「ODISHA JAPAN FESTIVAL 2026 in TOKYO 報告会」開催決定！インドのフェスの風を感じるライブ会場へ！

特定非営利活動法人ジャパンインディアクラブ

特定非営利活動法人ジャパンインディアクラブ（所在地：埼玉県朝霞市、理事長：宮原 剛）は、2026年2月7日～8日にインドのオディッシャ州プリーにおいて、今年で13回目となる「ODISHA JAPAN FESTIVAL 2026」（以下、OJF2026）を開催いたしました。本イベントは入場無料で、現地の皆さまが毎年楽しみにされているものです。このたび、2026年7月26日（日）に「ODISHA JAPAN FESTIVAL 2026 in TOKYO 報告会」を開催する運びとなり、来場受付を開始いたしました。

■OJF2026のテーマは「インドで唄い舞い躍れ！」

クラウドファンディングなど、皆さまからの温かいご支援のもと、今年は2日間開催に挑戦し、無事に盛況のうちに終了いたしました。イベントではインドの子どもたちへの「下敷き配布」や、「たこ焼き」「たい焼き」「日本茶」などの日本食、さらには「ヨーヨーすくい」といったアトラクションも大変好評を博しました。また、日本の祭りを象徴する「盆踊り」では、日本人もインド人も一緒になって踊り、皆が練習した「ソーラン節」のリズミカルで力強いパフォーマンスが現地の方々を魅了しました。日印両国のアーティスト達による共演に、多くの観衆が集まり、興奮と熱狂が会場を包みました。今年は約20,000人が来場し、地元住民の皆さまに愛されるイベントに成長しています。このフェスは「地球の歩き方 インド」（発売元：株式会社Gakken）でも取り上げられています。

■「ODISHA JAPAN FESTIVAL 2026 in TOKYO 報告会」チケット予約開始

成功裏に終了したOJF2026の出演者や過去の参加者を迎える「ODISHA JAPAN FESTIVAL 2026 in TOKYO 報告会」の開催が決定し、入場チケットの予約が開始されています。売上は、来年の「ODISHA JAPAN FESTIVAL 2027」の運営資金として役立てられます。

＜チケット申し込みフォーム＞https://forms.gle/rKG9cLtkHfWS3NCR7

■イベント概要

今年の出演者によるパフォーマンスに加え、インドからのビデオメッセージや、開催時の映像や写真の報告も予定しております。現地インドの人々も驚かれるほど好評だった「牧田さんのROMANCHAK HOTEL」のフード出店もあります。さらに、インドグッズコーナーや、インド在住のインド占星術師であるyukoさんによるセッションも行われます。また、ビンゴ大会も予定されており、皆さまのご参加を心よりお待ち申し上げております。

【OJF2026報告会】

◎日時：2026年7月26日（日）

◎会場：下北沢スタジオベイド

◎チケット：前売り3,000円／当日3,500円／高校生1,000円／中学生以下無料

＜チケット申し込みフォーム＞https://forms.gle/rKG9cLtkHfWS3NCR7

◎出演者：水野花音 / ミチエ / レンマッスル / 暴走R / 雨ノ地晴太郎 / Kaya / ぴぴ / 光の戦士ナチョス

◎プリーの仲間たちからのビデオメッセージ

12:00 開場

12:30-12:50 開催報告動画

12:50-13:00 開幕ビンゴ

13:00-13:20 レンマッスル

13:30-13:50 ぴぴ

14:00-14:20 雨ノ地晴太郎

14:30-14:50 ミチエ

15:00-15:30 インドからのビデオメッセージ

15:35-15:45 Kaya

15:55-16:20 水野花音

16:30-17:00 暴走R

17:10-17:35 光の戦士ナチョス

17:40-17:55 大高速ビンゴ

18:00-18:10 閉会式

HP:https://japan-india.club/odishajapanfestival/2026intokyo/

ODISHA JAPAN FESTIVAL 2026 in TOKYO 報告会