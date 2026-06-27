材料供給リスクで大規模修繕の延期不安が高まる中、三誠リビルドワークスが「無料の着工リスク相談窓口」を開設

株式会社三誠ホームサービス

「契約したのに、材料納期が読めない」--いま、マンション・ビルの大規模修繕において、こうした不安が広がっています。中東情勢やナフサ供給不安を背景に、塗料・シンナー・塗装副資材の品薄や価格高騰が顕在化し、外壁・防水を含む修繕計画全体の見直しが求められています。株式会社三誠ホームサービスの大規模修繕事業部「三誠リビルドワークス」は、こうした供給リスク下でも工事を止めないための選択肢を提示する「大規模修繕・着工リスク相談窓口」を開設しました。

■ いま、管理組合様・建物オーナー様が直面していること

定期的な大規模修繕は、マンション・ビルの資産価値と居住者の安全を守るために欠かせない投資です。しかし現在、中東情勢やナフサ供給不安の影響により、塗料・シンナー・塗装副資材を中心に、価格高騰や供給不安が広がっています。

その影響は、外壁塗装だけにとどまりません。足場、外壁補修、防水、シーリング、洗浄、保護コーティングなど、複数の工程が連動する大規模修繕では、ひとつの材料納期の遅れが全体工程に影響する可能性があります。

そのため、管理組合・オーナーには、従来の仕様を前提に待つだけでなく、現時点で確保可能な材料、優先すべき工事、代替可能な工法を早期に整理する判断が求められています。

■ 「材料が落ち着くまで待つ」が、必ずしも最善とは限らない理由

材料供給が不安定な局面では、「落ち着くまで待つ」という判断が一見安全に見えることがあります。しかし、建物の劣化は待ってくれません。

防水層や外壁の劣化を放置すると、下地や躯体への影響が進み、本来であれば不要だった補修が追加で発生する可能性があります。また、足場を組んだ後に工程が止まれば、入居者対応、近隣対応、工程再調整、費用増加など、見えにくい負担が積み上がります。

大切なのは、焦って契約することではありません。 現在の修繕計画が、今の材料供給状況の中で本当に実行可能なのかを確認することです。

■ 三誠リビルドワークスの2つの備え

１. 防水材の先行確保による、早期着工の選択肢

三誠リビルドワークスでは、現場条件・仕様が合う案件について、防水材の先行確保と早期着工の可能性を確認できます。

屋上防水、バルコニー防水、共用廊下、階段、庇まわりなど、防水性能に関わる箇所は、建物の維持管理において優先度の高い工事です。供給リスク下では、建物全体を一括で考えるだけでなく、劣化状況に応じて防水工事から優先的に進める判断も重要になります。

防水工事には、業界水準を超える長期10年保証をご用意しています。 ※保証は当社規定の定期点検・メンテナンスの実施を条件とします。保証内容・適用条件の詳細はお問い合わせください。

供給リスク下でも工事を止めないための、三誠リビルドワークスの基本方針です。着工判断を先送りする前に、まず整理すべき現場リスクをまとめました。

三誠リビルドワークスでは、建物の状態に応じて、特殊洗浄・JFP工法・Coatner〈自己結合性酸化チタン〉を組み合わせた、塗装非依存型の外壁修繕をご提案しています。

JFP工法は、外壁タイルの浮きを補修し、剥落リスクを抑える新時代の外壁補修工法です。残存水・切削粉を吸引除去しながら施工することで、安定した補修品質を支え、建物の美観と資産価値を守ります。さらに外壁保護・美観維持の選択肢としてCoatnerを組み合わせます

２. 塗り替え塗装に依存しない、外壁修繕という選択肢

外壁修繕では、従来の全面塗装だけが唯一の選択肢とは限りません。

三誠リビルドワークスでは、建物の状態に応じて、特殊洗浄、JFP工法、コートナー〈自己結合性酸化チタン〉を組み合わせた、塗装非依存型の外壁修繕をご提案しています。

外壁の汚れ、タイル面、下地状態、既存仕上げ、劣化症状を確認したうえで、洗浄・補修・保護コーティングを組み合わせ、塗料の供給状況に左右されにくい修繕計画を検討できます。

■ 代表取締役 関裕一コメント

「いま私たちのもとには、『材料の納期が読めず、予定通りに進められるか不安だ』というご相談が増えています。お客様が求めているのは、特別なことではありません。計画した修繕を、できる限り予定通りに、納得できる形で終えることです。

そのためには、今ある材料、優先すべき工事、代替できる工法を冷静に整理する必要があります。私たちは、材料調達と工法の備えによって、供給リスク下でも建物の維持管理を止めない選択肢を提示したいと考えています。

不安をあおるのではなく、正確な現状把握と判断材料をお渡しすること。それが三誠リビルドワークスの役割です。」

■ 特設相談窓口・専用ページ

「供給リスク下でも完遂できる大規模修繕」専用ページにて、現状の解説と無料相談を受け付けています。

▶ 供給リスク下でも完遂できる大規模修繕 https://building-repaint.com/blogs/column/1298/

▶ 大規模修繕・着工リスク相談窓口 https://building-repaint.com/contact/