :https://shop.sake-genkabar.com/detail/machida/

日本酒メニューご紹介

※上記メニューの他に各店限定日本酒を10～15種ほどご用意いたします。

【町田店】を今すぐ予約 :https://shop.sake-genkabar.com/detail/machida/

備考

・税抜\500以上の日本酒は対象外になります

・町田店限定のキャンペーンになります

・店内の混雑状況や予約状況によりお席を2時間制にさせて頂く場合があります

・お1人様入館料を別途税込\540頂戴いたします

・アプリに配布される「日本酒の日クーポン」をご来店時に提示した方のみ対象です

・当日ご来店時にアプリをダウンロードした方も対象です

・お1人様お料理2品以上のご注文をお願いします

・その他クーポン/サービスとは併用不可です

※希少酒ガチャなど「併用可」の記載があるクーポンは除きます

・全店全席完全禁煙です

・居眠りや周りのお客様にご迷惑な行為があった場合、ご退店頂く事がございます

・過度な飲み残し等をされないようご協力お願いします

会社概要

◯会社名：株式会社ビリオンフーズ

◯所在地：東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー16F

◯電話 ：03-6417-4925

◯代表者：代表取締役社長 中村 雄斗

・X

https://twitter.com/Yuto__Nakamura

・Instagram

https://www.instagram.com/__yutonakamura__/?hl=ja

・YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCyaHqfa4EaKDomG2SDq3LDQ

・note

https://note.com/yutonakamura2020

◯事業内：飲食店経営及び飲食店コンサルティング、CRMアプリ販売事業、日本酒ブランド開発事業

◯資本金：1,120万円（資本準備金含む）

◯設立：2012年3月

◯URL：https://billion-foods.studio.site/

◯人材募集：https://sake-genkabar.com/recruit/

日本の食の魅力を一緒に伝えませんか？

我々ビリオンフーズは、

「日本の食で、世界を満たす」

というミッションのもと、日本酒、日本食の魅力を世界へ発信する飲食企業です。

今後は国内にて日本酒原価酒蔵はもちろん、様々な日本食業態を世界へ展開していきます。

ビリオンフーズでは、これから一緒に日本の食を世界に伝える日本一の企業を創り上げる仲間を常に募集しております。業界未経験者の方も大歓迎です。

まずはオンラインでカジュアル面談、体験アルバイトで現場を知る事もできます。

ご興味ある方は是非以下リンクよりご確認ください！

詳細を見る :https://billionfoods.co.jp/recruit?utm_source=PRTIMES&utm_medium=2025&utm_campaign=2025release&utm_id=01

会社の取り組みや社員インタビューは、公式noteでもご紹介しています。ぜひあわせてご覧ください。

ビリオンフーズ公式noteはこちら :https://note.com/billionfoods_025