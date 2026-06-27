【Herve Chapelier（エルベシャプリエ）】公式オンラインストア限定カラーが登場！究極の黒に「ブラン（白）タグ」が映える、上品なスクエアトート「704CB」を6月27日（土）より発売

株式会社サニーサイドアップ

フランスの人気バッグブランド『Herve Chapelier（エルベシャプリエ）』は、公式オンラインストア限定カラー(https://store.hervechapelierjapon.com/collections/limited)の新作として、スクエア型Mサイズのトートバッグ「704CB ノワール×ノワール×ブラン」を2026年6月27日（土）午前10時より発売いたします。

本商品は、前回発売時に早期完売となったオールブラックモデル「704CN（ノワール×ノワール×ノワール）」のスタイリッシュな美しさはそのままに、ブランドを象徴するレザータグに爽やかな「ブラン（白）」を採用した特別な一品です。公式オンラインストアでしか手に入らない限定品を、ぜひこの機会にご覧ください。

人気のノワールに映える、洗練された「白タグ」のアクセント

大きな反響を呼んだオールブラックモデルのシックで美しい漆黒の佇まいはそのままに、サイドのレザータグを「ブラン（白）」にアップデートしました。黒一色のなかに、目を惹く白いタグが上品なアクセントとなり、よりモダンで洗練された印象を与えてくれます。

軽量で耐久性に優れた上質な「コーデュラナイロン」を使用

ボディには、通常のナイロンよりも摩擦や引き裂きに強く、軽量で耐久性に優れた高機能素材「コーデュラナイロン」を採用しています。丈夫で扱いやすい実用性を備えながらも、コーデュラ素材ならではの美しい発色と上品な光沢感が大人のエレガンスを演出。長く愛用できるタフさと美しさを兼ね備えています。

ビジネス・通勤バッグにも最適。すっきりとスマートな「スクエア型」

人気の「704」は、マチがすっきりとしたスクエア型のMサイズ。カジュアルになりすぎず、スタイリッシュできれいめなシルエットをキープできるため、ビジネスシーンやオフィスカジュアルにも美しく馴染みます。A4書類やタブレット、ポーチなどの必需品をスマートに収納でき、日々の通勤をエレガントに格上げしてくれる頼もしいトートバッグです。

＜商品詳細＞

・商品名 ：704CB（スクエアトートM）

・カラー ：ノワール×ノワール×ブラン

・価格 ：51,480円（税込）

・サイズ ：幅38×高さ24×マチ10cm

・生産国 ：フランス

・発売日：2026年6月27日（土） 午前10:00～ ※なくなり次第終了

・取り扱い店舗：エルベシャプリエ公式オンラインストア

https://store.hervechapelierjapon.com/collections/limited

※発売時間になりましたら、上記ページに商品が表示されます。

エルベシャプリエについて

1976年創業。美しい色、高品質な素材、ユニバーサルなデザインが魅力のフランス・パリのバッグブランド。ブランドのアイコンともいえる舟型トートは、シンプルで飽きのこないデザインで幅広い年代から支持され続けている。ブランド創業時より、流行に左右されることなく美しいフォルムを作り続け、今なおほぼすべての製品をフランス国内で生産し、物づくりへの真摯な姿勢を貫いている。

ブランド公式サイト：https://hervechapelierjapon.com/

公式Instagram：＠herve_chapelier_japon(https://www.instagram.com/herve_chapelier_japon/)

株式会社サニーサイドアップ（東京都・中央区）はエルベシャプリエ（Herve Chapelier）の正規代理店です。

社名：株式会社サニーサイドアップ

所在地：東京都中央区日本橋茅場町2-13-8 第一大倉ビル1F

URL：https://www.sunnysideup-inc.com/