宇田幸矢選手 2026-2027シーズン契約更新のお知らせ
T.T彩たま株式会社
(C)T.LEAGUE
【氏名】
29位(2026年6月22日時点)
今シーズンもT.T彩たまの一員としてプレーすることになり、大変嬉しく思っています。
この度、T.T彩たまは2026-2027シーズンに向け、宇田幸矢選手と契約合意に至りましたので、 お知らせいたします。
(C)T.LEAGUE
【氏名】
宇田 幸矢(うだ ゆきや)
【生年月日】
2001年8月6日(24歳)
【出身地】
東京都
【世界ランク】
29位(2026年6月22日時点)
【2025-2026シーズン戦績】
シングルス 12勝6敗
ダブルス 0勝3敗
【宇田幸矢選手コメント】
今シーズンもT.T彩たまの一員としてプレーすることになり、大変嬉しく思っています。
昨年果たすことができなかった目標を、今年こそはチーム一丸となって掴み取りに行きます！誰よりも熱い戦いをお見せしますので、ファンの皆さんも最高の「爆援」で、共に戦ってください！
【会社情報】
■会社名：T.T彩たま株式会社
■本社：埼玉県さいたま市浦和区仲町2-5-1 ロイヤルパインズホテル浦和B1F
■練習場：埼玉県さいたま市岩槻区美園東3-19-4
■電話：048-814-1226
■活動内容 男子プロ卓球チーム「T.T彩たま」の運営
■ホームタウン埼玉県
■T.T彩たまについて
埼玉県をホームタウンとして、新卓球リーグ『Tリーグ』に2018-2019シーズン（創設年)より参入した男子プロ卓球チームです。2024-2025シーズンには、チーム創設初のTリーグプレーオフ優勝を成し遂げました。卓球を通した地域貢献活動を実施し、「埼玉を卓球で盛り上げる」をモットーに活動しております。
■公式サイト https://tleague.jp/team/tt-saitama/